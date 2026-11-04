Papa León XIV entregará un sudario al Señor de Los Temblores ante más de 50 mil fieles en la Plaza de Armas del Cusco

La escultura del Señor de los Temblores recorre las calles del centro histórico de Cusco sobre sus andas procesionales decoradas con guirnaldas rojas. (Crédito: Agencia Andina)

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El papa León XIV protagonizará un acto sin precedentes en la historia religiosa del Cusco: la entrega de un sudario confeccionado en el Vaticano a la sagrada imagen del Señor de Los Temblores, Patrón Jurado de la ciudad. El gesto se concretará el próximo domingo 15 de noviembre en la Plaza de Armas, luego de que el pontífice descienda del parque arqueológico de Sacsayhuamán, donde antes sostendrá un encuentro con fieles.

La ceremonia tendrá lugar durante el rezo del Ángelus que el Santo Padre ofrecerá desde la plaza mayor. “Cuando el Papa va rezar el Ángelus desde la plaza mayor va hacer ese obsequio a nuestro Taytacha de Los Temblores”, explicó monseñor Israel Condorhuamán Estrada, vocero y administrador de la Catedral, en declaraciones recogidas por la Agencia Andina.

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El papa León XIV entregará un sudario con su escudo oficial a la imagen del Señor de Los Temblores durante una ceremonia religiosa en la ciudad de Cusco. (Infobae Perú/Agencia Andina)

Sudario llevará el escudo papal

Para la confección de la prenda, las medidas del sudario habitual que porta la imagen fueron enviadas con antelación a la Santa Sede. Allí, los especialistas vaticanos colocarán el escudo papal sobre la tela, según precisó Condorhuamán Estrada. La venerada escultura, de gran valor histórico y religioso, será retirada del interior de la Basílica Catedral y expuesta en el atrio para que puedan contemplarla los más de 50 mil fieles que se espera se congreguen en el Hawkaypata, la plaza principal de la ciudad.

El vocero de la Catedral explicó que la entrega de un sudario, y no de una corona, responde a una particularidad litúrgica. “No es costumbre o tradición la coronación a la imagen de Nuestro Señor Jesucristo, como si lo es con las imágenes de la Virgen María en sus diferentes advocaciones, y en ocasiones al Niño Jesús”, señaló el religioso, por lo que se optó por este regalo singular.

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La imagen del Señor de los Temblores recorre en procesión las calles del centro histórico de Cusco acompañada por una multitud de fieles. (Crédito: Agencia Andina)

La Rosa de Oro para la Virgen de Belén

La decisión del obsequio surgió de las conversaciones previas entre la Iglesia local y los representantes vaticanos. “Por estas razones la comitiva del Vaticano, que visitó en tres ocasiones Cusco, nos ha sugerido que el papa puede donar un sudario con las alusiones de su escudo papal”, subrayó Condorhuamán Estrada. El Señor de Los Temblores comparte el estatus de Patrón Jurado con Nuestra Señora de Belén, la otra imagen central de la devoción cusqueña. “Todo cusqueño sabe que es la imagen emblemática de Cusco, como lo es la Virgen Reina de Belén, ambos Patrones Jurados”, afirmó el sacerdote.

La Virgen de Belén también será trasladada a Sacsayhuamán, donde León XIV le entregará la Rosa de Oro Papal, una distinción honorífica que el pontificado reserva para advocaciones marianas de especial relevancia.

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Historia del Señor de Los Temblores

La figura del Señor de Los Temblores llegó al Cusco hace siglos como un Cristo crucificado de facciones andinas, entonces conocido como Cristo de la Buena Muerte. Su denominación actual data del 31 de marzo de 1960, cuando un terremoto de gran magnitud, con réplicas de hasta 15 minutos de duración, sacudió la ciudad. La feligresía sacó la imagen a la plaza mayor y, según la tradición, el fenómeno sísmico cesó de forma inmediata.

Desde entonces, la devoción popular ha atribuido múltiples milagros a la imagen, relatados de manera oral y documentados en cartas del siglo XVIII halladas en una herida profunda que la escultura presenta en el costado derecho del tórax. Cada Lunes Santo, el Patrón Jurado del Cusco recorre en procesión el centro histórico de la ciudad, un recorrido al que concurren, según estimaciones, más de 120 mil fieles.

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La imagen del Señor de los Temblores recorre en procesión la Plaza de Armas de Cusco acompañada por fieles y autoridades eclesiásticas. (Crédito: Agencia Andina)