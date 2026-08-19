Perú
Agregar Infobae enGoogle

Yenifer Paredes, cuñada de Castillo, asume Comisión de Energía y Minas y mantiene en duda otra ampliación del Reinfo

La legisladora afirmó que buscará acuerdos entre los distintos sectores mineros y adelantó visitas a las regiones para discutir la propuesta legislativa

d
Yenifer Paredes fue elegida presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados, desde donde deberá abordar temas vinculados con la actividad minera y su formalización
Guardar

Yenifer Paredes, cuñada del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), fue elegida este miércoles presidenta de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados y afirmó que buscará consensos entre los distintos sectores de la actividad minera.

“Vamos a buscar un consenso con todos. La gran minería, la mediana y la pequeña”, respondió al ser consultada sobre la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), así como sobre la propuesta de ley de pequeña minería y minería artesanal (Mape) y su reglamento.

La legisladora afirmó que su gestión buscará cerrar filas frente a la extracción ilegal, pese a que la norma de formalización de la pequeña minería y la minería artesanal ha sido cuestionada por distintos sectores por presuntamente favorecer esta actividad.

PUBLICIDAD

Paredes, quien estuvo en prisión preventiva en el marco de una investigación por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y organización criminal, señaló que la iniciativa Mape será evaluada y que se realizarán visitas a distintas regiones para recoger posiciones y alcanzar “un consenso”.

El video muestra la instalación de la Comisión de Energía y Minas en la Cámara de Diputados. La congresista Yenifer Paredes Navarro es designada presidenta de dicho grupo de trabajo, como se observa en un cartel identificativo. Posteriormente, Paredes Navarro realiza declaraciones a la prensa afuera de las instalaciones. La emisión es parte de una cobertura periodística en vivo sobre eventos parlamentarios.

Al ser consultada sobre si este proceso podría derivar en una nueva ampliación del Reinfo, evitó confirmar esa posibilidad y reiteró que primero se realizarán reuniones en las regiones. “Vamos a visitar (las regiones)”, se limitó a decir.

“Tengo la representación de mi región de 64 mil pobladores a nivel de mi Cajamarca. Represento la voz de los pueblos de las regiones que nunca han tenido”, afirmó.

PUBLICIDAD

En diciembre del año pasado, el Gobierno peruano promulgó la Ley 32537 promovida desde el Parlamento, que amplió hasta el próximo 31 de diciembre la vigencia del Reinfo, salvo que antes entre en vigor la nueva ley de Mape y su reglamento.

La norma también establece que los inscritos en el registro deberán declarar, en un plazo máximo de 120 días, la ubicación exacta de sus operaciones mediante información georreferenciada y documentos que la sustenten.

La ampliación fue cuestionada por diversos sectores ante el riesgo de que favorezca la minería ilegal. El entonces primer ministro y actual ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, había planteado como condiciones que la extensión fuera solo por un año y que no se reincorporara a los 50.000 mineros excluidos por persistir en la ilegalidad.

Yenifer Paredes
Paredes evitó confirmar una nueva ampliación del Reinfo, vigente hasta el 31 de diciembre, y señaló que primero se debe escuchar a los sectores involucrados en las regiones

Por su parte, el jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), Martín Valencia, advirtió que la medida podría permitir que la minería informal desplace a la formal y que la producción ilegal de oro supere a la formal en 2027.

Cuestionada

Paredes hizo noticia esta semana después de que Panorama revelara que la Fiscalía investiga transferencias de dinero realizadas por ella a cuentas de terceros que, según la investigación, terminaron en el pago de una deuda de 52.137 soles de su hermana, la ex primera dama Lilia Paredes.

De acuerdo con el expediente fiscal citado en el reportaje, los movimientos financieros ocurrieron entre 2021 y 2022. Entre ellos figura un depósito de 1.660 soles a una tercera persona que el mismo día realizó un pago de 1.638,11 soles a la deuda de la esposa de Castillo. En otro caso, una persona recibió 10.000 soles y efectuó ese día una amortización de 9.997 soles.

El Ministerio Público atribuye a Paredes una presunta participación en los delitos de peculado, colusión y lavado de activos, dentro de la investigación del caso Anguía.

Temas Relacionados

Yenifer Paredesperu-politicaPedro Castillominería ilegal

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Quién es Alonso Grimaldo, el joven con el que la novia de Curwen, Carla Campos-Salazar, fue captada en discoteca?

Durante la noche del 17 de agosto, el programa Magaly TV La Firme emitió imágenes de la novia del periodista bailando muy pegada con un desconocido joven que ha llamado la atención

¿Quién es Alonso Grimaldo, el joven con el que la novia de Curwen, Carla Campos-Salazar, fue captada en discoteca?

Curwen y Carla Campos-Salazar: ¿Cuál es la marcada diferencia de edad entre el periodista y la diseñadora?

El creador de contenido y diseñadora gráfica e ilustradora peruana, se comprometieron en el 2025 y anunciaron su boda para el 2026

Curwen y Carla Campos-Salazar: ¿Cuál es la marcada diferencia de edad entre el periodista y la diseñadora?

De La Rose regresa a Lima con ‘Tu vaquerita reggaetonera tour’: fecha, lugar, precio de entradas y todo sobre el evento

La artista puertorriqueña alista su vuelta a nuestro país con una gira imperdible para todo su público. Conoce todos los detalles aquí

De La Rose regresa a Lima con ‘Tu vaquerita reggaetonera tour’: fecha, lugar, precio de entradas y todo sobre el evento

Renovación Popular propone ley que castigue con cárcel a quienes hagan “apología del delito” durante crisis política

El diputado Aldo Bravo plantea sancionar con hasta 6 años de cárcel a quienes promuevan o legitimen conductas violentas durante crisis políticas o conflictos sociales. Especialista advierte que la propuesta afectaría la libertad de expresión

Renovación Popular propone ley que castigue con cárcel a quienes hagan “apología del delito” durante crisis política

Detrás de cada ahorro hay alguien que trabaja para protegerlo

La estabilidad del sistema financiero no depende solo de normas e instituciones, sino también de profesionales preparados para identificar riesgos, tomar decisiones y proteger la confianza de millones de peruanos

Detrás de cada ahorro hay alguien que trabaja para protegerlo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Renovación Popular propone ley que castigue con cárcel a quienes hagan “apología del delito” durante crisis política

Renovación Popular propone ley que castigue con cárcel a quienes hagan “apología del delito” durante crisis política

TC declara prescrita la pena de Alan Azizollahoff: Dueño de la discoteca Utopía nunca pisó la cárcel

Transportistas se reunen con la bancada de Ahora Nación en el Congreso y exigen un encuentro con Keiko Fujimori

Ministro de Defensa afirma que inseguridad fue “heredada” y que no se puede solucionar en 18 días

Ministro de Defensa defiende aporte de presidenta de Minera Poderosa: “Tenemos afinidad de ideas”

ENTRETENIMIENTO

Curwen y Carla Campos-Salazar: ¿Cuál es la marcada diferencia de edad entre el periodista y la diseñadora?

Curwen y Carla Campos-Salazar: ¿Cuál es la marcada diferencia de edad entre el periodista y la diseñadora?

De La Rose regresa a Lima con ‘Tu vaquerita reggaetonera tour’: fecha, lugar, precio de entradas y todo sobre el evento

Curwen y Carla Campos desaparecen las fotos de su compromiso en redes tras escandalosas imágenes

Curwen suspende planes de matrimonio con Carla Campos luego de ampay: “Estoy muy triste y acongojado”

Magaly Medina reacciona al desaire del cantante de Rawayana a Korina Rivadeneira durante concierto en Lima: “Ni caso le hicieron”

DEPORTES

Se reveló qué jugador de Universitario volverá a la selección peruana para fecha FIFA de setiembre después de 11 meses

Se reveló qué jugador de Universitario volverá a la selección peruana para fecha FIFA de setiembre después de 11 meses

Cecilia Tait endurece su postura contra quienes rechazan la selección: “Que pueda ser suspendida hasta en la liga”

¿Kiara Montes será baja en la selección peruana para el Campeonato Sudamericano de Vóley 2026? Lo último que se sabe sobre la capitana

Felipe Chávez no fue contactado por la selección peruana para fecha FIFA, pese a brillar con Bayern Múnich

Santiago Ormeño relató la dramática situación que vivió en el fútbol de China: “Fuman tabaco y beben cosas que nunca había visto en mi vida”