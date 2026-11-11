Papa León XIV en Perú EN VIVO: minuto a minuto de su llegada, recorrido, calles cerradas y últimas noticias del Santo Padre

Una ilustración en acuarela presenta la figura del papa León XIV mientras saluda desde la escalerilla de una aeronave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Perú se prepara para recibir este miércoles 11 de noviembre al papa León XIV. El santo padre llegará a Lima procedente de Buenos Aires, Argentina, para iniciar una visita apostólica de seis días que lo llevará por distintas regiones del país, entre ellas Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

El arribo del pontífice, cuyo nombre de nacimiento es Robert Francis Prevost, está previsto para las 17:30 horas en la Base Aérea del Callao, también conocida como Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú. Se trata de un acontecimiento histórico para los fieles peruanos, especialmente para los habitantes de Chiclayo, ciudad en la que desarrolló buena parte de su labor pastoral antes de ser elegido sucesor de san Pedro.

La jornada estará marcada por un amplio despliegue de seguridad, restricciones vehiculares, controles de acceso y un recorrido especial por algunas de las principales avenidas de Lima. El papa también utilizará el papamóvil para acercarse a los ciudadanos que se congreguen a lo largo de su trayecto.

Infobae Perú seguirá minuto a minuto las incidencias de esta jornada histórica, desde los preparativos en el aeropuerto hasta la llegada del pontífice a Palacio de Gobierno y su posterior encuentro con las autoridades del país y en Chiclayo donde miles de fieles lo esperan con los brazos abiertos