Perú

La Nunciatura Apostólica será el lugar de alojamiento del papa León XIV en Lima: dónde queda y por qué fue elegida

Esta residencia diplomática de la Santa Sede servirá como lugar de descanso del sumo pontífice entre actos religiosos e institucionales, bajo controles de seguridad y limitaciones de acceso

La Nunciatura Apostólica acogerá una cena entre León XIV y los obispos del Perú el jueves 12 de noviembre.
La Nunciatura Apostólica acogerá una cena entre León XIV y los obispos del Perú el jueves 12 de noviembre. (arquitectura_de_lima)
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El papa León XIV se hospedará en la Nunciatura Apostólica del Perú, en el distrito de Jesús María, durante su visita a Lima. La residencia diplomática de la Santa Sede, ubicada en la cuadra 6 de la avenida Salaverry, concentrará parte del operativo previsto para la llegada del sumo pontífice, con controles de seguridad, cierres temporales de espacios públicos y restricciones al tránsito en las calles cercanas.

El inmueble cumple una doble función: es la representación diplomática del Vaticano ante el Estado peruano y, a la vez, la residencia del nuncio apostólico. Durante los días de la agenda papal en la capital, el edificio será el lugar de descanso entre las actividades institucionales y religiosas programadas.

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La elección de la Nunciatura responde a su carácter oficial y a las condiciones para recibir al jefe de la Iglesia católica. Su emplazamiento también facilita los traslados hacia los distintos puntos incluidos en el programa de la visita. El acceso al lugar estará limitado por las disposiciones de seguridad previstas para esos días.

Ilustración en acuarela de un pontífice vestido de blanco que saluda con la mano frente a la bandera de Perú y un avión.
Una ilustración en acuarela representa la llegada del papa León XIV a Perú frente a la bandera nacional y una aeronave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agenda del papa León XIV

La agenda señala que León XIV arribará a la Base Aérea del Callao el miércoles 11 de noviembre a las 17:30 (aunque podría ser antes). Tras su llegada, se trasladará al Palacio de Gobierno, donde participará de la ceremonia oficial de bienvenida a las 18:15.

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A las 18:45, el papa realizará una visita a la presidenta de la República, Keiko Fujimori. Más tarde, a las 19:45, tendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Al término de esa actividad, el pontífice se dirigirá a la Nunciatura Apostólica de Jesús María para pasar la noche. La residencia también figura en el itinerario del jueves 12 de noviembre, cuando albergará una cena con los obispos del Perú a las 20:00.

El anfitrión del papa será monseñor Paolo Rocco Gualtieri, nuncio apostólico en el Perú. En declaraciones a RPP, el representante diplomático se refirió al afecto recíproco entre el pontífice y el país.

Un hombre con sotana blanca saluda con la mano levantada desde la ventanilla abierta de un automóvil negro frente a una multitud
El papa León XIV saluda desde un vehículo cerrado durante su trayecto por Lima en el inicio de su visita apostólica a Perú. (Agencia Andina)

Un edificio diplomático

La residencia no funciona como hotel ni como un espacio turístico abierto a visitantes. Su uso está vinculado a la labor diplomática de la Santa Sede y a las actividades del nuncio apostólico acreditado en el país.

Además de esa función, el edificio cuenta con una distinción patrimonial. Según Bloomberg Línea, fue declarado monumento del Patrimonio Cultural de la Nación en 2001 por sus “relevantes méritos arquitectónicos”.

La información disponible permite confirmar la ubicación de la residencia y su función institucional, pero no detalla las características de la habitación que utilizará el pontífice. Tampoco hay datos sobre las dimensiones del espacio, el mobiliario o cambios específicos dentro del inmueble para su estadía.

La atención sobre la Nunciatura se concentra, por tanto, en su condición de sede diplomática, en su reconocimiento histórico y en el papel que tendrá durante los días de la visita papal a Lima.

La llegada del Papa Francisco a Lima tras su viaje a Trujillo y su traslado a la Nunciatura Apostólica. (Papa Francisco en el Perú)
El nuncio apostólico Paolo Rocco Gualtieri ejercerá como anfitrión oficial del sumo pontífice en la sede diplomática.

Espacios públicos cerrados

La Municipalidad de Jesús María dispuso el cierre temporal de cuatro espacios públicos situados cerca de la residencia, a solicitud del Arzobispado de Lima. La medida estará vigente hasta el 16 de noviembre, fecha prevista para el final de la visita de León XIV al Perú.

Los lugares alcanzados por la restricción son el Monumento de la Paz, el Parque de la Paloma, el Parque de la Dignidad del Pensionista y la berma central de la avenida Salaverry frente a la Nunciatura Apostólica.

El cierre permitirá instalar infraestructura vinculada a la visita y aplicar el dispositivo de seguridad en torno al edificio diplomático. Durante ese período, vecinos y visitantes no podrán usar estos espacios de la forma habitual.

En los exteriores de la residencia ya se instalaron estructuras y estrados para las actividades relacionadas con la llegada del Santo Padre. En el operativo intervienen personal de seguridad del Vaticano y efectivos policiales.

Miles de personas abarrotan las principales calles de Lima y Callao para poder ver y darle un emotivo recibimiento al Papa León XIV

Exteriores de la residencia

Aunque habrá fuerte presencia de seguridad, los fieles podrán acercarse a los exteriores de la Nunciatura Apostólica para esperar la llegada del papa. El acceso y la permanencia dependerán de las indicaciones que establezca el personal a cargo.

Las personas que se acerquen a la zona deberán presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI). No se informó la implementación de un pase especial para ingresar a los alrededores de la residencia.

La expectativa también se extiende entre vecinos y creyentes que buscan saludar al pontífice durante sus desplazamientos. La posibilidad de permanecer en las inmediaciones estará condicionada por los controles que se apliquen en cada momento de la agenda.

Cambios en el tránsito

El dispositivo contempla restricciones progresivas para la circulación vehicular cerca de la Nunciatura. Las vías que podrían registrar cambios son la avenida Salaverry, la avenida Talara y los jirones Mayta Cápac y Nazca.

Una estatua gigante del papa León durante la ceremonia de inauguración en Callao (Perú), antes de la visita del pontífice, el 9 de noviembre de 2026. REUTERS/Daniel Becerril IMÁGENES DEL DÍA DE TPX
Una estatua gigante del papa León durante la ceremonia de inauguración en Callao (Perú), antes de la visita del pontífice, el 9 de noviembre de 2026. REUTERS/Daniel Becerril IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Las autoridades definirán las modificaciones de acuerdo con el desarrollo de las actividades y las necesidades del resguardo papal. Los conductores y peatones que deban circular por Jesús María deberán considerar rutas alternativas y seguir los avisos municipales y las indicaciones de los agentes de seguridad.

Las restricciones en el entorno de la residencia podrían extenderse hasta el lunes 16 de noviembre, durante el período previsto para la visita del papa León XIV al Perú.

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