Papa León XIV sorprende al bajar la luna de su auto para saludar a los fieles peruanos durante su llegada a Lima

Miles de peruanos se congregaron para recibir al Papa Francisco a su llegada. El video muestra la emoción de la multitud y el saludo del Papa mientras avanza en el papamóvil. - América Noticias

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El papa León XIV bajó este miércoles la luna de su vehículo oficial para saludar a los fieles que aguardaban su paso a la salida del Grupo Aéreo N.° 8 del Callao, donde descendió pasadas las 17:00 horas en su primera jornada de visita al país.

El pontífice se dejó ver junto al nuncio apostólico en el país, Paolo Rocco Gualtieri, mientras continuaba su recorrido hacia el Centro de Lima, donde tiene previsto reunirse con la presidenta Keiko Fujimori en el Palacio de Gobierno y participar en una ceremonia oficial de bienvenida.

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León XIV repitió este gesto inusual en al menos tres ocasiones durante su recorrido. Una de las últimas fue a la altura del Hospital del Niño, en Breña, mientras los fieles agitaban banderas blancas, gritaban su nombre, levantaban sus celulares para grabarlo y algunos no podían contener las lágrimas.

Desde ese punto, en la segunda cuadra de la avenida Brasil, el pontífice abordó el papamóvil para acercarse a los fieles y tener contacto directo con ellos en su reencuentro con el país donde se nacionalizó y ejerció su labor pastoral antes de ser elegido en el cónclave.

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