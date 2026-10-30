El papa León XIV señaló que los agentes de inteligencia artificial “son herramientas, no personas”

El papa León XIV. EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

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El papa León XIV se posicionó el viernes en contra de darle una identidad legal o derechos a los agentes de inteligencia artificial, y argumentó que los responsables de sus actos son sus creadores humanos.

“Las máquinas son herramientas, no personas”, dijo en un discurso a expertos de la industria reunidos en el Vaticano para un diálogo sobre esta tecnología y la responsabilidad de la comunidad científica y las instituciones públicas.

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“Las llamadas inteligencias artificiales no atraviesan experiencias, no poseen un cuerpo, no sienten alegría ni dolor, no maduran a través de las relaciones y no saben desde dentro qué significan el amor, el trabajo, la amistad o la responsabilidad”, afirmó.

El debate sobre los riesgos de la tecnología se ha intensificado en los últimos meses, alimentado por incidentes en los que los sistemas tomaron acciones no autorizadas o por advertencias apocalípticas de profesionales del sector.

El pontífice peruano-estadounidense, de 71 años, ha defendido en repetidas ocasiones la necesidad de garantizar que la IA se utilice de manera ética.

En su primera encíclica “Magnifica Humanitas”, publicada en mayo, el jefe de la Iglesia católica hizo un llamado a “desarmar” la IA para “impedir que domine al ser humano”.

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En la reunión en el Vaticano, León aseguró que el futuro de la IA “no está predeterminado” y que los seres humanos tienen “la responsabilidad de orientar, modificar y, cuando sea necesario, rechazar sus aplicaciones”.

“Hoy en día, algunos proponen otorgarle derechos a estos sistemas, o incluso una identidad legal”, subrayó el pontífice.

Pero esta perspectiva corre el riesgo de “ocultar la responsabilidad humana y dejar a quienes sufren daños enfrentándose a una entidad sin rostro”, agregó.

León XIV votó por correo para los comicios de mitad de mandato en Estados Unidos que se celebrarán el próximo 3 de noviembre, confirmó este viernes la oficina de prensa del Vaticano.

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Por otro lado, León XIV ejerció su derecho al voto como ciudadano de los Estados Unidos “siempre que tuvo la oportunidad”, explicó el Vaticano y por ello se confirmó que, “en consonancia con esta práctica consolidada de participación ciudadana, el papa envió su voto por correo a Chicago”.

El papa León XIV llega para dirigir su audiencia general semanal en la Ciudad del Vaticano, 28 de octubre de 2026. (Papa) EFE/EPA/ALESSANDRO DI MEO

“El Santo Padre expresa su convicción respecto al derecho y el deber de los ciudadanos de participar en los procesos democráticos”, añadió el comunicado.

Se trata de la primera vez que se conoce y confirma que un pontífice ejerce el derecho al voto en unas elecciones.

Robert Francis Prevost figura en la lista de personas que solicitaron votar por correo en las próximas elecciones, según reconoció la jefa de gabinete de la oficina del secretario del condado de Will, Kim Fladhammer en el diario Chicago Sun-Times.

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De acuerdo con este medio, el pontífice, nacido en Chicago, realizó la solicitud desde el Vaticano el pasado 3 de octubre, justo un mes antes de las elecciones. Prevost está inscrito en el censo electoral de Illinois, pues tiene registrado su domicilio en New Lenox, el domicilio de su hermano.

Además se conoció que Prevost votó en las elecciones generales de 2012, 2014, 2018 y 2024, así como en las primarias republicanas de 2012, 2014 y 2016, y en las primarias demócratas de 2008 y 2010.

El voto del papa se produce en un año en el que han evidenciado sus diferencias con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto a temas como las políticas migratorias o la guerra de Irán.

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El papa estadounidense ha criticado abiertamente la ofensiva militar iniciada por EE.UU. e Israel contra la república islámica el pasado 28 de febrero y asegurado que nadie puede impedirle seguir criticando la guerra, mientras que Trump ha llegado a decir que León XIV pone “en peligro a muchos católicos y a muchas personas” porque, si de él dependiera, “estaría bien que Irán tenga un arma nuclear”.

(Con información de AFP y EFE)