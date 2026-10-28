Perú

Sobrevivientes del Sodalicio piden una selección transparente y plural para la reunión con el papa León XIV

El reclamo surge tras la confirmación de que el pontífice recibirá a víctimas de abusos eclesiásticos durante su visita a Perú, prevista del 11 al 16 de noviembre

José Enrique Escardó exigió criterios transparentes y plurales para elegir a las víctimas que se reunirán con el papa León XIV en Perú
José Enrique Escardó exigió criterios transparentes y plurales para elegir a las víctimas que se reunirán con el papa León XIV en Perú
Guardar

El presidente de la Red de Sobrevivientes Perú y primer denunciante del extinto Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), José Enrique Escardó, pidió este martes que la selección de las víctimas de abusos eclesiásticos que se reunirán con el papa León XIV durante su próxima visita al país sea transparente y plural, al advertir del riesgo de que se excluya a las voces críticas con la Iglesia.

“Nos alegra que vaya a recibir a víctimas de abuso eclesial. Lo que no nos alegraría es que las filtren como hicieron en España. Las víctimas quieren cambios en la Iglesia católica, no fotos”, señaló en un mensaje difundido por la organización que preside en X.

PUBLICIDAD

Posteriormente, en diálogo con Infobae, consideró que la decisión de recibir a las víctimas responde a una “reacción al escándalo” y admitió que no cree que lo inviten al encuentro.

El pronunciamiento se produjo después de que el Vaticano confirmara que el pontífice se reunirá con víctimas de abusos cometidos por miembros del clero durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú, prevista del 6 al 17 de noviembre.

Escardó cuestionó los criterios para elegir a los asistentes y señaló al nuncio apostólico en Perú, Paolo Rocco Gualtieri, y al presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader, como responsables de gestionar la selección. “Ambos (son) muy favorables al Sodalicio”, anotó.

PUBLICIDAD

Comunicado
Un grupo de 75 supervivientes reclamó una reunión directa con representantes de las víctimas y una reparación integral

También mencionó al empresario Raúl Diez Canseco, designado asesor ad honorem de alto nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores para la visita papal, quien condecoró con un doctorado honoris causa al cardenal Juan Luis Cipriani, sancionado por el Vaticano por una denuncia de pederastia.

“Esperamos que estos encuentros se traduzcan en acciones concretas, y no solo en gestos, que permitan construir caminos de sanación accesibles para todas las víctimas y garanticen que la Iglesia sea un lugar seguro y espiritualmente sano”, agregó Escardó.

En esta misma jornada, otro grupo, integrado por 75 víctimas pidió al Vaticano que facilite una reunión directa con representantes de los supervivientes y reclamó una reparación integral.

En una carta, denunciaron que, pese a la supresión del Sodalicio, su estructura económica continúa activa y señalaron que algunos bienes que tenían carácter eclesial han sido privatizados, en lugar de ponerse a disposición de la Santa Sede para contribuir a la reparación de las víctimas.

Los denunciantes también pidieron esclarecer acusaciones contra entidades y personas relacionadas con el Sodalicio
Los denunciantes también pidieron esclarecer acusaciones contra entidades y personas relacionadas con el Sodalicio

Además, pidieron explicaciones sobre la participación del exalcalde de Lima Rafael López Aliaga en una operación vinculada al desarrollo de nuevos cementerios junto con la Asociación Civil San Juan Bautista, una de las entidades que relacionan con la estructura económica del Sodalicio.

Los supervivientes también cuestionaron que Ignacio Blanco Eguiluz, quien fue secretario del pederasta fundador Luis Fernando Figari durante 20 años, continúe impartiendo clases en la parroquia Nuestra Señora de la Reconciliación, en el distrito limeño de La Molina. Asimismo, denunciaron que el sacerdote Juan Carlos Rivva, acusado de abusos por varias víctimas, siga ejerciendo como párroco.

Por último, rechazaron la decisión de la Fiscalía de archivar el 5 de octubre la investigación sobre presuntos hechos de lavado de activos atribuidos a la Asociación Civil San Juan Bautista, una medida que, a su juicio, no ofrece “una respuesta suficiente a la gravedad de las cuestiones que deben esclarecerse”.

Temas Relacionados

Sodaliciopapa León XIVpederastiaabusos clericales

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La sorprendente predicción de Henry Quinteros sobre el final del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: “Lo veo campeón”

El exfutbolista blanquiazul pronosticó que otro equipo será campeón en este segundo torneo del año y advirtió que Alianza Lima ha sido víctima de decisiones arbitrales irregulares

La sorprendente predicción de Henry Quinteros sobre el final del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: “Lo veo campeón”

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del martes de octubre

Reporte actualizado del IGP minuto a minuto. Revisa la magnitud, epicentro y profundidad de los temblores en el país hoy, 27 de octubre, y cómo proteger a tu familia

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del martes de octubre

Extorsiones en el transporte público: Comando Unificado refuerza inteligencia policial para enfrentar atentados

La PNP, la Digimin y las Fuerzas Armadas ampliaron sus acciones en empresas de transporte de Lima, con patrullaje aéreo, acompañamiento de unidades y una plataforma para reportar amenazas

Extorsiones en el transporte público: Comando Unificado refuerza inteligencia policial para enfrentar atentados

Magaly Medina revela cómo reaccionó al ver a Paolo Guerrero en Acho: “La próxima, que compre su entrada”

La conductora detalló que se encontraba en la barrera del tendido 6 cuando el futbolista pasó por el callejón reservado para la prensa, ganaderos e invitados. Además, aclaró si su presencia afectó la tarde taurina que disfrutaba junto a su familia

Magaly Medina revela cómo reaccionó al ver a Paolo Guerrero en Acho: “La próxima, que compre su entrada”

Gisela Valcárcel revela que Sergio George la invitó a los Grammy: “¿Quién sabe? Me encuentre con Óscar de León”

La presentadora reveló durante una transmisión por TikTok que el productor la invitó a la ceremonia musical. En paralelo, la actriz Magdyel Ugaz publicó un mensaje en el que aseguró que está soltera, lo que generó especulaciones sobre un posible distanciamiento

Gisela Valcárcel revela que Sergio George la invitó a los Grammy: “¿Quién sabe? Me encuentre con Óscar de León”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

Pedro Castillo saluda a su hija asilada en México por sus 15 años: “Nada me hace perder la esperanza de verte”

Francis Allison reaparece y desafía a López Aliaga: “No rectifico nada. ¿Eres corrupto o tonto? Nos vemos en los tribunales"

Bono por el Fenómeno El Niño: beneficiarios podrán consultar con su DNI si recibirán la ayuda económica, según el MIDIS

López Aliaga y Carlos Álvarez desatan críticas por burlarse ante niños de una amenaza de violación contra el jefe del JNE

Corte Suprema admite apelación de Pedro Castillo contra su condena por el fallido golpe de Estado

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina revela cómo reaccionó al ver a Paolo Guerrero en Acho: “La próxima, que compre su entrada”

Magaly Medina revela cómo reaccionó al ver a Paolo Guerrero en Acho: “La próxima, que compre su entrada”

Gisela Valcárcel revela que Sergio George la invitó a los Grammy: “¿Quién sabe? Me encuentre con Óscar de León”

Andrea San Martín no podrá acercarse a su hija: mandato judicial dispone que Juan Víctor la cuide temporalmente

Gian Marco llevará su nueva etapa salsera a tres escenarios inéditos de Lima en noviembre

Jorge Luna debuta en la música urbana como voz principal con ‘Te amo pero no te soporto’ junto a Liam Z y DJ Peligro

DEPORTES

Cienciano prepara la continuidad de Horacio Melgarejo en la dirección técnica: renovación cercana por dos temporadas en Liga 1

Cienciano prepara la continuidad de Horacio Melgarejo en la dirección técnica: renovación cercana por dos temporadas en Liga 1

La sorprendente predicción de Henry Quinteros sobre el final del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: “Lo veo campeón”

Gonzalo Bueno arranca con victoria el Challenger 75 de Guayaquil tras dejar en el camino al argentino Álex Barrena

Shiamara Almeida y el desafío de Circolo ante Alianza Lima: “Nuestra tarea es estar a la altura”

Sebastián Penco rompió el silencio sobre su traumática salida de Sport Boys en 2021: “Me empujaron para que me fuera”