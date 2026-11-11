Perú

Señor de los Milagros: las paradas que hará el Cristo Moreno durante el recorrido por la llegada del papa León XIV al Perú

San Isidro, Lince, Surquillo y Miraflores preparan homenajes para recibir al Cristo Moreno durante su recorrido hacia la Base Aérea Las Palmas, donde acompañará al papa León XIV en la misa del 16 de noviembre

Un obispo con vestimenta litúrgica a la izquierda y las andas del Señor de los Milagros cargadas en procesión por devotos a la derecha
Una autoridad eclesiástica y la procesión del Señor de los Milagros acompañan el anuncio del encuentro litúrgico en la Base Aérea Las Palmas. (Composición: Infobae Perú)
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Este domingo 15 de noviembre, el Señor de los Milagros saldrá del Monasterio de Las Nazarenas para encontrarse con el papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, donde acompañará al representante de Pedro en la Tierra durante una multitudinaria misa que se celebrará al día siguiente, como parte de la visita apostólica del pontífice al Perú.

Para llegar al recinto de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), el Cristo Moreno recorrerá aproximadamente 14 kilómetros y atravesará el Cercado de Lima, Lince, San Isidro, Surquillo, Miraflores y Santiago de Surco. Durante el trayecto, algunos distritos prepararon homenajes y paradas especiales para recibir a la imagen, que llegará a su destino alrededor de la 1:00 p. m.

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El traslado comenzará a las 7:00 a. m. y se realizará a bordo del Nazareno Móvil, una unidad acondicionada para transportar el anda a baja altura. La jornada también implicará restricciones vehiculares en determinados puntos de la ruta, debido al desplazamiento de la imagen y las actividades programadas en su honor.

Recorrido rumbo a la base Las Palmas.
Recorrido rumbo a la base Las Palmas.

San Isidro prepara un homenaje al Señor de los Milagros

Uno de los momentos destacados del traslado tendrá lugar en San Isidro, donde la municipalidad organizó un homenaje al Cristo Moreno para las 9:00 a. m. La actividad se desarrollará en la Plaza Arona, ubicada en el cruce de las avenidas Rivera Navarrete y Juan de Arona, y permitirá que los vecinos y devotos acompañen la llegada de la imagen.

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Para llegar a este punto, el Nazareno Móvil avanzará por la avenida Javier Prado y continuará por Rivera Navarrete. Después de la actividad, seguirá por la avenida Canaval y Moreyra para dirigirse hacia los siguientes distritos de su recorrido.

Afiche de fondo morado con la imagen del Señor de los Milagros, cirios encendidos, flores y textos con fecha y lugar de una convocatoria
Un afiche institucional de la Municipalidad de San Isidro anuncia la llegada del Señor de los Milagros a la avenida Rivera Navarrete en Lima durante su recorrido procesional.

La celebración también generará restricciones al tránsito vehicular en el sector comprendido por las avenidas Rivera Navarrete, Juan de Arona y Las Begonias. Ante esta situación, la Municipalidad de San Isidro recomendó a los conductores tomar precauciones y utilizar rutas alternas para evitar inconvenientes durante sus desplazamientos.

Una parada en la avenida Tomás Marsano marcará la llegada del Señor de los Milagros a Miraflores

Los vecinos de Miraflores también podrán acompañar al Señor de los Milagros durante su recorrido hacia la Base Aérea Las Palmas. La municipalidad invitó a los devotos a participar de este encuentro el domingo 15 de noviembre, a partir de las 9:30 a. m., a lo largo de la avenida Tomás Marsano, desde la avenida Angamos hasta el óvalo Higuereta.

Afiche morado con texto sobre la fecha y lugar del recorrido procesional del Señor de los Milagros y una fotografía de sus andas
Un afiche de la Municipalidad de Miraflores anuncia el paso de la procesión del Señor de los Milagros por la avenida Tomás Marsano el 15 de noviembre.

La imagen llegará al estrado oficial, instalado en el cruce de las avenidas Roca y Boloña y Angamos, entre las 10:00 y las 11:00 a. m. En este punto, los fieles podrán acompañar el paso del Cristo Moreno antes de que continúe su desplazamiento hacia Santiago de Surco, donde se encontrará con el papa León XIV por la misa programada para el lunes 16 de noviembre.

Lince recibirá por primera vez al Señor de los Milagros

El distrito de Lince también se sumará al recorrido extraordinario del Señor de los Milagros por la visita del papa León XIV al Perú. La municipalidad anunció que, por primera vez, el Cristo Moreno llegará a esta jurisdicción a bordo del Nazareno Móvil el domingo 15 de noviembre, como parte de su desplazamiento hacia la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco.

La primera parada está programada para las 7:00 a. m. en la cuadra 24 de la avenida Prolongación Iquitos. Los vecinos podrán acercarse a este punto para acompañar el paso de la imagen antes de que continúe su recorrido por Lima.

Afiche con la imagen religiosa del Señor de los Milagros, arreglos florales, el escudo distrital y un cuadro de texto con fechas y direcciones
La Municipalidad de Lince difunde el cronograma de la visita del Señor de los Milagros en Lima con motivo de las actividades del papa León XIV.

El homenaje también se extenderá al lunes 16 de noviembre, cuando el Señor de los Milagros emprenda su retorno a Las Nazarenas después de la misa que presidirá el pontífice. Para esa jornada, la municipalidad anunció un segundo punto de encuentro a las 4:00 p. m., en el cruce de la avenida Petit Thouars con el jirón Bernardo Alcedo.

Surquillo rendirá homenaje al Señor de los Milagros durante su recorrido hacia la misa del papa León XIV

El distrito de Surquillo también recibirá al Señor de los Milagros el domingo 15 de noviembre, como parte del recorrido extraordinario que realizará el Cristo Moreno hacia la Base Aérea Las Palmas, donde acompañará al papa León XIV durante la misa del día siguiente.

Afiche morado con la imagen del Señor de los Milagros, velas encendidas, el escudo de Surquillo y texto con fecha, hora y dirección
La Municipalidad de Surquillo convoca a los ciudadanos al homenaje al Señor de los Milagros en la avenida Tomás Marsano durante su recorrido procesional.

La Municipalidad de Surquillo invitó a los vecinos a participar de un homenaje programado para las 10:00 a. m. en la cuadra 5 de la avenida Tomás Marsano. La actividad permitirá que los devotos acompañen el paso de la imagen en una jornada que reunirá expresiones de fe y tradición religiosa.

Esta será la ruta que seguirá el Cristo Moreno para encontrarse con el papa León XIV

La salida del Señor de los Milagros está programada para las 7:00 a. m. desde el Monasterio de Las Nazarenas, en el Cercado de Lima. El recorrido continuará por la avenida Tacna, Garcilaso de la Vega y Bolivia, hasta llegar a la avenida Paseo de la República.

Posteriormente, la imagen avanzará por la avenida José Gálvez, el jirón Manuel Segura y la avenida Prolongación Iquitos, en Lince. Desde allí se dirigirá hacia la avenida Javier Prado para ingresar a San Isidro y continuar por Rivera Navarrete y Canaval y Moreyra.

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El trayecto seguirá por la avenida República de Panamá, en Surquillo, y Tomás Marsano, en Miraflores. El tramo final comprenderá las avenidas Surco, Paseo de la República y Soto Bermejo, antes del ingreso a la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco. La llegada está prevista aproximadamente para la 1:00 p. m.

El traslado se realizará mediante el Nazareno Móvil, una unidad acondicionada para transportar la imagen a baja altura y permitir el paso por puentes e infraestructura urbana. José Luis Toledo Zapata, mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, explicó a la Agencia Andina que el vehículo avanzará lentamente por seguridad de la imagen y de los fieles que acompañarán el recorrido.

Señor de los Milagros regresará a Las Nazarenas después de la misa del papa León XIV

La imagen permanecerá en la Base Aérea Las Palmas para acompañar la celebración eucarística que presidirá el papa León XIV el lunes 16 de noviembre, desde las 10:30 a. m. La ceremonia forma parte de las actividades centrales de la visita apostólica del pontífice al Perú.

Recorrido rumbo a la Iglesia Las Nazarenas.
Recorrido rumbo a la Iglesia Las Nazarenas.

Una vez concluida la misa, el anda iniciará su retorno al Convento de Las Nazarenas aproximadamente a las 4:00 p. m. La Hermandad estima que el Cristo Moreno llegará al santuario cerca de las 8:00 p. m., luego de atravesar nuevamente varios distritos de Lima.

Durante el recorrido de regreso, la comitiva pasará por las avenidas Soto Bermejo, Paseo de la República, Surco y Tomás Marsano. Luego continuará por República de Panamá y Canaval y Moreyra, para seguir por Juan de Arona, Petit Thouars y 28 de Julio.

El último tramo comprenderá las avenidas Washington y Tacna, antes del ingreso de la imagen al Monasterio de Las Nazarenas, según el cronograma difundido por la Hermandad.

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