Precio del euro hoy en Perú: cotización de cierre del 12 de noviembre

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 3,77 soles, lo que representó una disminución del -0,3% respecto al precio anterior de 3,78 soles, según Dow Jones.
En la última semana, el euro registró una bajada del 1,78%, mientras que su variación interanual se sitúa en un descenso del -3,91%.
PUBLICIDAD
El euro a sol peruano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos nueve días, evidenciando una depreciación sostenida de la moneda europea. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 3,89%, considerablemente por debajo de la volatilidad de referencia del 6,85%, lo que sugiere una fase de estabilidad en el mercado cambiario.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
Corazón Serrano cancela concierto en Manchay tras denunciar amenazas de extorsión: “La seguridad de todos es nuestra prioridad”
El grupo de cumbia confirmó que no actuará este fin de semana tras denunciar mensajes extorsivos y pidió comprensión a sus seguidores
Sobrevivientes del Sodalicio se manifiestan en la Nunciatura de Perú ante voceada reunión del papa León XIV con víctimas
Jose Enrique Escardó, primer denunciante del SVC, confirmó a Infobae que hasta el momento ninguna víctima de esta organización disuelta ha sido invitada al encuentro con el pontífice
Itinerario oficial de la visita del papa León XIV en Perú del 11 al 16 de noviembre
La agenda contempla actividades oficiales, encuentros con autoridades religiosas y civiles, misas multitudinarias y reuniones con fieles en Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa
Clima en Ayacucho: probabilidad de lluvia y temperaturas de mañana
La ciudad andina se caracteriza por un clima seco con variaciones dependiendo de la estación del año
Papa León XIV recibió un retablo ayacuchano de manos de Keiko Fujimori en su encuentro oficial en Palacio de Gobierno
El Santo Padre llegó al Perú como parte de su visita apostólica del 11 al 16 de noviembre, que incluye encuentros con autoridades, celebraciones religiosas y actividades en cinco ciudades del país
MÁS NOTICIAS