Perú

Florcita Polo muestra chats con Luiggi Yarasca y expone reclamos por presuntas agresiones: “Me empujaste”

Durante su entrevista televisiva, la empresaria mostró mensajes en los que describía presuntas agresiones y hematomas en su cuerpo. Además, reconoció que anteriormente habían ocurrido forcejeos y explicó por qué decidió acudir a las autoridades

La denuncia presentada por la hija de Susy Díaz motivó que las autoridades dispusieran una investigación preliminar contra su expareja. En el programa de Magaly Medina, Florcita Polo se mostró visiblemente afectada y exhortó a otras mujeres a no guardar silencio frente a las agresiones. ATV/ Magaly TV La Firme.
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Florcita Polo decidió mostrar públicamente las conversaciones privadas que mantuvo con Luiggi Yarasca después de los episodios de violencia que denunció durante su relación sentimental. La hija de Susy Díaz acudió al programa de Magaly Medina, donde presentó capturas de pantalla de los mensajes que intercambió con el empresario y expuso los reclamos que le habría hecho tras sufrir presuntas agresiones físicas. “Me empujaste”, fue una de las frases que apareció en los chats exhibidos durante la entrevista.

La empresaria no solo mostró las conversaciones, sino que también explicó el contexto en el que se produjeron. Según su testimonio, los conflictos con su entonces pareja no se limitaron a discusiones verbales, pues también habrían ocurrido forcejeos, jaloneos y empujones. Incluso aseguró que, después de uno de esos episodios, le reclamó por las lesiones que habría sufrido tras caer sobre una cama.

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Florcita Polo expone mensajes sobre presuntas agresiones de Luiggi Yarasca y revela cómo eran sus discusiones. Captura: Magaly TV La Firme.
Florcita Polo expone mensajes sobre presuntas agresiones de Luiggi Yarasca y revela cómo eran sus discusiones. Captura: Magaly TV La Firme.

Las capturas fueron presentadas por la producción del espacio televisivo y algunos de los mensajes fueron leídos durante la conversación con la conductora. En ellos, Florcita expresaba su indignación por lo sucedido y cuestionaba la actitud de Yarasca después del presunto incidente. La empresaria sostuvo que no merecía recibir ese trato y que las consecuencias físicas de lo ocurrido le habían dejado hematomas.

“No es mentira, tú me jaloneaste y me empujaste, me tiraste a la cama, tengo el cuerpo lleno de hematomas por la caída. No merecía que me hagas todo esto”, se puede leer en uno de los mensajes privados que presentó en el programa.

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Florcita Polo expone mensajes sobre presuntas agresiones de Luiggi Yarasca y revela cómo eran sus discusiones. Captura: Magaly TV La Firme.
Florcita Polo expone mensajes sobre presuntas agresiones de Luiggi Yarasca y revela cómo eran sus discusiones. Captura: Magaly TV La Firme.

Florcita Polo asegura que los empujones y forcejeos no fueron un hecho aislado

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista ocurrió cuando Magaly Medina le preguntó directamente si los presuntos episodios de violencia habían sucedido anteriormente. La conductora buscó precisar si el incidente que motivó la denuncia había sido el primero o si existían antecedentes de situaciones similares entre ambos.

Florcita Polo expone mensajes sobre presuntas agresiones de Luiggi Yarasca y revela cómo eran sus discusiones. Captura: Magaly TV La Firme.
Florcita Polo expone mensajes sobre presuntas agresiones de Luiggi Yarasca y revela cómo eran sus discusiones. Captura: Magaly TV La Firme.

Florcita Polo respondió que no se trataba de un episodio aislado y reconoció que anteriormente se habían producido enfrentamientos físicos con su entonces pareja. Su respuesta permitió conocer que, según su relato, los problemas entre ambos habrían escalado en más de una oportunidad. “Sí, ha habido forcejeos, empujones”, admitió ante la periodista.

La empresaria también explicó que había advertido a Luiggi Yarasca que no permitiría que volviera a protagonizar una situación de esa naturaleza. Según contó, le había comunicado que, si nuevamente la jaloneaba o empujaba, acudiría a denunciarlo ante las autoridades. “Yo le dije: ‘La última vez que tú me quieras jalonear y empujar o algo, yo voy a denunciarte’”, relató.

Florcita Polo expone mensajes sobre presuntas agresiones de Luiggi Yarasca y revela cómo eran sus discusiones. Captura: Magaly TV La Firme.
Florcita Polo expone mensajes sobre presuntas agresiones de Luiggi Yarasca y revela cómo eran sus discusiones. Captura: Magaly TV La Firme.

Los mensajes que Luiggi Yarasca habría enviado después de las discusiones

Otro aspecto que llamó la atención durante la entrevista fue el contenido de los mensajes atribuidos a Luiggi Yarasca. En las capturas presentadas por Florcita Polo se observaron conversaciones en las que el empresario le expresaba que la amaba y que le dolía verla mal, pese a los conflictos que, según la empresaria, habían protagonizado.

Las comunicaciones exhibidas muestran una dinámica de reclamos y respuestas posteriores a las discusiones. Mientras Florcita cuestionaba lo que habría ocurrido y mencionaba las consecuencias físicas que aseguraba haber sufrido, su expareja le enviaba mensajes en los que manifestaba preocupación y expresaba que no quería perjudicarla.

Florcita Polo expone mensajes sobre presuntas agresiones de Luiggi Yarasca y revela cómo eran sus discusiones. Captura: Magaly TV La Firme.
Florcita Polo expone mensajes sobre presuntas agresiones de Luiggi Yarasca y revela cómo eran sus discusiones. Captura: Magaly TV La Firme.

Uno de los textos que generó mayor atención fue aquel en el que Yarasca hacía referencia a la presencia de efectivos policiales en su domicilio. Según el contenido de la captura mostrada en televisión, el empresario le reclamaba a Florcita por la intervención policial y aseguraba que no revelaría determinada información por consideración a ella y a sus hijos.

“Ayer han ido policías a mi casa a querer llevarme. ¿Qué te pasa, Flor? Yo seré gente contigo hasta el final, no sacaré nada, ni diré nada y por tus hijos y por ti”, decía el mensaje atribuido a Yarasca.

Florcita Polo expone mensajes sobre presuntas agresiones de Luiggi Yarasca y revela cómo eran sus discusiones. Captura: Magaly TV La Firme.
Florcita Polo expone mensajes sobre presuntas agresiones de Luiggi Yarasca y revela cómo eran sus discusiones. Captura: Magaly TV La Firme.

Florcita Polo denuncia que Luiggi Yarasca la acusaba constantemente de infidelidad

Durante la entrevista con Magaly Medina, la hija de Susy Díaz también describió otro de los problemas que, según afirmó, marcaban su relación con el empresario: los constantes cuestionamientos por supuestas infidelidades.

Florcita sostuvo que Yarasca la acusaba de mantener vínculos sentimentales o sexuales con otras personas, pese a que, según su versión, no existían pruebas que respaldaran esas sospechas. La empresaria aseguró que esas acusaciones se repetían y que incluso su expareja revisaba sus perfiles en redes sociales para buscar elementos que confirmaran sus sospechas.

“Él me decía que yo lo engañaba, que yo estaba con otra persona, entraba a mi TikTok, a mi Instagram, no había cosas, pero él inventaba. Y así era. Así era siempre”, manifestó.

Florcita Polo expone mensajes sobre presuntas agresiones de Luiggi Yarasca y revela cómo eran sus discusiones. Captura: Magaly TV La Firme.
Florcita Polo expone mensajes sobre presuntas agresiones de Luiggi Yarasca y revela cómo eran sus discusiones. Captura: Magaly TV La Firme.

Poder Judicial dicta medidas de protección a favor de Florcita Polo tras denunciar a su expareja

La exposición de los chats se produce después de que Florcita Polo denunciara a Luiggi Yarasca por presuntas agresiones físicas y psicológicas. El caso generó atención pública luego de que la empresaria decidiera contar su versión de los hechos y mostrar parte de las comunicaciones que habría mantenido con el empresario después de las discusiones.

Florcita Polo expone mensajes sobre presuntas agresiones de Luiggi Yarasca y revela cómo eran sus discusiones. Captura: Magaly TV La Firme.
Florcita Polo expone mensajes sobre presuntas agresiones de Luiggi Yarasca y revela cómo eran sus discusiones. Captura: Magaly TV La Firme.

En el marco del procedimiento, el Poder Judicial dictó medidas de protección a favor de Florcita Polo, una decisión que se suma a las diligencias iniciadas para esclarecer lo ocurrido. Estas medidas forman parte de las actuaciones destinadas a brindar protección frente a los hechos denunciados, sin que su dictado signifique por sí mismo que exista una sentencia que determine la responsabilidad penal del denunciado.

Florcita Polo expone mensajes sobre presuntas agresiones de Luiggi Yarasca y revela cómo eran sus discusiones. Captura: Magaly TV La Firme.
Florcita Polo expone mensajes sobre presuntas agresiones de Luiggi Yarasca y revela cómo eran sus discusiones. Captura: Magaly TV La Firme.

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