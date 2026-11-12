Keiko Fujimori a papa León XIV: “No tenemos que pensar igual para reconocernos como hermanos”

La mandataria abrió su intervención con una cita de san Agustín acerca de la humildad y la vocación de servicio, principios que relacionó con la llegada de Robert Prevost al Perú en 1985, a los 29 años. Foto: difusión

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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, recibió al papa León XIV durante la ceremonia de bienvenida realizada en el Gran Teatro Nacional, donde pronunció un discurso centrado en la trayectoria del pontífice en el Perú, la importancia de la fe y los desafíos que enfrenta el país. Durante su intervención, recordó los años en que Robert Prevost llegó como misionero y destacó el vínculo que construyó con las comunidades peruanas.

La mandataria también aprovechó la presencia del sumo pontífice para llamar a la reconciliación nacional y pedir que las diferencias políticas no se conviertan en motivo de enfrentamiento. En ese sentido, sostuvo que el país necesita superar sus divisiones, atender las necesidades de la población y garantizar mejores oportunidades para las nuevas generaciones.

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Keiko Fujimori recordó los años de León XIV como misionero en el Perú

Al iniciar su discurso, la presidenta citó una reflexión de san Agustín sobre la humildad y el servicio, valores que vinculó con la llegada de Prevost al país en 1985, cuando tenía 29 años. Según recordó, el entonces sacerdote agustino dejó Chicago para trasladarse a Chulucanas, sin buscar reconocimientos, sino con la intención de servir. Con el paso del tiempo, aseguró, dejó de ser un extranjero para convertirse en el querido padre Roberto.

Fujimori destacó que el pontífice construyó una relación cercana con la población, especialmente en Chiclayo, donde fue elegido prior en 1999. También recordó su posterior elección como prior general de la Orden de San Agustín, responsabilidad que lo llevó a recorrer distintos países. Sin embargo, afirmó que su vínculo con el Perú permaneció intacto y que los habitantes de Chiclayo lo recuerdan caminando por las calles, saludando a los vecinos y bendiciendo a los niños.

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La mandataria mencionó que Prevost obtuvo su DNI peruano en 2015 y sostuvo que su regreso como papa León XIV representa un motivo de orgullo y alegría. Desde su posición como presidenta, calificó su recepción como un honor, pero también expresó que el encuentro tenía un significado personal: “Recibirlo, Su Santidad, es uno de los momentos más memorables de mi vida”.

La fe de los peruanos frente a la incertidumbre

Durante la ceremonia, Fujimori hizo referencia a las distintas expresiones de devoción católica que forman parte de la identidad del país. Mencionó celebraciones y advocaciones religiosas como la Virgen de la Candelaria, en Puno; la Virgen de Chapi, en Arequipa; la Virgen de la Puerta, en Otuzco; el Señor Cautivo, en Ayabaca; el Señor de Luren, en Ica, y el Señor de los Milagros. Según señaló, son manifestaciones profundamente arraigadas en la vida de las familias peruanas.

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También relacionó la visita pastoral del pontífice con el contexto de incertidumbre que atraviesa el país, marcado por la amenaza del fenómeno El Niño y las dificultades cotidianas de numerosos hogares. Ante ese escenario, planteó que la fe puede convertirse en una fuente de fortaleza para enfrentar las adversidades. “Frente a un mundo asustado, los peruanos estamos llamados a ser hombres y mujeres valientes”, manifestó.

La presidenta pidió reconciliación nacional y unidad política

Uno de los principales ejes del mensaje fue la necesidad de superar los enfrentamientos y recuperar la confianza entre los peruanos. Fujimori consideró que las discrepancias deben resolverse mediante el debate, los mecanismos democráticos y el respeto a las instituciones. Además, saludó la presencia de expresidentes, dirigentes políticos y representantes de distintas bancadas del Congreso.

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En ese contexto, pronunció una de las frases centrales de su intervención: “No tenemos que pensar igual para reconocernos como hermanos y trabajar juntos en beneficio del Perú”. La presidenta sostuvo que la reconciliación no puede limitarse a un acuerdo político ni depender de la imposición de una sola perspectiva, sino que debe partir de la comprensión del sufrimiento y las necesidades de los demás.

Asimismo, señaló que todavía existen poblaciones afectadas por la violencia terrorista, el abandono estatal y la desigualdad. Recordó que, al iniciar su mandato, cuestionó que millones de personas no tengan asegurada su alimentación y que numerosos niños padezcan anemia. Frente a esa realidad, sostuvo que el crecimiento económico y la inversión deben traducirse en una prosperidad compartida, especialmente para quienes más necesitan atención.

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Educación y oportunidades para las nuevas generaciones

La mandataria vinculó la reconciliación con la reducción de las brechas sociales y la mejora de los servicios que recibe la población. En particular, destacó la reforma educativa que, según indicó, busca fortalecer los aprendizajes de niños y adolescentes y brindarles herramientas para incorporarse al mundo laboral mediante su esfuerzo y con oportunidades efectivas.

Fujimori agregó que la educación también debe contribuir a formar ciudadanos responsables, conscientes de sus derechos y deberes, y capaces de asumir las consecuencias de sus decisiones. En esa línea, defendió el desarrollo del pensamiento crítico, la evaluación de la información y la revisión de las fuentes antes de establecer conclusiones propias.

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Momento de la llegada del Papa León XIV al Gran Teatro Nacional donde dará su primer discurso en el Perú

También se refirió a los desafíos que plantea la tecnología y señaló que el país debe preparar a los estudiantes para afrontar los cambios vinculados con la inteligencia artificial. Al respecto, mencionó que el papa León XIV ha abordado este asunto en una reciente encíclica, aunque no profundizó en el contenido de ese documento durante su intervención.

Keiko Fujimori pidió al papa que acompañe al Perú con sus oraciones

Hacia el cierre de su discurso, la presidenta afirmó que el país necesita mirar su pasado con verdad, pero también con misericordia y compasión. Consideró que ninguna nación puede permanecer atrapada en sus heridas y que el Perú debe encontrar una forma de superar sus conflictos para construir un futuro en paz.

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Finalmente, pidió al pontífice que rece por las autoridades responsables de conducir el país, para que puedan actuar con sabiduría, humildad y vocación de servicio. También expresó su deseo de que la visita deje como legado la sanación y reconciliación entre los peruanos, además de un compromiso colectivo con una sociedad más justa y unida.

“Le pido, Santo Padre, que recoja esta modesta bienvenida, el mensaje de amor, respeto y orgullo de millones de peruanos. Que la sanación y la reconciliación sean el gran regalo de su visita que deje sembrado en nuestros corazones”, expresó antes de concluir con una bienvenida al pontífice y pedir la bendición de Dios para el país.

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