Tecnología de alta complejidad y atención especializada: así es la ambulancia que permanece cerca del papa León XIV

El operativo sanitario desplegado durante la visita apostólica incluye una UCI móvil y tres ambulancias tipo II para reforzar la cobertura en Lima - Créditos: Essalud.

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El papa León XIV ya se encuentra en el Perú y, durante sus recorridos por Lima, cuenta con una ambulancia equipada con tecnología médica de alta complejidad que permanece cerca de su comitiva. La unidad, acondicionada como una unidad de cuidados intensivos (UCI) móvil, está preparada para responder de inmediato ante cualquier eventualidad de salud que pueda presentarse durante las actividades del pontífice.

La ambulancia tipo III pertenece al Seguro Social de Salud (Essalud) y dispone de equipos especializados para estabilizar a pacientes en situaciones críticas, brindar soporte vital y facilitar su traslado hacia un establecimiento hospitalario cuando sea necesario. El vehículo integra el dispositivo sanitario desplegado durante la visita apostólica del líder de la Iglesia.

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Entre sus principales equipos se encuentra un ventilador mecánico, utilizado para proporcionar asistencia respiratoria; una bomba de infusión continua, que permite administrar medicamentos de manera controlada; y un monitor-desfibrilador multiparámetro, capaz de vigilar los signos vitales y actuar ante determinadas emergencias cardíacas.

Los vehículos asistenciales también están preparados para atender posibles emergencias entre los integrantes de la comitiva y los fieles que acudan a las actividades religiosas - Créditos: Essalud.

Una UCI móvil permanece cerca de la comitiva papal

La unidad acompaña los desplazamientos de Robert Prevost por los diferentes puntos de la capital incluidos en su agenda oficial. Su ubicación próxima a la comitiva permite reducir los tiempos de respuesta frente a una eventual emergencia y facilitar una intervención médica especializada.

El equipo encargado de la atención está conformado por profesionales con experiencia en manejo prehospitalario y situaciones de alta complejidad. Médicos y personal de enfermería del Servicio de Transporte Asistido de Emergencia (STAE) se mantienen preparados para evaluar una contingencia, estabilizar al paciente y determinar las acciones necesarias para su atención posterior.

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“Esta ambulancia está equipada como una unidad de cuidados intensivos móvil y cuenta con tecnología para brindar soporte respiratorio, monitorear permanentemente los signos vitales y actuar ante una emergencia cardíaca”, explicó el doctor Carlos Malpica, subgerente del STAE de EsSalud.

El funcionario destacó además que este servicio cuenta con 30 años de trayectoria en atención prehospitalaria y transporte asistido de pacientes. Durante ese periodo, sus especialistas han desarrollado labores destinadas a brindar asistencia inmediata en situaciones que requieren intervención antes del ingreso a un establecimiento de salud.

El papa León XIV cuenta con una ambulancia tipo III equipada como una UCI móvil durante sus recorridos por Lima - Créditos: Essalud.

Tres ambulancias tipo II refuerzan la cobertura

El operativo sanitario también contempla tres ambulancias tipo II, que reforzarán la cobertura durante las actividades vinculadas con la visita papal. Estas unidades permitirán ampliar la capacidad de respuesta ante una eventual emergencia en los alrededores de los lugares incluidos en el recorrido.

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El despliegue busca atender no solo cualquier situación que pudiera involucrar al pontífice, sino también eventuales emergencias entre los integrantes de su comitiva y las personas que se congreguen durante las actividades programadas.

La presencia de estos vehículos asistenciales cobra especial importancia debido a la concentración de ciudadanos prevista en distintos puntos de Lima durante la visita. La atención prehospitalaria permite actuar en el lugar de los hechos y, cuando corresponde, trasladar a los pacientes hacia un establecimiento médico.

Con León XIV ya en territorio peruano, el despliegue sanitario pasó de la etapa de preparación a la operación durante sus actividades oficiales. La UCI móvil y las ambulancias de apoyo permanecen integradas al esquema de atención establecido para sus desplazamientos.

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El operativo sanitario desplegado durante la visita apostólica incluye una UCI móvil y tres ambulancias tipo II para reforzar la cobertura en Lima - Créditos: Essalud.

¿Cuál es la agenda del papa León XIV para este jueves 12 de noviembre?

El papa León XIV cumplirá este jueves su segundo día de actividades oficiales en Lima, con encuentros religiosos, reuniones institucionales y una jornada dedicada a los jóvenes.

A las 9:30 a. m., se reunirá con los obispos del Perú en la Capilla del Palacio Arzobispal. Posteriormente, a las 10:20 a. m., participará en la celebración de la Hora Media junto con sacerdotes, religiosos, seminaristas y representantes de la Iglesia en la Basílica Catedral de Lima.

A las 11:30 a. m., encabezará un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas del futuro del pueblo peruano en la plaza de Armas. Por la tarde, a las 6 p. m., presidirá una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional. La jornada concluirá a las 8 p. m. con una cena junto a los obispos en la Nunciatura Apostólica.

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