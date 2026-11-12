Juan ‘Pegajoso’ Díaz se alista para su pelea en la UFC 334 en el Madison Square Garden ante Alateng Heili: “Intentaré un truco nuevo”

Juan Díaz peleará en un evento numerado de la UFC por primera vez. Crédito: Instagram UFC en español.

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Juan ‘Pegajoso’ Díaz tendrá este sábado 14 de noviembre una nueva oportunidad para consolidarse en la UFC. El peleador peruano enfrentará al chino Alateng Heili en la cartelera preliminar de UFC 334, que se realizará en el Madison Square Garden de Nueva York. Será su segundo combate dentro de la compañía y el primero en un evento numerado.

El representante nacional llega con un récord profesional de 16 victorias, una derrota y un empate en artes marciales mixtas. En su estreno en la UFC, realizado en mayo, venció por sumisión al estadounidense Malcolm Wellmaker, resultado que confirmó su llegada a la división de peso gallo.

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La carrera de Díaz tiene etapas en tres países. Nació en Lima, vivió parte de su adolescencia en Córdoba, Argentina, y luego se trasladó a México para perseguir su objetivo de convertirse en peleador profesional. Esa trayectoria le permitió formar vínculos con cada uno de esos lugares.

“Cada uno es mi casa y podría volver y sentirme como en casa fácilmente”, explicó Díaz en una entrevista con ’Olé’. El peruano reconoció que atraviesa una semana especial por la dimensión del escenario y la posibilidad de competir ante una audiencia más amplia.

Juan Díaz concedió una entrevista al diario argentino Olé. Crédito: Instagram Olé.

La UFC ubicó su pelea en las primeras contiendas de la programación. Las preliminares iniciales del evento comenzarán a las 17:00 horas de Nueva York, misma hora en Perú, mientras que la cartelera principal tendrá inicio a las 21:00 horas. La función estará encabezada por Ciryl Gane y Josh Hokit.

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Díaz aseguró que buscará ofrecer un combate con ritmo desde el inicio. “Va a estar bueno desde que inicia hasta que termina”, señaló. Además, adelantó que trabajó una variante técnica que espera utilizar ante Alateng Heili para conseguir una nueva finalización.

El peruano no quiso detallar la maniobra que prepara, aunque afirmó que la trabajó durante los entrenamientos. “Intentaré un truco nuevo”, anticipó, con la expectativa de repetir el impacto que causó con el codazo giratorio que le otorgó un contrato en el Dana White’s Contender Series.

El objetivo de Díaz está centrado en escalar posiciones dentro de la categoría de 61 kilos. El peruano se proyecta como aspirante al cinturón, aunque también reconoce el camino que debe recorrer frente a una división con competidores de experiencia y alto nivel.

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El ’Pegajoso’ debutará por primera vez en un evento numero de la compañía frente al estadounidense Adrián Yañez. Crédito: UFC en español.

“Hay que ir paso a paso”, remarcó el peleador de 28 años. La meta a largo plazo es llegar a una pelea por el título, para lo cual considera indispensable sostener su evolución y superar las pruebas que le proponga la empresa en sus próximas presentaciones.

Cambio de rival

Díaz tenía previsto enfrentar al estadounidense Adrián Yañez, pero una lesión dejó fuera al peleador norteamericano. La modificación abrió un periodo de incertidumbre para el peruano, quien continuó con su preparación pese a que no tenía un rival confirmado para UFC 334.

La UFC anunció que Alateng Heili aceptó el combate en reemplazo de Yañez. El asiático, de 34 años, cuenta con mayor recorrido dentro de la promotora y llegará con una victoria por decisión sobre John Castañeda, conseguida en septiembre.

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Díaz relató que el cambio afectó el tramo final de su preparación. “Estaba con la incertidumbre de que no iba a pelear”, contó. Cuando recibió la confirmación de que el evento ya tenía reemplazante, sintió un alivio que comparó con “meter un gol en el Mundial”.

Juan ‘Pegajoso’ Díaz brilló en su debut en el UFC Vegas 117. Crédito: UFC

El análisis de Heili

Díaz describió a Alateng Heili como un rival que crece conforme avanza el combate. Destacó su volumen de golpes, recursos defensivos, movilidad y capacidad para alternar el boxeo con intentos de derribo, aunque aseguró que su equipo ya definió una respuesta táctica.

El plan del peruano será aumentar la presión y conducir el enfrentamiento hacia su propio ritmo. La intención es evitar que Heili se acomode y exigirlo desde el primer asalto, una fórmula que Díaz también buscaba aplicar ante Yañez.

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“Quiero llevarlo a mi juego”, afirmó. El peleador nacional sostuvo que está preparado para elevar la intensidad desde el comienzo y llevar el combate a una exigencia prolongada. El resultado del sábado marcará su segundo paso en la UFC y su primera experiencia en el Madison Square Garden.