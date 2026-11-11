Perú

“¿Te quieres subir?“: Yenifer Paredes encara a reportero que le preguntó por el Audi de US$48.400 en el que se moviliza

La parlamentaria negó que su asesor Mauro Gonzales también actúe como chofer, luego de que Perú revelara que suele trasladarse en el auto registrado a nombre de la madre del trabajador de su despacho

Yenifer Paredes
Yenifer Paredes, diputada de Juntos por el Perú y cuñada del expresidente Pedro Castillo, confrontó a un reportero de Willax que le preguntó por el Audi Q3 en el que llega al Congreso
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Yenifer Paredes, diputada de Juntos por el Perú y cuñada del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), encaró este martes a un reportero de Willax que le consultó sobre el Audi Q3 de US$48.400 en el que llega al Congreso y que, según Perú21, pertenece a la madre de su asesor parlamentario, Mauro Gonzales.

“¿Te quieres subir?”, respondió la legisladora cuando el periodista le consultó por el automóvil. Sin embargo, al ser preguntada sobre si su asesor también cumplía funciones de chofer, lo negó tajantemente. “¿Tienes pruebas de que siempre llego (con el trabajador parlamentario)? Investiga. Primero investiga”, cuestionó.

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De acuerdo con la investigación, el vehículo negro, de placa 6SX-613, fue adquirido al contado por US$48.400 y figura registrado a nombre de Ruth Trinidad Caballero, madre de Gonzales, quien percibe un salario mensual de S/14.000 como trabajador del despacho parlamentario.

El reportaje documentó que Paredes, titular de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara Baja, utiliza la camioneta al menos desde agosto de este año, cuando acudió al penal de Barbadillo para visitar a Castillo.

Yenifer Paredes
El vehículo, valorizado en US$48.400, está registrado a nombre de Ruth Trinidad Caballero, madre de Mauro Gonzales, asesor parlamentario de Paredes, quien percibe S/14.000 mensuales

El último lunes 9 de noviembre, el Audi también llegó al estacionamiento del Congreso con Paredes como pasajera y Gonzales al volante. El asesor confirmó que el vehículo pertenece a su madre y que está a disposición de la parlamentaria, “del papa León XIV y de quien yo así lo considere”.

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La investigación identificó que Gonzales ya utilizaba un automóvil del mismo modelo y características durante actividades vinculadas a Juntos por el Perú, antes de incorporarse al despacho de Paredes.

El 13 de abril de 2026, un día después de la primera vuelta electoral, apareció en una fotografía junto al entonces candidato presidencial Roberto Sánchez. En la imagen se observa una banderola del partido con el mensaje “¡Pedro Castillo, libertad!“, colocada en la parte posterior de un Audi negro.

Asimismo, el 7 de junio, durante la segunda vuelta electoral, Gonzales publicó otra fotografía en la que aparece al volante del vehículo mientras transportaba al exfiscal José Domingo Pérez, abogado de Castillo.

Dos meses después, en agosto, fue contratado como asesor de Paredes y comenzó a acompañarla en sus actividades y viajes de representación.

La relación de Gonzales con el entorno de Castillo se remonta a la campaña presidencial de 2021, cuando participó en la estrategia de comunicaciones del entonces candidato de Perú Libre.

El mismo vehículo ya había sido usado por Gonzales en actividades vinculadas con Juntos por el Perú y el entorno de Castillo antes de su contratación como asesor, en agosto de 2026
El mismo vehículo ya había sido usado por Gonzales en actividades vinculadas con Juntos por el Perú y el entorno de Castillo antes de su contratación como asesor, en agosto de 2026

El asesor estuvo vinculado a Radio Latina, emisora de su familia que difundió el programa Palabra de Maestro, conducido por Castillo. En octubre de ese año, declaró a Sudaca que continuaba asesorando externamente al mandatario, aunque sin recibir remuneración.

En enero de 2023, durante una presentación ante una comisión investigadora del Congreso, también reconoció que Castillo lo había contactado para solicitarle apoyo en estrategia de comunicaciones y un espacio radial.

El reportaje menciona, además, que dos tíos maternos de Gonzales ocuparon cargos durante el Gobierno de Castillo: David Fernando Caballero Llanos trabajó en los ministerios de Defensa y Energía y Minas, mientras que David Alberto Caballero Llanos fue designado funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Según su declaración jurada presentada ante el Congreso, Gonzales registra bienes por aproximadamente S/651.000. Paredes, por su parte, declaró no tener propiedades a su nombre.

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