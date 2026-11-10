Perú

OEFA realizó 1.332 supervisiones y aplicó multas por S/110,5 millones: ¿qué sectores fueron los más castigados?

El organismo concluyó 525 procedimientos sancionadores contra 415 empresas por infracciones ambientales en poco más de tres meses

OEFA
El Servicio Nacional de Denuncias Ambientales atendió 2.221 reportes tramitados por la ciudadanía.
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El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) informó que realizó 1.332 acciones de supervisión e impuso multas por S/ 110,5 millones durante los primeros 100 días de gestión.

La entidad, adscrita al Ministerio del Ambiente, señaló que las medidas desde el cambio de mando respondieron a incumplimientos de obligaciones ambientales en actividades productivas y de infraestructura. En ese periodo, el OEFA concluyó 525 procedimientos administrativos sancionadores que involucraron a 415 empresas.

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Los casos estuvieron vinculados con descargas de aguas contaminadas con metales pesados, derrames de sustancias peligrosas, manejo inadecuado de residuos, emergencias ambientales y el incumplimiento de obligaciones relacionadas con el cierre de componentes mineros.

También se identificaron faltas en la aplicación de medidas de prevención y control ambiental, de acuerdo con el organismo regulador.

Minería, hidrocarburos, pesca e industria concentraron las acciones de supervisión

Las intervenciones se dirigieron a actividades de infraestructura de residuos sólidos, agricultura, industria, pesca, hidrocarburos y minería. La fiscalización ambiental abarcó tanto la verificación de obligaciones de las empresas como la atención de situaciones que podrían afectar a la población y los ecosistemas.

Durante los primeros 100 días, la institución atendió 2.221 denuncias ambientales a través del Servicio Nacional de Denuncias Ambientales. La atención se realizó bajo el nuevo reglamento para la gestión de estos reportes, que establece procedimientos para recibir, evaluar y derivar alertas ciudadanas sobre posibles impactos ambientales.

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OEFA
La Red de Vigilancia Ambiental sumó nuevas estaciones en Cusco y alcanzó 43 puntos de monitoreo del aire.

El número de denuncias refleja la participación de ciudadanos y organizaciones en el sistema de vigilancia, aunque la entidad no informó cuántas de esas comunicaciones dieron lugar a acciones de supervisión o procedimientos sancionadores.

El OEFA también ejecutó 29 evaluaciones ambientales en nueve regiones del país. Estas labores permitieron recopilar información sobre condiciones ambientales en zonas vinculadas con actividades económicas fiscalizables.

Cusco sumó dos estaciones a la red de monitoreo de calidad del aire

La entidad amplió su Red de Vigilancia Ambiental con dos estaciones instaladas en Cusco. Con esta incorporación, el sistema alcanzó 43 estaciones de monitoreo de calidad del aire en tiempo real distribuidas en 13 regiones del país.

La red permite observar de manera continua las condiciones del aire en áreas asociadas a actividades mineras y productivas. La información obtenida puede servir para identificar variaciones en los indicadores ambientales y orientar futuras acciones de evaluación y fiscalización.

El OEFA indicó que el monitoreo en tiempo real busca ofrecer información oportuna sobre la calidad del aire, en especial en territorios donde se desarrollan operaciones extractivas o industriales.

La Contraloría inició un control simultáneo al OEFA para verificar sus acciones de fiscalización ambiental. (Difusión)
El OEFA impuso multas por más de 110 millones de soles durante sus primeros 100 días de gestión.

La entidad capacitó a más de 1.400 personas para prevenir riesgos por El Niño

La prevención ante el Fenómeno El Niño fue otro de los ejes incluidos en el balance. El OEFA promovió el uso del Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental (PIFA), una plataforma con información georreferenciada sobre actividades económicas bajo fiscalización y peligros hidrometeorológicos.

A través del programa OEFA Capacita, la institución realizó 11 talleres en Piura, Tumbes, Talara, La Libertad, Cajamarca, Lima, Lambayeque, Arequipa, Áncash, Loreto y Tacna. Las jornadas reunieron a más de 1.400 representantes de empresas y entidades de fiscalización ambiental.

La entidad brindó además 539 asistencias técnicas a entidades de fiscalización ambiental para apoyar la planificación preventiva frente a los riesgos asociados al fenómeno climático. Por medio del programa OEFA Educa, informó que sensibilizó a más de 4.900 estudiantes de escuelas y universidades de ocho regiones.

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