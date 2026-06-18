¿Qué nos dice Magnifica Humanitas? La visión del Papa León XIV sobre la inteligencia artificial

El Papa León XIV firma la "Magnifica humanitas" (Magnífica Humanidad) en el Vaticano, 15 de mayo de 2026. Vatican Media/Handout vía REUTERS.

La reciente encíclica Magnifica Humanitas del papa León XIV llega en un momento particularmente significativo. Mientras la inteligencia artificial continúa expandiendo sus capacidades y ocupando espacios cada vez más relevantes en la economía, la educación, la salud y el trabajo, el documento invita a reflexionar sobre una cuestión que suele quedar relegada en medio del entusiasmo tecnológico: el valor de la persona humana. Más allá de abordar aspectos religiosos, la encíclica plantea un debate profundamente contemporáneo sobre dignidad, ética, propósito y responsabilidad en una era donde las máquinas parecen capaces de hacer cada vez más cosas. Y precisamente por eso, nos obliga a formular una pregunta que trasciende la tecnología: ¿cómo preservar nuestra humanidad en un mundo cada vez más influenciado por la inteligencia artificial?

Copias de "Magnifica humanitas", la primera encíclica del papa León XIV, centrada en el auge de la inteligencia artificial, tras su presentación, en el Vaticano. 25 de mayo de 2026. REUTERS/Yara Nardi

La pregunta resulta particularmente relevante porque estamos viviendo una época marcada por una aceleración tecnológica sin precedentes. Cada semana aparecen nuevos modelos, herramientas más sofisticadas y aplicaciones que prometen transformar industrias completas. La conversación pública gira alrededor de la automatización, la productividad y las capacidades emergentes de la inteligencia artificial. Sin embargo, mientras más avanzan estas tecnologías, más evidente se vuelve la necesidad de reflexionar sobre aquello que no puede reducirse a algoritmos, datos o capacidad computacional.

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Más allá de la eficiencia

Uno de los aspectos que más me llamó la atención de la encíclica es su cuestionamiento implícito a una lógica que domina gran parte del discurso actual: la idea de que el progreso puede medirse únicamente en términos de eficiencia. Vivimos en una cultura donde acelerar procesos parece convertirse en un fin en sí mismo. Queremos respuestas inmediatas, decisiones más rápidas y sistemas capaces de producir más con menos recursos.

La inteligencia artificial encaja perfectamente dentro de esa lógica. Puede analizar grandes volúmenes de información en segundos, automatizar tareas complejas y generar resultados con una velocidad imposible para cualquier persona. Sin embargo, la pregunta que plantea el documento es profundamente pertinente: ¿es suficiente con ser más eficientes?

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El avance de la inteligencia artificial en la economía, la educación, la salud y el trabajo reabre la pregunta sobre cómo preservar la humanidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia demuestra que no todo aquello que genera valor humano puede medirse mediante indicadores de productividad. La empatía, la solidaridad, la creatividad, la capacidad de acompañar a otros o incluso la reflexión profunda difícilmente pueden evaluarse bajo parámetros de rendimiento. Son dimensiones esenciales de la experiencia humana que no necesariamente responden a la lógica de la optimización.

Por eso considero importante recordar que el desarrollo tecnológico debe estar al servicio de las personas y no al revés. La innovación tiene sentido cuando amplía capacidades humanas, no cuando reduce la persona a una variable más dentro de un sistema.

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La tecnología también refleja valores

Durante mucho tiempo se afirmó que la tecnología era neutral y que todo dependía exclusivamente del uso que las personas hicieran de ella. Sin embargo, cada vez resulta más evidente que esa afirmación merece ser revisada. Los sistemas de inteligencia artificial son diseñados por personas, entrenados con datos seleccionados y desarrollados dentro de contextos económicos, políticos y culturales específicos. En consecuencia, incorporan decisiones, prioridades y visiones del mundo. No son simplemente herramientas técnicas aisladas de la realidad social.

La imagen ilustra la conexión entre un ser humano y una figura digital, representando el vínculo creciente entre la humanidad y la inteligencia artificial. El contacto de sus dedos simboliza el avance de la tecnología y su integración en la vida cotidiana, abriendo debates sobre ética, evolución y sociedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto adquiere especial relevancia cuando observamos el creciente papel que la inteligencia artificial desempeña en procesos de contratación, educación, acceso a servicios, generación de información o toma de decisiones. En todos estos ámbitos existen implicaciones éticas que no pueden ser ignoradas.

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La encíclica plantea precisamente la necesidad de asumir una responsabilidad activa frente a estas transformaciones. No basta con preguntarnos qué puede hacer una tecnología. También debemos preguntarnos para qué la utilizamos, qué consecuencias genera y qué valores estamos reforzando mediante su adopción. Porque al final, cada decisión tecnológica también es una decisión humana.

Otro punto que considero especialmente relevante es la tendencia creciente a atribuir capacidades humanas a sistemas que, en realidad, funcionan de manera muy distinta.

La inteligencia artificial puede escribir textos convincentes, responder preguntas complejas e incluso mantener conversaciones que parecen naturales. Sin embargo, detrás de esa aparente comprensión existe una diferencia fundamental. La máquina procesa patrones; la persona interpreta significados. La inteligencia artificial puede simular empatía, pero no experimenta emociones. Puede generar argumentos, pero no posee conciencia. Puede responder preguntas sobre valores humanos, pero no vive experiencias humanas.

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La inteligencia artificial puede simular comprensión y empatía, pero no posee conciencia, emociones ni juicio moral humano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta distinción resulta importante porque corremos el riesgo de confundir capacidad de procesamiento con comprensión genuina. Y cuando eso ocurre, podemos empezar a delegar en sistemas tecnológicos responsabilidades que requieren juicio moral, sensibilidad y criterio humano. La fascinación tecnológica no debería hacernos olvidar que existen aspectos de la experiencia humana que trascienden la información y los datos.

Recuperar el sentido de la humanitas

Quizás la principal contribución de Magnifica Humanitas sea recordarnos que la verdadera discusión sobre inteligencia artificial no gira únicamente alrededor de la tecnología. En el fondo, la conversación trata sobre el ser humano. La idea de humanitas recupera precisamente esa dimensión integral de la persona. Nos recuerda que la dignidad humana no depende de la productividad, la velocidad o la capacidad de generar resultados. Nos invita a reconocer el valor intrínseco de cada individuo más allá de cualquier criterio utilitario.

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En un contexto donde la automatización avanza rápidamente, esta reflexión adquiere una importancia especial. Porque mientras las máquinas continúan ampliando sus capacidades, nosotros debemos preguntarnos qué capacidades humanas queremos fortalecer. Tal vez la respuesta no esté en competir con la inteligencia artificial, sino en desarrollar aquello que nos hace únicos: nuestra capacidad de comprender, crear, cuidar, colaborar y construir significado.

El debate sobre inteligencia artificial, según Magnifica Humanitas, define qué tipo de sociedad quiere construir la persona en medio de la automatización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de leer estas reflexiones, cada vez tengo más claro que el debate sobre inteligencia artificial no es, en esencia, un debate tecnológico. Es un debate sobre la persona. La cuestión principal no es qué tan avanzada será la inteligencia artificial dentro de algunos años. Tampoco cuántos procesos podremos automatizar o cuánta productividad lograremos obtener. La pregunta verdaderamente importante es qué tipo de sociedad queremos construir mientras ocurre esa transformación.

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Podemos desarrollar sistemas cada vez más inteligentes. Podemos automatizar tareas que hoy parecen imposibles. Podemos crear tecnologías capaces de ampliar significativamente nuestras capacidades. Todo eso es positivo. Pero si en ese proceso olvidamos valores como la dignidad, la empatía, la responsabilidad o el sentido de comunidad, habremos avanzado técnicamente mientras retrocedemos humanamente.

La inteligencia artificial seguirá evolucionando. Probablemente más rápido de lo que imaginamos. El desafío consiste en asegurarnos de que nuestro desarrollo humano avance al mismo ritmo.