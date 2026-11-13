Perú

Extorsionador quiso detonar una granada dentro de bus, pero el explosivo le estalló en la mano y perdió tres dedos

El sujeto abordó una unidad de la empresa Etsajosa, conocida como ‘Los Chocolatitos’, junto a otro hombre y llevaba un artefacto explosivo que detonó cuando el bus circulaba por San Luis

Frente y lateral de un autobús de transporte público con puerta abierta junto a un recuadro circular que muestra una mano vendada
Un autobús de transporte público de la empresa ETSAJOSA permanece detenido junto a una imagen superpuesta de una mano con vendaje médico. (Infobae Perú)
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La madrugada de este viernes 13 de noviembre, una explosión dentro de un bus de transporte público encendió las alarmas en la avenida Circunvalación. La unidad, perteneciente a la empresa Etsajosa, conocida como ‘Los Chocolatitos’, se desplazaba cerca del Arco del distrito limeño de San Luis cuando ocurrió la detonación.

El vehículo trasladaba a aproximadamente 20 pasajeros y cubría su recorrido habitual hacia el Callao. Según información proporcionada por la Policía Nacional, dos hombres habían subido al bus con un artefacto explosivo. Las primeras indagaciones apuntan a que pretendían atacar al conductor, pero el dispositivo estalló antes de que pudieran concretar su presunto objetivo.

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Extorsionador sufre amputación de tres dedos

El estallido alcanzó a uno de los hombres que llevaba el explosivo, identificado como Jesús Tanchiva del Castillo. Debido a las lesiones que sufrió en la mano izquierda, fue evacuado al hospital Dos de Mayo, donde se confirmó la amputación de tres dedos.

El segundo sujeto que lo acompañaba abandonó la unidad después de la detonación y escapó. La Policía inició su búsqueda para establecer su identidad y determinar su participación en lo ocurrido.

El ataque se produce en un contexto de amenazas contra la empresa de transporte. Sus representantes denunciaron que tanto ellos como sus trabajadores son víctimas de extorsión desde hace aproximadamente un año.

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La Policía Nacional realiza las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió la explosión y establecer si los dos hombres están vinculados con las amenazas que ha recibido Etsajosa. También se busca determinar si existe una relación entre el hecho y las extorsiones denunciadas por la compañía.

Extorsión en el transporte público de Lima

La detonación registrada en el bus de Etsajosa se suma a una serie de ataques contra empresas y trabajadores del transporte público en Lima Metropolitana, en un escenario marcado por las extorsiones, el cobro de cupos y las amenazas de organizaciones criminales. Las cifras del Ministerio Público dan cuenta de la gravedad de esta situación: entre enero y el 27 de octubre de 2026 se contabilizaron 164 atentados contra transportistas, que dejaron 93 personas fallecidas y otras 124 heridas.

El problema también refleja un saldo acumulado de violencia. Desde 2024 hasta el 27 de octubre de este año, el Observatorio de Criminalidad de la Fiscalía registró 291 atentados, con 188 personas fallecidas. Los conductores figuran entre los principales afectados por estos hechos, que mantienen bajo amenaza a quienes salen a trabajar diariamente en las rutas de transporte público.

Las modalidades de extorsión también han cambiado. Según información recogida por el Ministerio Público, las organizaciones criminales exigen pagos mediante transferencias a billeteras digitales como Yape y Plin, además del cobro directo de cupos en los paraderos. En esta última modalidad, integrantes de las bandas acuden a los puntos de salida de los buses para exigir dinero a los conductores antes de que inicien sus recorridos.

La dimensión del problema también quedó expuesta en un informe estadístico del Ministerio Público publicado en junio de 2026. El documento identificó 214 atentados vinculados a presuntos actos de extorsión contra el transporte público de Lima y Callao entre agosto de 2024 y mayo de 2026. De ese total, el 97,7 % de los ataques con víctimas fue perpetrado con armas de fuego. San Juan de Lurigancho, Comas y San Juan de Miraflores concentraron la mayor cantidad de casos.

Frente a este escenario, la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Policía Nacional han ejecutado operativos para desarticular las redes dedicadas a extorsionar a transportistas. Según el balance difundido por las autoridades, 16 organizaciones criminales fueron desarticuladas en Lima Norte y el Norte Chico, mientras que 130 investigados afrontan prisión preventiva. Sin embargo, las amenazas y los ataques contra trabajadores del sector continúan registrándose en la capital.

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