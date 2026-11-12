Perú

Papa León XIV recogerá su nuevo DNI electrónico 3.0 y pidió conservar su domicilio registrado en Chiclayo

El líder religioso rechazó recibir el documento en su residencia o en la sede consular en Roma y prefirió esperar su llegada a Perú

Composición gráfica con el papa León XIV, la catedral de Chiclayo iluminada y la reproducción de su documento nacional de identidad de Perú
El papa León XIV recogerá en Chiclayo su documento nacional de identidad electrónico emitido por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Perú. (Infobae Perú/Captura video)
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Durante su estadía de seis días en Perú, el papa León XIV cumplirá un trámite particular en su condición de ciudadano peruano naturalizado: recogerá en persona su documento nacional de identidad (DNI) electrónico 3.0 actualizado. El pontífice decidió esperar su llegada al país para completar esta gestión, en lugar de recibir el documento en el Vaticano o a través del Consulado de Perú en Roma.

El trámite tiene como antecedente un proceso iniciado hace más de una década. En 2015, cuando aún se desempeñaba como obispo de Chiclayo, Robert Prevost —nombre de nacimiento del Papa— gestionó su nacionalidad peruana ante la Superintendencia Nacional de Migraciones. Posteriormente, solicitó la inscripción de su documento ante el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

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Pope Leo XIV gestures during a meeting on the challenges and hopes for the future of the Peruvian people at Lima's Plaza Mayor on November 12, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
Pope Leo XIV gestures during a meeting on the challenges and hopes for the future of the Peruvian people at Lima's Plaza Mayor on November 12, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

León XIV actualizó su DNI desde el Vaticano

Tras convertirse en la máxima autoridad de la Iglesia Católica, León XIV participó en la campaña “Identificación sin Fronteras”, impulsada por el Reniec para peruanos residentes en el exterior. El procedimiento, realizado en el Vaticano, le permitió actualizar su DNI azul y tramitar la versión electrónica 3.0 del documento.

Durante esa jornada, los registradores también renovaron su fotografía oficial. “Cuando los registradores hicieron el trámite en el Vaticano, entre otros datos, actualizaron su fotografía y él apareció con su indumentaria eclesiástica porque los atendió durante un día de trabajo”, informó a Andina Noticias al Día Iván Torres, vocero del Reniec.

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Pope Leo XIV attends a mid-morning prayer service with bishops, priests, religious, seminarians and pastoral representatives at the Cathedral Basilica of St. John the Apostle and Evangelist in Lima on November 12, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
Pope Leo XIV attends a mid-morning prayer service with bishops, priests, religious, seminarians and pastoral representatives at the Cathedral Basilica of St. John the Apostle and Evangelist in Lima on November 12, 2026. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Papa mantendrá su dirección de Chiclayo

Uno de los aspectos más llamativos del trámite fue que el papa León XIV decidió de conservar en su DNI la dirección que registró originalmente en Chiclayo, ciudad donde desarrolló su labor pastoral. Robert Prevost fue nombrado obispo de esa diócesis en septiembre de 2015 y permaneció en el cargo hasta enero de 2023, cuando fue convocado al Vaticano. En total, estuvo más de siete años al frente de la Iglesia chiclayana.

Según explicó Iván Torres, vocero del Reniec, el pontífice rechazó recibir su documento en el Vaticano o en el Consulado peruano en Roma, pues manifestó que prefería recogerlo personalmente al regresar al Perú. Por ello, León XIV recibirá su nuevo DNI electrónico 3.0 en Chiclayo durante su visita de este viernes 13 de noviembre, ciudad que decidió mantener como domicilio en su identificación.

El Reniec coordina con el Arzobispado los detalles de la entrega para que coincida con la agenda papal. “Estamos haciendo las gestiones con el Arzobispado para que el recojo se pueda hacer según lo establecido, pero respetando su agenda”, señaló Torres.

El papamóvil llegará a Chiclayo mientras avanzan los preparativos para recibir al papa León XIV
El papamóvil llegará a Chiclayo mientras avanzan los preparativos para recibir al papa León XIV| Foto: Vatican News/Andina

¿Dónde vivía el papa León XIV en Perú?

Durante los años que estuvo al frente de la diócesis de Chiclayo, Robert Prevost residió en la Casa Episcopal, ubicada en la cuadra 8 de la calle Elías Aguirre, en el centro de la ciudad. El inmueble fue su vivienda durante más de ocho años, desde su llegada a la región en 2014 hasta su partida al Vaticano en 2023, cuando fue convocado por el papa Francisco para asumir nuevas responsabilidades en la Iglesia católica.

Ahora, convertido en pontífice, León XIV volverá a alojarse en esta residencia durante su visita a Lambayeque. Tiene previsto permanecer allí las noches del viernes 13 y sábado 14 de noviembre, en los mismos ambientes donde transcurrió parte de su vida cotidiana como obispo. La casa conserva fotografías, solideos, mitras y otros objetos que recuerdan su paso por la diócesis, a la que regresa después de varios años.

LIMA (Peru), 12/11/2026.- Pope Leo XIV passes a crowd of faithful upon his arrival at the Archbishop's Palace in Lima, Peru, 12 November 2026. The visit marks the third and final leg of the pontiff's apostolic journey to South America running from 06 to 17 November. (Papa) EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO
LIMA (Peru), 12/11/2026.- Pope Leo XIV passes a crowd of faithful upon his arrival at the Archbishop's Palace in Lima, Peru, 12 November 2026. The visit marks the third and final leg of the pontiff's apostolic journey to South America running from 06 to 17 November. (Papa) EFE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO

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