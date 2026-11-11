Perú

Corte de agua HOY 11 de noviembre en Lima y Callao: Sedapal suspenderá el servicio de agua hasta por 12 horas en seis distritos

El cronograma incluye decenas de urbanizaciones, pueblos jóvenes y asentamientos humanos; Los Olivos figura en la lista, aunque sin una franja detallada en el aviso

Dos manos mojadas bajo un fino chorro de agua que cae desde un grifo metálico hacia un lavabo blanco.
Una persona coloca sus manos bajo un fino hilo de agua que sale de un grifo cromado sobre un lavabo blanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Sedapal suspenderá el servicio de agua potable este miércoles 11 de noviembre en sectores de seis distritos de Lima, debido a trabajos de mantenimiento preventivo en las redes de distribución. La programación incluye restricciones de hasta 12 horas en San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, El Agustino, Santiago de Surco, San Juan de Lurigancho y Los Olivos.

La empresa precisó que las interrupciones no abarcarán la totalidad de cada distrito, sino urbanizaciones, pueblos jóvenes y asentamientos humanos determinados. Los horarios también pueden modificarse según el desarrollo de las intervenciones técnicas, por lo que los usuarios deberán revisar si su dirección figura dentro de las zonas afectadas.

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Aunque la información se refiere al abastecimiento en Lima y Callao, el cronograma proporcionado para esta jornada solo detalla sectores ubicados en Lima. La mayor restricción se concentrará entre las 8:00 y las 20:00 en áreas de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y El Agustino.

Una mano sostiene un teléfono inteligente que muestra un chat de WhatsApp de Sedapal con una fotografía de una tubería que pierde agua.
Un usuario reporta una fuga de agua a la empresa Sedapal a través de un chat en la aplicación WhatsApp desde un teléfono móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

San Juan de Miraflores concentra la mayor cantidad de sectores sin agua

En San Juan de Miraflores, el corte programado alcanzará a decenas de zonas residenciales y tendrá una duración de 12 horas. Entre los sectores incluidos figuran pueblos jóvenes, asociaciones de vivienda y asentamientos humanos situados en distintos puntos del distrito.

La suspensión comprende P.J. 12 de Noviembre, A.H. Villa San Luis, Alfonso Ugarte, El Brillante, Buenos Milagros, Nuevo Horizonte, 28 de Mayo, San Francisco de la Cruz, 28 de Julio, Los Laureles, Ollantay, Miguel Grau, José Olaya, A.H. Ampliación Las Rocas, 15 de Setiembre, Las Malvinas, Víctor Raúl Haya de la Torre y Villa Los Ángeles.

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El listado también incorpora P.J. José María Arguedas, P.J. 5 de Mayo, P.J. Ollantay, A.H. Leoncio Prado, P.J. El Nazareno, A.H. Virgen del Carmen, P.J. Los Ángeles, P.J. 3 de Julio, P.J. 1ro de Mayo, P.J. Virgen del Buen Paso, A.H. La Inmaculada, A.H. Antúnez de Mayolo y A.H. 26 de Febrero.

Infografía con recuadros de texto que detallan el horario, motivo y zonas afectadas por el corte de agua en San Juan de Miraflores
Un aviso detalla la suspensión del servicio de agua potable durante doce horas en varios sectores de San Juan de Miraflores por trabajos de limpieza de reservorio.

Horarios y sectores afectados por el corte de agua de Sedapal

La programación difundida por Sedapal contempla horarios diferenciados según el distrito y la zona. En algunos casos, como El Agustino, existen dos franjas de restricción para sectores de una misma área. En Los Olivos, el cronograma identifica las urbanizaciones involucradas, aunque no precisa la hora de inicio ni el momento de reposición.

  • San Juan de Miraflores
    • Horario: de 8:00 a 20:00
    • Sectores: P.J. 12 de Noviembre, A.H. Villa San Luis, Alfonso Ugarte, El Brillante, Buenos Milagros, Nuevo Horizonte, 28 de Mayo, San Francisco de la Cruz, 28 de Julio, Los Laureles, Ollantay, Miguel Grau, José Olaya, A.H. Ampliación Las Rocas, 15 de Setiembre, Las Malvinas, Víctor Raúl Haya de la Torre, Villa Los Ángeles, P.J. José María Arguedas, P.J. 5 de Mayo, P.J. Ollantay, A.H. Leoncio Prado, P.J. El Nazareno, A.H. Virgen del Carmen, P.J. Los Ángeles, P.J. 3 de Julio, P.J. 1ro de Mayo, P.J. Virgen del Buen Paso, A.H. La Inmaculada, A.H. Antúnez de Mayolo y A.H. 26 de Febrero.
  • Villa María del Triunfo
    • Horario: de 8:00 a 20:00
    • Sectores: A.H. Buenos Aires, A.H. Juan Velasco Alvarado, A.H. Villa Bolívar, A.H. Japón, A.H. Señor de Los Milagros, A.H. Villa Las Casuarinas y A.H. Los Pinos.
  • El Agustino
    • Primer horario: de 8:00 a 20:00
    • Segundo horario: de 12:00 a 23:50
    • Sector: A.H. Las Terrazas de Catalina Huanca, en zonas comprendidas desde la manzana A1 hasta la R1 y desde la manzana T1 hasta la F2.
  • Santiago de Surco
    • Horario: de 12:00 a 23:30
    • Sectores: urbanización La Capullana, avenida Los Vicus, avenida Mariscal Ramón Castilla, avenida Ayacucho y avenida Santiago de Surco.
  • San Juan de Lurigancho
    • Horario: de 13:00 a 23:55
    • Sectores: urbanización Canto Grande, Cooperativa Las Flores, urbanización San Silbestre, APV Lurigancho Bajo, APV Urbanización Azcaruz, Los Jardines de San Juan, urbanización Las Flores 78, Asociación San Hilarión II, Las Begonias, Cooperativa La Huayrona, urbanización San Carlos y Los Portales.
  • Los Olivos
    • Horario: no detallado en el cronograma
    • Sectores: Laura Caller, Villa Universitaria y Los Naranjos.

Villa María del Triunfo y El Agustino tendrán restricciones de hasta 12 horas

En Villa María del Triunfo, el suministro dejará de operar entre las 8:00 y las 20:00 en siete asentamientos humanos. La interrupción incluirá Buenos Aires, Juan Velasco Alvarado, Villa Bolívar, Japón, Señor de Los Milagros, Villa Las Casuarinas y Los Pinos.

Los vecinos de estas zonas deberán considerar que la restitución del agua puede ser progresiva una vez que concluyan los trabajos. El restablecimiento depende de la recuperación de la presión en las tuberías y de la ubicación de cada predio dentro de la red de distribución.

Para El Agustino, la programación identifica dos cortes en A.H. Las Terrazas de Catalina Huanca. Uno se extenderá hasta las 20:00 y el otro hasta las 23:50, por lo que algunos usuarios podrían afrontar una interrupción de casi 12 horas. Las áreas señaladas comprenden grupos de manzanas diferenciados dentro de esa localidad.

Surco y San Juan de Lurigancho tendrán cortes durante la tarde y la noche

En Santiago de Surco, la restricción comenzará al mediodía y finalizará a las 23:30. La medida alcanzará a residentes de la urbanización La Capullana y a inmuebles situados en las avenidas Los Vicus, Mariscal Ramón Castilla, Ayacucho y Santiago de Surco.

Infografía con recuadros informativos sobre la interrupción temporal del servicio de agua potable en el distrito de Santiago de Surco
Un aviso oficial anuncia la interrupción temporal del servicio de agua potable en Santiago de Surco por obras de empalme de tubería el 11 de noviembre.

El corte previsto para San Juan de Lurigancho empezará a las 13:00 y se prolongará hasta las 23:55. La relación de sectores incluye urbanizaciones, cooperativas y asociaciones de vivienda de Canto Grande, Las Flores, San Silbestre, Lurigancho Bajo, San Hilarión II, La Huayrona y San Carlos.

En Los Olivos, Sedapal consignó a Laura Caller, Villa Universitaria y Los Naranjos dentro de las zonas comprendidas por el mantenimiento. Sin embargo, los usuarios de esas áreas deberán consultar la plataforma de interrupciones de la empresa debido a que el aviso no especifica una franja horaria para esos sectores.

Infografía con campos de texto sobre la interrupción temporal del servicio de agua potable en el distrito de San Juan de Lurigancho
Un comunicado detalla la interrupción del servicio de agua potable en San Juan de Lurigancho por la limpieza y desinfección de un reservorio.

Sedapal recomienda almacenar agua antes de la suspensión programada

La empresa recomendó almacenar agua antes del inicio de la restricción en recipientes limpios, con tapa y destinados exclusivamente al consumo doméstico. La reserva debe priorizar el agua para beber, cocinar y realizar la higiene personal durante las horas sin abastecimiento.

También aconsejó postergar tareas que requieran un consumo elevado, como el lavado de ropa, la limpieza de vehículos o el riego de jardines. En viviendas multifamiliares, edificios y condominios, la disponibilidad dependerá de la capacidad de las cisternas y tanques instalados en cada inmueble.

Un teléfono inteligente con opciones de pago digital en pantalla junto a una tarjeta bancaria azul y un recibo impreso sobre una mesa blanca.
Un teléfono inteligente muestra las opciones de pago digital disponibles para cancelar el recibo del servicio de agua de Sedapal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los usuarios pueden verificar si su dirección está incluida dentro del corte mediante el mapa de interrupciones y los canales oficiales de Sedapal. La empresa advirtió que la reposición del servicio estará sujeta al avance de los trabajos de mantenimiento preventivo programados para este 11 de noviembre.

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