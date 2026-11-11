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Papa León XIV en Perú EN VIVO: minuto a minuto de su llegada, recorrido, calles cerradas y últimas noticias del Santo Padre

El avión que transporta al santo padre desde Buenos Aires aterrizará este miércoles 11 de noviembre a las 17:30 horas en la Base Aérea del Callao. Luego se trasladará al Centro Histórico de Lima para reunirse con la presidenta Keiko Fujimori y participar en un encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil. Sigue aquí todos los detalles de su llegada

Ilustración en acuarela de un hombre vestido con sotana blanca y muceta roja que saluda desde la puerta de un avión.
Una ilustración en acuarela presenta la figura del papa León XIV mientras saluda desde la escalerilla de una aeronave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Perú se prepara para recibir este miércoles 11 de noviembre al papa León XIV. El santo padre llegará a Lima procedente de Buenos Aires, Argentina, para iniciar una visita apostólica de seis días que lo llevará por distintas regiones del país, entre ellas Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

El arribo del pontífice, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, está previsto para las 17:30 horas en la Base Aérea del Callao, también conocida como Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú. Se trata de un acontecimiento histórico para los fieles peruanos, especialmente para los habitantes de Chiclayo, ciudad en la que desarrolló buena parte de su labor pastoral antes de ser elegido sucesor de san Pedro.

La jornada estará marcada por un amplio despliegue de seguridad, restricciones vehiculares, controles de acceso y un recorrido especial por algunas de las principales avenidas de Lima. El papa también utilizará el papamóvil para acercarse a los ciudadanos que se congreguen a lo largo de su trayecto.

Infobae Perú seguirá minuto a minuto las incidencias de esta jornada histórica, desde los preparativos en el aeropuerto hasta la llegada del pontífice a Palacio de Gobierno y su posterior encuentro con las autoridades del país y en Chiclayo donde miles de fieles lo esperan con los brazos abiertos

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13:56 hsHoy

Un acontecimiento histórico inédito

Visita del Papa León XIV a la Argentina - Luján
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El anuncio de la llegada del papa León XIV al Perú marca un hito en la historia del país. Su presencia movilizará a millones de fieles y transformará el panorama urbano en las ciudades que formen parte de su recorrido pastoral.

Esta visita adquiere un significado especial por la expectación que genera en la población. La preparación de los escenarios principales y la cobertura periodística internacional posicionarán al país en el centro de la atención global.

12:38 hsHoy

¿A qué hora llega el papa León XIV al Perú y dónde aterrizará?

El arribo del papa León XIV está programado para las 17:30 horas de este miércoles 11 de noviembre. Su avión partirá desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Buenos Aires a las 14:00 horas, luego de cumplir actividades en Argentina.

El destino será la Base Aérea del Callao, donde se realizará la ceremonia de acogida oficial.

Esta instalación militar, identificada también como Grupo Aéreo N.° 8, será uno de los principales puntos de operaciones durante la visita apostólica. Desde allí se organizarán los desplazamientos aéreos del pontífice hacia las diferentes ciudades incluidas en su itinerario.

El papa León XIV llega el 11 de noviembre a Perú. Su arribo está programado para las 17:30 horas y desde el Aeripuerto Jorge Chavéz se trasladará en una comitiva oficial por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil, hasta llegar a la Basílica María Auxiliadora, donde abordará el "papamóvol" para continuar su recorrido hasta la Plaza Mayor de Lima.
12:38 hsHoy

¿Cuál será el recorrido del papa León XIV desde el Callao hasta Lima?

Uno de los momentos que concentrará la atención de los ciudadanos será el desplazamiento del santo padre desde la Base Aérea del Callao hasta Palacio de Gobierno.

De acuerdo con el recorrido difundido, la comitiva papal avanzará inicialmente en un vehículo cerrado por las avenidas Faucett, La Marina, Sucre y Brasil.

A la altura de la Basílica de María Auxiliadora, en la avenida Brasil, el pontífice abordará el papamóvil para continuar su recorrido por Lima y acercarse a los fieles que se congreguen en las calles.

Desde ese punto, la ruta contempla el paso por la plaza Bolognesi, Paseo Colón, la avenida Garcilaso de la Vega, la avenida Tacna y el jirón Conde de Superunda, hasta llegar a la Plaza Mayor.

El desplazamiento estará acompañado por un importante contingente policial y vigilancia aérea.

La llegada a Palacio de Gobierno permitirá que el santo padre cumpla con las actividades oficiales programadas para esta primera jornada.

Infografía con un mapa de Lima y Callao que traza la ruta vehicular en cinco puntos numerados e incluye ilustraciones de vehículos y edificios
Una infografía de Infobae detalla las cinco etapas del trayecto del papa León XIV entre el Grupo Aéreo Número 8 del Callao y el Palacio de Gobierno de Lima, en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
12:38 hsHoy

¿Qué calles estarán cerradas por la llegada del papa León XIV?

La visita del pontífice implicará restricciones vehiculares en diferentes sectores de Lima y Callao. Las medidas buscan facilitar el desplazamiento de la comitiva, mantener despejados los corredores de seguridad y ordenar el ingreso de los asistentes a las actividades oficiales.

En el Centro Histórico de Lima, las restricciones alrededor de la Plaza de Armas comenzaron a implementarse desde las 22:00 horas del martes 10 de noviembre.

El perímetro de intervención comprende las calles ubicadas alrededor de las avenidas Tacna, Emancipación, Abancay y Nicolás de Piérola. Estas cuatro avenidas principales mantendrán el tránsito vehicular, según las disposiciones comunicadas por las autoridades.

También se han previsto controles en los alrededores de Palacio de Gobierno y restricciones en las vías por donde se desplazará el papamóvil.

Recorrido hacia Palacio de Gobierno:

  • Avenida Faucett.
  • Avenida La Marina.
  • Avenida Sucre.
  • Avenida Brasil.
  • Plaza Bolognesi.
  • Paseo Colón.
  • Avenida Garcilaso de la Vega.
  • Avenida Tacna.
  • Jirón Conde de Superunda.
  • Plaza Mayor de Lima.

Las autoridades podrán aplicar restricciones temporales adicionales durante el paso de la comitiva, por lo que se recomienda a los conductores evitar los sectores comprometidos y tomar rutas alternas.

Información sobre el plan de seguridad implementado por la Policía Nacional del Perú para la próxima visita del Papa León 14. Se detallan cifras de efectivos, zonas de cobertura y las medidas de protección para la máxima autoridad de la Iglesia Católica. (Crédito: BDP)
12:38 hsHoy

¿Por dónde ingresarán los fieles a la Plaza de Armas de Lima?

El primer encuentro del papa León XIV con los ciudadanos en el Centro Histórico contempla una asistencia aproximada de 12.000 personas.

Sin embargo, el ingreso no será libre. Las personas deberán contar con los pases autorizados y superar los controles de seguridad establecidos.

Los accesos habilitados son los siguientes:

  • Público con pase autorizado: jirones Callao, Conde de Superunda y de la Unión.
  • Invitados: tramos de los jirones Junín y Huallaga, desde la avenida Abancay.
  • Prensa: ingreso por el jirón Carabaya.

También se instalarán puntos de precontrol en los jirones Rufino Torrico, Camaná, Conde de Superunda, Junín, Huallaga, Ucayali, Santa Rosa y Cusco.

Las puertas para las personas autorizadas se abrirán desde las 12:00 horas del miércoles 11 de noviembre.

03/06/2026 León XIV COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA SOCIEDAD À PUNT
03/06/2026 León XIV COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA VALENCIA SOCIEDAD À PUNT
12:38 hsHoy

¿Cómo será el operativo de seguridad durante la llegada del papa?

La visita del papa León XIV representa uno de los despliegues de seguridad más importantes del año. La Policía Nacional del Perú tendrá a su cargo la protección del pontífice, el control de las rutas y la seguridad de los miles de ciudadanos que participarán en las actividades.

El operativo contempla tres anillos de seguridad.

El primero estará bajo responsabilidad de agentes de la Dirección de Seguridad del Estado y del equipo de seguridad personal del santo padre.

El segundo y tercer anillo estarán a cargo de efectivos policiales de las diferentes regiones y unidades especializadas, que participarán en el control de los espacios públicos, la vigilancia de los desplazamientos y la protección de los asistentes.

Además, se ha informado de un despliegue de miles de policías en Lima y en las regiones que reciban al pontífice. Cerca de 2.000 agentes de tránsito tendrán a su cargo los corredores viales, cortes y desvíos en la capital.

El operativo también contempla vehículos motorizados de escolta, vigilancia aérea y el uso de cámaras de videovigilancia.

Por su parte, la Municipalidad Metropolitana de Lima desplegará personal de Serenazgo y fiscalización para controlar los accesos, ordenar los espacios públicos y evitar la ocupación de las zonas restringidas.

Mapa con calles, paraderos y sectores delimitados junto a la fotografía de un pontífice saludando y el escudo de la Municipalidad de Lima
Un mapa de la Municipalidad de Lima detalla los anillos de seguridad y los accesos peatonales en la Base Aérea Las Palmas ante la misa del papa León XIV en la capital peruana. (Municipalidad de Lima)
12:38 hsHoy

¿Se podrá utilizar el transporte público durante la llegada del papa?

Los ciudadanos que necesiten movilizarse por Lima deberán considerar las modificaciones que se aplicarán en determinados servicios de transporte.

El Metropolitano mantendrá habilitadas las estaciones Tacna y Jirón de la Unión durante las actividades del pontífice en el Centro Histórico. Sin embargo, los pasajeros deberán considerar los controles y posibles ajustes operativos.

Por otro lado, el Corredor Azul tendrá modificaciones en su recorrido y será desviado por la avenida Alfonso Ugarte. El Corredor Morado circulará por la avenida Huánuco, de acuerdo con las disposiciones difundidas.

También se han anunciado cambios en el transporte público convencional y el Metro de Lima por el desplazamiento del pontífice hacia el Gran Teatro Nacional, en San Borja.

Los usuarios deberán revisar las comunicaciones oficiales de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) antes de iniciar sus viajes.

Infografía con un mapa de vías peatonales, iconos de credenciales de acceso, un autobús y pasajeros en paraderos con textos explicativos.
Una infografía de Infobae detalla los ingresos peatonales diferenciados y las estaciones del Metropolitano operativas en el centro de Lima durante las actividades papales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
12:37 hsHoy

¿Habrá restricciones para utilizar drones durante la visita del papa?

Sí. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), mediante la Dirección General de Aeronáutica Civil, estableció restricciones para las operaciones de aeronaves pilotadas a distancia, conocidas como drones.

La disposición se aplicará entre el 11 y el 16 de noviembre en Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa, en los espacios vinculados con las actividades oficiales.

En Lima y Callao, las restricciones comprenden los alrededores de la Base Aérea del Callao, Palacio de Gobierno, Gran Teatro Nacional, Palacio Arzobispal, Catedral de Lima, Estadio Nacional y Nunciatura Apostólica, entre otros puntos.

La restricción contempla un radio de 1,85 kilómetros alrededor de los lugares señalados, conforme a los avisos aeronáuticos correspondientes.

La medida busca evitar interferencias con las operaciones aéreas y proteger los desplazamientos del santo padre.

12:36 hsHoy

¿Qué hará el papa León XIV en su llegada al Perú? Agenda completa

La visita apostólica se prolongará hasta el lunes 16 de noviembre. Durante esos días, el pontífice tendrá encuentros con autoridades, jóvenes, sacerdotes, religiosos, comunidades amazónicas y fieles de distintas regiones.

El jueves 12 de noviembre permanecerá en Lima. Se reunirá con los obispos del Perú en el Palacio Arzobispal, participará en una celebración en la Basílica Catedral de Lima y tendrá un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano.

Por la tarde, protagonizará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios.

El viernes 13 viajará a Chiclayo, ciudad donde desarrolló su labor pastoral y con la que mantiene un vínculo especial. Allí celebrará una misa multitudinaria en la explanada de las Pampas de Pimentel y participará en encuentros con representantes de la Iglesia y del mundo universitario.

El sábado 14 visitará Santa Cruz de Succhabamba y participará en actividades religiosas en Zaña y Chiclayo.

El domingo 15 viajará a Cusco y Pucallpa, donde tendrá encuentros con representantes de la piedad popular y comunidades amazónicas.

Finalmente, el lunes 16 celebrará una misa en la Base Aérea Las Palmas, en Lima, antes de iniciar su viaje de regreso a Roma.

La llegada de León XIV representa un acontecimiento especial para el país y, particularmente, para los miles de fieles que esperan reencontrarse con Robert Prevost, el religioso que durante años estuvo vinculado a la Iglesia peruana y que hoy regresa como sucesor de Pedro.

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