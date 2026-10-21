ISA Energía sobre alza de tarifas eléctricas en el norte: “Hay una situación de emergencia que se está trabajando con el Gobierno”

La caída en la generación hidroeléctrica y eólica obligó al despacho de centrales térmicas a diésel de mayor costo, según Brenda Rodríguez, CEO de ISA Energía Perú.

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ISA Energía, el operador de transmisión eléctrica de alta tensión más grande del Perú, señaló que la demora en incorporar el enlace de 500 kV Huánuco–Tocache–Celendín–Trujillo dejó al norte con una capacidad insuficiente para transportar energía eficiente desde el centro del país.

En diálogo con Infobae Perú, la CEO de ISA Energía Perú, Brenda Rodríguez, manifestó que la línea troncal que conecta el centro con el norte llegó a su límite operativo, mientras la zona no cuenta con generación local suficiente a costos competitivos. “La línea no tiene más capacidad y el área norte no es autosuficiente en generación eficiente”, afirmó.

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La presión sobre la red ya se reflejó en el mercado mayorista. El costo marginal en la barra Piura Oeste reportó en septiembre un aumento aproximado de 347% por kilovatio hora (kWh) respecto a similar mes del año anterior, según registros del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES).

La línea troncal Centro-Norte alcanzó su límite operativo por el retraso del enlace de 500 kV entre Huánuco y Trujillo.

El incremento del costo marginal no equivale por sí solo a un alza directa en los recibos, pero la congestión también tuvo impacto en las tarifas reguladas. El Osinergmin informó que, desde agosto, las tarifas del Sistema Interconectado Nacional (SEIN) subieron en promedio 3,71% para los usuarios domiciliarios y 5,49% para comerciales e industriales.

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El regulador atribuyó el reajuste a mayores costos de generación por la congestión de las líneas eléctricas ante el aumento de la demanda en el norte del país, además de la actualización de cargos vinculados con el respaldo y la seguridad del sistema.

“El proyecto está en tiempo. Lo que sucede es que se necesitaba para 2026; hoy debía estar construido. Pero, por las definiciones del mismo Gobierno, la licitación y el proceso de adjudicación solo se concretaron recientemente y por eso se puede construir hasta 2029”, declaró Rodríguez.

La sobrecarga temporal busca contener la congestión

Ante la saturación, el Gobierno autorizó medidas temporales para ampliar la capacidad de transporte del enlace Centro-Norte. La disposición permite al COES operar determinadas instalaciones por encima de los límites previstos en los estudios de estabilidad hasta el 31 de diciembre de 2027, siempre que no se comprometa la seguridad del sistema.

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ISA Energía Perú explicó que el norte no enfrenta una falta total de electricidad, sino restricciones para recibir la generación más eficiente que proviene del centro del país. Ante esa limitación, el sistema debe recurrir a centrales térmicas a diésel, cuyo ingreso eleva el costo marginal de la energía.

El Gobierno autorizó medidas transitorias hasta diciembre de 2027 para operar la red por encima de los límites de estabilidad.

A esta situación se suman otros factores que reducen la oferta disponible, como una menor generación eólica por la falta de viento y una menor producción hidroeléctrica después de un período con escasas lluvias. “Hay una situación de emergencia que se está trabajando, por supuesto, de la mano con el Gobierno”, relató.

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“Se está operando con la capacidad de la línea a dos niveles mayores, bajo niveles de seguridad, para poder evitar o tratar de mitigar un poco el impacto”, afirmó Rodríguez.

El enlace Huánuco–Tocache–Celendín–Trujillo tiene prevista su operación para el 31 de julio de 2029. Hasta agosto de 2026, el proyecto registraba un avance global de 18,8%, aunque su avance físico era de 0%. El proyecto había sido incorporado en la planificación en 2020 y debía estar listo en 2026, pero la licitación se realizó recién en 2023.

“La planificación de largo plazo debe considerar las demandas, dónde se están instalando los generadores y dónde deben estar las líneas de transmisión”, agregó Rodríguez.

ISA cuestiona la falta de planificación de largo plazo

ISA Energía también se refirió a los reglamentos pendientes tras los cambios introducidos en la Ley 28832, en especial al Reglamento de Contrataciones de Electricidad para el Suministro de los Usuarios Regulados.

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La empresa señaló que, aunque el debate incide de forma más directa en generación y distribución, la falta de definición regulatoria también afecta el desarrollo integral del sistema y las decisiones de inversión en infraestructura. “Tienes que definir hoy lo que puedes estar necesitando en 12, 15 o 20 años, porque estos proyectos requieren tiempo”, dijo.

A partir de aquí, Rodríguez sostuvo que la congestión en el norte no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una “falta de planificación integral para ampliar el sistema”. Según planteó, la expansión de la generación, transmisión y distribución debe responder de manera coordinada al crecimiento de la demanda y a la ubicación de las nuevas centrales.

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“La planificación de largo plazo debe considerar las demandas, dónde se están instalando los generadores y dónde deben estar las líneas de transmisión para unir a todos los actores”, afirmó la CEO de ISA Energía Perú.

La ejecutiva señaló que este planeamiento debe realizarse con varios años de anticipación, debido a los plazos que requieren las licitaciones, los permisos, la construcción y la compra de equipos. Mencionó que un transformador puede tardar entre 18 y 24 meses en ser fabricado y entregado.

“No se trata de dejar de cumplir la normatividad. Se trata de que haya mecanismos de acción para que el Gobierno pueda reaccionar más rápido”, sentenció.