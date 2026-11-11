Perú

Papa León XIV sorprende al bajar la luna de su auto para saludar a los fieles peruanos durante su llegada a Lima

El pontífice respondió con un gesto inusual a bordo de su vehículo oficial, mientras se dirigía al Palacio de Gobierno para reunirse con Keiko Fujimori

Miles de peruanos se congregaron para recibir al Papa Francisco a su llegada. El video muestra la emoción de la multitud y el saludo del Papa mientras avanza en el papamóvil. - América Noticias
Guardar

El papa León XIV bajó este miércoles la luna de su vehículo oficial para saludar a los fieles que aguardaban su paso a la salida del Grupo Aéreo N.° 8 del Callao, donde descendió pasadas las 17:00 horas en su primera jornada de visita al país.

El pontífice se dejó ver junto al nuncio apostólico en el país, Paolo Rocco Gualtieri, mientras continuaba su recorrido hacia el Centro de Lima, donde tiene previsto reunirse con la presidenta Keiko Fujimori en el Palacio de Gobierno y participar en una ceremonia oficial de bienvenida.

PUBLICIDAD

León XIV repitió este gesto inusual en al menos tres ocasiones durante su recorrido. Una de las últimas fue a la altura del Hospital del Niño, en Breña, mientras los fieles agitaban banderas blancas, gritaban su nombre, levantaban sus celulares para grabarlo y algunos no podían contener las lágrimas.

Desde ese punto, en la segunda cuadra de la avenida Brasil, el pontífice abordó el papamóvil para acercarse a los fieles y tener contacto directo con ellos en su reencuentro con el país donde se nacionalizó y ejerció su labor pastoral antes de ser elegido en el cónclave.

En desarrollo.

Temas Relacionados

Papa León XIVPapa León XIV en Perúperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

León XIV llegó a Perú EN VIVO: peruanos colman las calles de Lima para recibir al Papa en su primera visita como pontífice al país donde fue obispo

El avión que transporta al santo padre desde Buenos Aires aterrizó este miércoles 11 de noviembre a las 17 horas en la Base Aérea del Callao. Luego se trasladará al Centro Histórico de Lima para reunirse con la presidenta Keiko Fujimori y participar en un encuentro con autoridades y representantes de la sociedad civil. Sigue aquí todos los detalles de su llegada

León XIV llegó a Perú EN VIVO: peruanos colman las calles de Lima para recibir al Papa en su primera visita como pontífice al país donde fue obispo

Papa León XIV protagoniza emotivo reencuentro con obispos y miembros del clero tras aterrizar en el Perú

A su llegada al Perú, el Santo Padre protagonizó un emotivo reencuentro con obispos y amigos del clero que lo acompañaron durante sus años de labor pastoral en el país

Papa León XIV protagoniza emotivo reencuentro con obispos y miembros del clero tras aterrizar en el Perú

Perú vuelve a recibir a Robert Prevost: el papa León XIV regresa a casa, a la tierra que nunca dejó de sentir suya

Su mirada reflejó la emoción de un reencuentro esperado. El hombre que durante años caminó por las calles del norte peruano, compartió la vida de sus comunidades y acompañó a miles de fieles volvió a pisar suelo nacional, esta vez como el sucesor de Pedro. Miles de peruanos aguardaron su paso para verlo, saludarlo y recibir su bendición

Perú vuelve a recibir a Robert Prevost: el papa León XIV regresa a casa, a la tierra que nunca dejó de sentir suya

Gia Meier admite que compartió tres días seguidos junto a Nicolás Cabieses y alimenta los rumores de romance

La influencer contó entre risas que coincidió con el joven en una boda, un cumpleaños y otra salida, pero evitó definir el vínculo sentimental que mantienen durante todo ese fin de semana

Gia Meier admite que compartió tres días seguidos junto a Nicolás Cabieses y alimenta los rumores de romance

Alianza Lima saluda la llegada de León XIV a Perú, su última parada del viaje apostólico a Sudamérica: “Bienvenido a casa, Santo Padre”

El club de La Victoria ha sido la primera institución deportiva que ha celebrado el aterrizaje del Sumo Pontífice a la que considera su patria, tras largas décadas de labores pastorales y religiosas

Alianza Lima saluda la llegada de León XIV a Perú, su última parada del viaje apostólico a Sudamérica: “Bienvenido a casa, Santo Padre”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Papa León XIV recibe saludo protocolar de Keiko Fujimori: el momento de casi medio minuto en su bienvenida al Perú

Papa León XIV recibe saludo protocolar de Keiko Fujimori: el momento de casi medio minuto en su bienvenida al Perú

Vocero de los obispos peruanos respalda que Keiko Fujimori no despida al papa León XIV: “Cada uno tiene su espacio”

JNE resolverá en el más breve plazo recurso de Renovación Popular contra fallo sobre reelecciones encubiertas

Yenifer Paredes, cuñada de Pedro Castillo, se moviliza en Audi de US$48.400 comprado al contado por la madre de su asesor

Harvey Colchado revela que quiso votar por acusar a Pedro Castillo, pero Ahora Nación decidió abstenerse

ENTRETENIMIENTO

Gia Meier admite que compartió tres días seguidos junto a Nicolás Cabieses y alimenta los rumores de romance

Gia Meier admite que compartió tres días seguidos junto a Nicolás Cabieses y alimenta los rumores de romance

Fotos de la fiesta en Chiclayo por la llegada del papa León XIV: así celebran el regreso del padre Robert Prevost

Chiclayo es una fiesta por la llegada del Papa León XIV: Así se vive la bienvenida al Santo Padre en su querida tierra norteña

El emotivo reencuentro de Susy Díaz y Florcita Polo tras denuncia a Luiggi Yarasca: “No estás sola, estás conmigo, vas a salir de esta”

Tula Rodríguez niega indirecta a Gisela Valcárcel durante concierto de Juan Luis Guerra: “No tengo ganas de molestar a nadie”

DEPORTES

Alianza Lima saluda la llegada de León XIV a Perú, su última parada del viaje apostólico a Sudamérica: “Bienvenido a casa, Santo Padre”

Alianza Lima saluda la llegada de León XIV a Perú, su última parada del viaje apostólico a Sudamérica: “Bienvenido a casa, Santo Padre”

Cienciano en busca de nuevo entrenador tras la sanción a Horacio Melgarejo: este es el candidato que toma fuerza en Cusco

Facundo Callejo, centrado en seguir en la Liga 1 para conseguir su naturalización: “El año que viene puedo empezar con el tema de la nacionalidad”

El futuro de Erick Noriega continuará ligado a Gremio, tras conocerse que, de momento, “no ha llegado” ninguna oferta de la Serie A

Definición del descenso de Liga 1 2026: los tres clubes que luchan por salvarse y los escenarios en la última fecha del Torneo Clausura