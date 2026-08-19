Yenifer Paredes, cuñada de Castillo, asume Comisión de Energía y Minas y mantiene en duda otra ampliación del Reinfo

Yenifer Paredes fue elegida presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, desde donde deberá abordar temas vinculados con la actividad minera y su formalización

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Yenifer Paredes, cuñada del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), fue elegida este miércoles presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados y afirmó que buscará consensos entre los distintos sectores de la actividad minera.

“Vamos a buscar un consenso con todos. La gran minería, la mediana y la pequeña”, respondió al ser consultada sobre la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), así como sobre la propuesta de ley de pequeña minería y minería artesanal (Mape) y su reglamento.

La legisladora afirmó que su gestión buscará cerrar filas frente a la extracción ilegal, pese a que la norma de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal ha sido cuestionada por distintos sectores por presuntamente favorecer esta actividad.

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Paredes, quien estuvo en prisión preventiva en el marco de una investigación por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y organización criminal, señaló que la iniciativa Mape será evaluada y que se realizarán visitas a distintas regiones para recoger posiciones y alcanzar “un consenso”.

El video muestra la instalación de la Comisión de Energía y Minas en la Cámara de Diputados. La congresista Yenifer Paredes Navarro es designada presidenta de dicho grupo de trabajo, como se observa en un cartel identificativo. Posteriormente, Paredes Navarro realiza declaraciones a la prensa afuera de las instalaciones. La emisión es parte de una cobertura periodística en vivo sobre eventos parlamentarios.

Al ser consultada sobre si este proceso podría derivar en una nueva ampliación del Reinfo, evitó confirmar esa posibilidad y reiteró que primero se realizarán reuniones en las regiones. “Vamos a visitar (las regiones)”, se limitó a decir.

“Tengo la representación de mi región de 64 mil pobladores a nivel de mi Cajamarca. Represento la voz de los pueblos de las regiones que nunca han tenido”, afirmó.

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En diciembre del año pasado, el Gobierno peruano promulgó la Ley 32537 promovida desde el Parlamento, que amplió hasta el próximo 31 de diciembre la vigencia del Reinfo, salvo que antes entre en vigor la nueva ley de Mape y su reglamento.

La norma también establece que los inscritos en el registro deberán declarar, en un plazo máximo de 120 días, la ubicación exacta de sus operaciones mediante información georreferenciada y documentos que la sustenten.

La ampliación fue cuestionada por diversos sectores ante el riesgo de que favorezca la minería ilegal. El entonces primer ministro y actual ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, había planteado como condiciones que la extensión fuera solo por un año y que no se reincorporara a los 50.000 mineros excluidos por persistir en la ilegalidad.

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Paredes evitó confirmar una nueva ampliación del Reinfo, vigente hasta el 31 de diciembre, y señaló que primero se debe escuchar a los sectores involucrados en las regiones

Por su parte, el jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), Martín Valencia, advirtió que la medida podría permitir que la minería informal desplace a la formal y que la producción ilegal de oro supere a la formal en 2027.

Cuestionada

Paredes hizo noticia esta semana después de que Panorama revelara que la Fiscalía investiga transferencias de dinero realizadas por ella a cuentas de terceros que, según la investigación, terminaron en el pago de una deuda de 52.137 soles de su hermana, la ex primera dama Lilia Paredes.

De acuerdo con el expediente fiscal citado en el reportaje, los movimientos financieros ocurrieron entre 2021 y 2022. Entre ellos figura un depósito de 1.660 soles a una tercera persona que el mismo día realizó un pago de 1.638,11 soles a la deuda de la esposa de Castillo. En otro caso, una persona recibió 10.000 soles y efectuó ese día una amortización de 9.997 soles.

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El Ministerio Público atribuye a Paredes una presunta participación en los delitos de peculado, colusión y lavado de activos, dentro de la investigación del caso Anguía.