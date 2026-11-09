MINEM aprueba estudios ambientales para proyectos eléctricos por cerca de USD 5.500 millones: ¿en qué regiones?

La cartera de energías renovables y almacenamiento en el Perú suma 247 proyectos con una inversión potencial de 46.859 millones de dólares.

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El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que aprobó estudios ambientales para proyectos eléctricos que concentran inversiones estimadas en cerca de USD 5.500 millones en lo que va de 2026. Las iniciativas comprenden centrales de generación renovable, líneas de transmisión y reforzamiento de subestaciones.

La evaluación de los expedientes estuvo a cargo de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Electricidad (DGAAE). El proceso permite identificar los posibles impactos de cada proyecto y establecer medidas de prevención, reducción y manejo ambiental antes de que las iniciativas avancen hacia sus siguientes etapas.

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¿Dónde estarán ubicados?

Entre los estudios aprobados figuran los de tres centrales eólicas y nueve centrales solares fotovoltaicas. Los proyectos de generación renovable se ubican en Ica, Arequipa, Moquegua y Piura, según la información difundida por el ministerio.

La cartera no incluye solo plantas de generación. El MINEM también reportó la aprobación de instrumentos ambientales para proyectos de líneas de transmisión y reforzamiento de subestaciones, infraestructura necesaria para transportar la energía hacia los centros de consumo y ampliar la capacidad de la red eléctrica.

La entidad no precisó los nombres de los 12 proyectos renovables, sus empresas titulares, su potencia instalada ni el monto de inversión individual. Tampoco detalló cuántas iniciativas de transmisión y subestaciones integran el conjunto valorizado en USD 5.500 millones.

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La aprobación ambiental representa una etapa dentro del desarrollo de los proyectos, pero no implica el inicio inmediato de las obras. Las empresas todavía deben cumplir requisitos técnicos, regulatorios y financieros antes de entrar en la fase de construcción.

Las autorizaciones ambientales abarcan tres centrales eólicas y nueve plantas solares en Ica, Arequipa, Moquegua y Piura.

La transmisión será necesaria para incorporar nueva generación

La expansión de centrales solares y eólicas requiere infraestructura que permita integrar su producción al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional. Las líneas de alta tensión y las subestaciones cumplen esa función, pues conectan las plantas de generación con las redes que abastecen a hogares, comercios e industrias.

El ministerio sostuvo que la futura ejecución de los proyectos contribuiría a diversificar las fuentes de generación eléctrica del país. La evaluación ambiental busca que esa incorporación de infraestructura considere las condiciones de cada territorio y los efectos que las obras pueden tener en el entorno.

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El anuncio ocurre mientras el sector discute las reglas que definirán las próximas licitaciones de suministro eléctrico. El debate se concentra en el proyecto de Reglamento de Contrataciones de Electricidad para el Suministro de los Usuarios Regulados, una norma que debe desarrollar la Ley N.° 32249.

El plan de infraestructura eléctrica contempla líneas de transmisión y subestaciones para abastecer al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.

Renovables piden que contratos de 15 años se destinen a nuevas centrales

La Sociedad Peruana de Energías Renovables (SPR) solicitó al MINEM que las licitaciones de largo plazo se reserven para centrales nuevas. Estos concursos pueden derivar en contratos de hasta 15 años y buscan asegurar el suministro que las distribuidoras requerirán en los próximos años.

El gremio cuestionó que el proyecto permita competir por esos contratos a centrales que ya se encuentran en operación. Según la SPR, esa posibilidad puede limitar el acceso de los nuevos proyectos al financiamiento, dado que los bancos requieren ingresos futuros asegurados para respaldar la construcción de una planta.

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“Las licitaciones de largo plazo están enfocadas a atraer nuevas inversiones”, afirmó Riquel Mitma, vicepresidente de la asociación, en declaraciones a Infobae. Desde la organización sostienen que contratos de tres o cinco años no ofrecen las mismas condiciones para financiar centrales que aún deben desarrollar su infraestructura.

La SPR planteó que el criterio para participar en las licitaciones de largo plazo debe ser que se trate de una instalación nueva, sin distinción de tecnología. Con esa fórmula, una central térmica, hidroeléctrica, solar o eólica podría competir si representa capacidad adicional para el sistema.

Las compañías promotoras deberán cumplir requisitos técnicos, regulatorios y financieros antes de iniciar la construcción de las plantas.

La contratación conjunta de energía y potencia divide al sector

Otro punto de debate es la contratación conjunta de energía y potencia en las horas de mayor demanda. La SPR advierte que esta condición puede dificultar la participación de centrales solares y eólicas, que dependen de la radiación o del viento y requieren respaldo adicional para ofrecer potencia firme.

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Para competir en esos bloques horarios, los proyectos renovables podrían necesitar contratar capacidad de centrales térmicas, hidroeléctricas o sistemas de baterías. El gremio considera que esa exigencia aumenta los costos de sus ofertas y puede retrasar la entrada de nueva generación.

La asociación calcula que Perú cuenta con una cartera de 247 proyectos renovables y de almacenamiento, con una potencia nominal de 49.644 megavatios y una inversión potencial de USD 46.859 millones. Según sus estimaciones, alrededor de USD 12.000 millones podría avanzar en el mediano plazo, aunque ello dependerá de las reglas finales que adopte el MINEM.