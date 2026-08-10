Alto voltaje: Más de 100 proyectos eólicos y solares sumarían 22.995,7 MW al sistema eléctrico peruano

Perú cuenta con 13.955 MW de capacidad instalada y mantiene en cartera proyectos que buscan ampliar la oferta eléctrica en los próximos años.

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El Plan Energético Integrado Nacional y la propuesta de la presidenta Keiko Fujimori para elevar al 20 % la participación de energías renovables no convencionales en la matriz eléctrica hacia 2031 marcan un nuevo impulso para la transición energética en Perú.

Según la empresa Celaris Energy, el país enfrenta el reto de avanzar en el desarrollo de nuevos proyectos renovables y, al mismo tiempo, maximizar el desempeño de los parques eólicos y solares que ya operan para acelerar el cumplimiento de sus metas energéticas.

Nueva capacidad instalada y proyectos en marcha

De acuerdo con cifras de Osinergmin citadas por Celaris Energy, Perú cuenta actualmente con 13.955 MW de capacidad instalada.

Además, el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES) ha aprobado Estudios de Pre Operatividad para 103 proyectos renovables, que sumarían 22.995,7 MW adicionales en el mediano plazo.

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De estos, 15 proyectos ya disponen de concesión definitiva y aportarían cerca de 2,9 GW de potencia entre 2025 y 2030, lo que representa un avance significativo para diversificar la matriz energética nacional.

El sistema interconectado nacional aprobó Estudios de Pre Operatividad para 103 proyectos renovables que sumarían 22.995,7 MW en el mediano plazo.

El desafío de la productividad en el sector renovable

La CEO de Celaris Energy, María del Pilar Matto, sostiene que el crecimiento de la infraestructura renovable debe acompañarse de estrategias para potenciar el rendimiento de los activos existentes.

Según la ejecutiva, las nuevas metas para las energías renovables “son una excelente noticia para el país, porque brindan señales de largo plazo para seguir invirtiendo”.

“Sin embargo, mientras esa nueva capacidad entra en operación, también debemos enfocarnos en que los parques eólicos y solares que ya tenemos alcancen su máximo desempeño. Ambas estrategias son complementarias”, afirmó Matto.

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Herramientas como el mantenimiento predictivo, el uso de sensores inteligentes, la aplicación de algoritmos de optimización y mejores pronósticos de generación se han convertido en aliados para incrementar la disponibilidad de las centrales, reducir pérdidas y mejorar su desempeño operativo.

Celaris Energy afirmó que la transición energética en Perú exige sumar nuevas centrales y mejorar el rendimiento de los parques eólicos y solares en operación.

Competitividad y transición inteligente

Para Celaris Energy, el aumento de la productividad de los activos renovables es clave para acelerar la participación de estas fuentes en la matriz eléctrica y fortalecer la competitividad del sistema energético peruano.

La combinación de nuevas inversiones y excelencia operativa permitirá construir un sistema eléctrico más sólido y mejor preparado para impulsar la competitividad de las empresas y el crecimiento sostenible del país.

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“Si logramos combinar nuevas inversiones con excelencia operativa, estaremos construyendo un sistema eléctrico más sólido, más competitivo y mejor preparado para impulsar la competitividad de las empresas y el crecimiento sostenible del país”, concluyó Matto.

¿Qué es Celaris Energy?

Celaris Energy es una plataforma peruana de energía 100 % renovable, orientada al sector industrial y minero. Entre sus principales activos destaca el Parque Eólico Caravelí en Arequipa, con una capacidad de 218 MW y una inversión de USD 247 millones, considerado el parque eólico más grande de la región. También administra la Central Hidroeléctrica Manta en Áncash, con 20 MW y contrato de suministro vigente.

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La empresa, vinculada a Celsia, proyecta invertir USD 1,200 millones hasta 2028 y actualmente evalúa la adquisición de seis o siete nuevos proyectos de energía solar y eólica en regiones como Piura, Ica, Moquegua, Tacna y Puno, según datos de la cartera.