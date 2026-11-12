La llegada del papa León XIV al Perú se celebró en Cusco con un repique de campanas en dos históricos templos

Pope Leo XIV looks at the faithful from the popemobile on his way to the Peru's Government Palace in Lima on November 11, 2026. Pope Leo XIV arrived in Peru, marking a return to the country where he spent two decades as a missionary before being chosen to lead the world's 1.4 billion Catholics. (Photo by Alfredo ESTRELLA / AFP)

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Las campanas de la Basílica Catedral y de la Compañía de Jesús resonaron en el centro histórico de Cusco poco después de que el papa León XIV aterrizara en el Perú. El sonido sorprendió a cusqueños y turistas que transitaban por los alrededores de ambos recintos religiosos y marcó el inicio de las muestras de bienvenida al sumo pontífice, quien visitará la ciudad imperial este domingo 15 de noviembre.

Según informó la Agencia Andina, el repique se produjo después de las 17:00 horas de este miércoles 11 de noviembre, cuando el santo padre llegó al Grupo Aéreo N.° 8 del Callao procedente de Argentina. La noticia de su arribo motivó esta expresión de alegría desde dos de los principales templos católicos de la ciudad, ubicados en espacios que también forman parte de su historia prehispánica y colonial.

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La bienvenida cusqueña también se hizo visible en la fachada de la Compañía de Jesús, donde se desplegó una gigantografía con una fotografía del pontífice y un mensaje dedicado a su llegada. La ciudad se prepara así para recibirlo durante una jornada que incluirá encuentros con fieles y representantes de la piedad popular en Saqsaywaman, además de la oración del Ángelus en la Basílica Catedral.

Las campanas de la Basílica Catedral y de la Compañía de Jesús resonaron en el centro histórico de Cusco tras la llegada del papa León XIV al Perú. El repique fue una muestra de "esperanza y alegría" por la próxima visita del santo padre a la ciudad imperial. Fuente: Noticias en Cusco / Facebook

Las campanas de dos templos anunciaron la llegada del papa León XIV

La Basílica Catedral del Cusco y la iglesia de la Compañía de Jesús hicieron sonar sus campanas como muestra de bienvenida al papa León XIV. El tañer se escuchó en el centro histórico y llamó la atención de quienes se encontraban en los alrededores de ambos recintos religiosos.

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Los templos se encuentran en espacios de gran valor histórico para la ciudad. La Catedral se levanta sobre el antiguo Palacio Inca del Wiracocha, mientras que la Compañía de Jesús ocupa el lugar donde estuvo el Amaru Cancha, antiguo palacio inca.

En 1537, la Diócesis del Cusco marcó un hito al ser la primera sede metropolitana de la Iglesia en Suramérica, cuya expansión influyó significativamente en la región. En la imagen, la Basílica Catedral de Nuestra Señora de la Asunción (Martin St-Amant)

En la fachada de este último templo también se colocó una gigantografía con la imagen del santo padre y un mensaje de bienvenida a la ciudad imperial. La intervención acompañó el repique de campanas y anticipó la recepción que Cusco prepara para el pontífice.

Arzobispado del Cusco destaca el mensaje de esperanza y alegría

El padre Julio Velasco, coordinador de prensa del Arzobispado del Cusco, explicó que el repique de campanas representa una muestra de alegría por la llegada del sumo pontífice. También lo describió como una expresión de «esperanza y alegría» para la comunidad católica.

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El vocero invitó a los fieles a acompañar esta visita apostólica con una oración que permita renovar y fortalecer la fe en Dios. Según indicó, las personas participarán en las actividades programadas para recibir al papa con distintas intenciones.

“Que este encuentro con el santo padre signifique justamente eso, hablar con Dios”, puntualizó Velasco, al referirse al sentido religioso que tendrá la visita para los creyentes de la región.

Cusco se prepara para recibir al pontífice este domingo 15 de noviembre

La visita del papa León XIV a Cusco está prevista para el domingo 15 de noviembre, como parte de su recorrido apostólico por el Perú. De acuerdo con la agenda difundida, el pontífice llegará al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete a las 10:00 horas, procedente de Chiclayo.

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A las 10:30 horas, participará en un encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. Posteriormente, a las 11:45 horas, dirigirá la oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

El papa León XIV entregará un sudario con su escudo oficial a la imagen del Señor de Los Temblores durante una ceremonia religiosa en la ciudad de Cusco. (Infobae Perú/Agencia Andina)

La jornada también contempla una misa de agradecimiento a los 6.000 voluntarios denominados «Amigos de León», quienes colaborarán en las labores de orden y seguridad durante la visita del santo padre. Según informó Velasco, la celebración religiosa se realizará este jueves 12 de noviembre a las 18:30 horas.

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Tras cumplir sus actividades en Cusco, León XIV partirá hacia Pucallpa a las 13:05 horas, donde se reunirá con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos y celebrará una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.