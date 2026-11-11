Perú

El "padre Roberto" vuelve como Papa: León XIV ya está en vuelo hacia el Perú

Tras cuatro días en la Argentina, con un homenaje a Francisco y una despedida multitudinaria en Luján, el Pontífice despegó de Ezeiza rumbo a Lima. En Perú, donde vivió más de dos décadas, recorrerá Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa hasta el lunes 16

Visita del Papa León XIV a la Argentina - Ezeiza
El avión del pontífice, en la pista de Buenos Aires antes de su partida hacia Lima (Gustavo Gavotti)
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El Sumo Pontífice partió rumbo a Perú.

Desde el avión papal.-Mientras el avión papal sobrevuela Sudamérica rumbo a Lima quedan atrás cuatro días en la Argentina que dejaron imágenes difíciles de olvidar. La última jornada empezó temprano en la cárcel de Devoto, un penal a punto de cerrarse, donde León XIV escuchó los testimonios de tres detenidos y les dijo que el encierro podía ser también “un momento particular para poder reiniciar sus vidas”.

Allí recordó que Francisco celebraba en ese mismo lugar la misa de cada Jueves Santo y lavaba los pies de los presos. Desde Devoto partió hacia Luján, donde recorrió en papamóvil las calles colmadas de peregrinos que habían pasado la noche frente a la Basílica para participar de la primera misa de un papa en esa ciudad desde la visita de Juan Pablo II en 1982. La celebración reunió a más de 3 millones de personas.

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Visita del Papa León XIV a la Argentina - Devoto
El papa León XIV visitó a los reclusos de la cárcel de Devoto durante su última jornada en la Argentina. (Fuente)

La huella de Jorge Bergoglio atravesó toda la visita. En su primer discurso, en el Palacio Libertad, León XIV dijo que al suceder a Francisco recorría “el camino inverso” y llegaba a la patria donde su antecesor “comenzó una historia”, y cerró con una frase que el Papa argentino había dedicado a sus compatriotas en un videomensaje de 2016: “Que el Señor los haga crecer como pueblo”.

El lunes, en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, no pudo contener las lágrimas al subir al escenario entre ovaciones, según relató La Nación. Horas más tarde, en la Catedral Metropolitana, el templo donde Bergoglio fue arzobispo durante 15 años, depositó flores frente al memorial de Francisco acompañado por un grupo de chicos y recibió de manos de ocho sobrinos del Papa argentino una rosa blanca, la flor de Santa Teresita, de la que su tío era devoto.

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El Sumo Pontífice saludó a los fieles.

El cruce hasta Lima demanda unas cinco horas y media. León XIV viaja en un Airbus A330-200 de Aerolíneas Argentinas, la línea de bandera que tuvo a su cargo los traslados de la comitiva desde Montevideo y el ida y vuelta a Córdoba. El aterrizaje está previsto para las 17.30, hora peruana, en la Base Aérea del Callao. Allí tomará la posta LATAM, con un Airbus A320neo que lleva en el fuselaje el escudo papal, el lema de la visita y una consigna que resume el sentido de esta etapa: “León XIV vuela a casa”. En ese avión recorrerá Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Un regreso que tiene algo de vuelta a casa

Si la Argentina fue el país de Francisco, Perú es, en buena medida, el de León XIV. Robert Francis Prevost llegó en 1985 como joven misionero agustino a Chulucanas, en la región de Piura, donde los vecinos lo rebautizaron como “padre Roberto”. Volvió en 1988 a Trujillo, donde durante una década dirigió la casa de formación de los aspirantes agustinos, fue vicario judicial de la arquidiócesis y enseñó Derecho Canónico en el seminario mayor.

En noviembre de 2014, Francisco lo nombró administrador apostólico de Chiclayo, diócesis que encabezó como obispo entre 2015 y 2023.

Un hombre con camisa de manga corta junto a dos niños en un entorno exterior con árboles y otros menores al fondo
El entonces sacerdote Robert Prevost posa junto a los monaguillos Víctor Palacios y Jorge Navarro durante una actividad pastoral en Chulucanas. (Tv Perú)

En Perú, León XIV va al encuentro de su propia historia. Allí, Francisco lo envió a una diócesis atravesada por tensiones y, durante su misión pastoral, Prevost se consolidó como una figura respetada por el pontífice argentino. Esa relación, forjada con discreción, lo ubicó años después entre los nombres de mayor peso dentro de la Iglesia.

En 2015 obtuvo la nacionalidad peruana por naturalización.

La ciudad de Chiclayo en Perú se prepara para recibir al Papa León XIV con gran entusiasmo. Infobae Perú conversó con ciudadanos que expresaron su alegría y esperanza por la visita del Sumo Pontífice. | Infobae Perú

En total, vivió unos 21 años en el país, y esta es la primera vez que regresa desde que fue elegido Pontífice, en mayo de 2025. El lema elegido para la visita es “Abramos el corazón”. Y la expectativa se explica fácilmente: para los peruanos León XIV es lo que Francisco fue para los argentinos.

El tramo peruano es el más extenso de su primera gira por Sudamérica, que comenzó el 6 de noviembre en Uruguay, y también el más personal: incluye la diócesis que condujo, un pueblo de la sierra de Cajamarca que visitaba cada año y el santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, el misionero del siglo XVI con el que suele compararse su propia trayectoria.

Un hombre y cinco jóvenes sentados en escalones de cemento al aire libre junto a una radiograbadora portátil situada frente a ellos
El sacerdote Robert Prevost comparte un momento al aire libre con monaguillos de Chulucanas junto a una radiograbadora durante su misión pastoral en la década de 1980. (Tv Perú)

La agenda, día por día

Todos los horarios corresponden a la hora de Perú, según el programa oficial difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Miércoles 11: llegada a Lima. El avión papal aterrizará a las 17.30 en la Base Aérea del Callao (Grupo Aéreo N.° 8 de la Fuerza Aérea del Perú). A las 18.15 será la ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno, donde a las 18.45 se reunirá con la presidenta Keiko Fujimori. La jornada cerrará a las 19.45 con el encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Durante el vuelo hacia Uruguay, el pontífice compartió con el grupo de periodistas que lo acompañan en su gira a Sudamérica y habló sobre su regreso al Perú donde desarrolló su labor pastoral y explicó el objetivo central de la gira: compartir la alegría del Evangelio y acercarse a la gente en sus momentos de alegría y de tristeza. | X / @catholicourtney

Jueves 12: Lima. A las 9.30 se reunirá con los obispos peruanos en la capilla del Palacio Arzobispal y, a las 10.20, rezará la Hora Media con el clero, los religiosos, los seminaristas y los equipos sinodales en la Catedral. A las 11.30 encabezará en la plaza de la Catedral un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano. A las 18 presidirá una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

Integrantes de un coro infantil expresan ante el micrófono las preguntas e inquietudes que formularían al pontífice con motivo de una visita institucional. Durante la grabación, los menores abordan temas vinculados a la vocación sacerdotal, la vida cotidiana en la Iglesia y su relación con el Perú, mientras aguardan su participación en los actos de bienvenida.

Viernes 13: Chiclayo y Pimentel. Volará a primera hora a Chiclayo, la ciudad que fue su sede episcopal. A las 10.30 celebrará misa en la explanada de las Pampas de Pimentel y, al mediodía, hará una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero. Por la tarde se reunirá con el clero y los agentes pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz y con la comunidad de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Cenará con los sacerdotes de la diócesis.

Sábado 14: Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba y Zaña. A las 8 presidirá el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María de Chiclayo. Luego viajará en helicóptero a Santa Cruz de Succhabamba, en la sierra de Cajamarca, donde celebrará misa a las 11. Se trata de un distrito al que, según recordó Canal N, acudía como obispo cada 28 de septiembre para la fiesta del Señor del Costado. A las 17.30 encabezará un encuentro de oración en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, en Zaña, el pueblo donde murió el santo en 1606, para clausurar el Año Jubilar por los 300 años de su canonización.

Domingo 15: Cusco y Pucallpa. En Cusco se encontrará a las 10.30 con los fieles y los representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico de Saqsaywaman y rezará el Ángelus en la plaza de la Catedral. Por la tarde llegará a Pucallpa, en la Amazonía, para reunirse con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao, a orillas del Ucayali, y celebrar misa en la Villa Deportiva Regional. Por la noche regresará a Lima.

Lunes 16: despedida. A las 8.30 visitará la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados y a las 10.30 celebrará la misa central del viaje en la Base Aérea Las Palmas, en Surco, con una convocatoria estimada en más de un millón de personas. A las 13.15 será la ceremonia de despedida y a las 13.45 partirá hacia Roma, donde aterrizará el martes 17.

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