Perú

Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 12 de noviembre

La moneda europea experimentó una caída respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,77 soles, lo que representó una disminución del -0,3% respecto al precio anterior de 3,78 soles, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró una bajada del 1,78%, mientras que su variación interanual se sitúa en un descenso del -3,91%.

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El euro a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos nueve días, evidenciando una depreciación sostenida de la moneda europea. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,89%, considerablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 6,85%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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