En una emotiva ceremonia religiosa, varios obispos se arrodillan junto a la congregación para recitar la oración del 'Yo Confieso', demostrando un profundo acto de humildad y fe compartida. @juanjodioses

La Iglesia católica en Perú celebró una misa en la parroquia San Juan Bautista de Catacaos, en la región Piura, como símbolo de compensación ante la solicitud de reparación presentada por comuneros del pueblo originario Tallán. El acto religioso estuvo dirigido a las comunidades campesinas que denunciaron más de una década de despojo, criminalización y hostigamiento atribuidos a empresas que, según su versión, estuvieron vinculadas al suprimido Sodalicio de Vida Cristiana.

La ceremonia incluyó un pedido público de perdón por el daño causado por “un grupo que deshonró a la Iglesia”, en un gesto que los propios organizadores describieron como insuficiente frente a la magnitud del agravio. La misa se realizó la mañana del sábado 23 de mayo y reunió a autoridades eclesiásticas, representantes del Estado, delegaciones diplomáticas acreditadas en el país y observadores de la Misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

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Obispos peruanos piden perdón de rodillas en Catacaos por despojo, criminalización y hostigamiento ligados al Sodalicio

Un acto de reparación solicitado por los comuneros

La Conferencia Episcopal Peruana informó en un comunicado que la misa se celebró tras una solicitud de reparación planteada por comuneros de Catacaos ante monseñor Jordi Bertomeu, comisario pontificio para la liquidación del Sodalicio. La convocatoria, según el episcopado, respondió al pedido de las comunidades campesinas del pueblo Tallán, que denunciaron el impacto de operaciones empresariales ligadas a ese grupo, ya suprimido.

En el acto participaron el cardenal Carlos Castillo y el cardenal Pedro Barreto; el arzobispo de Piura, monseñor Luciano Maza, y el arzobispo de Trujillo, monseñor Alfredo Vizcarra, quienes oficiaron una misa de exequias como parte de la ceremonia de reconocimiento y memoria hacia las víctimas.

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Obispos peruanos piden perdón de rodillas en Catacaos por despojo, criminalización y hostigamiento ligados al Sodalicio

“Llegamos tarde”: el mensaje de Bertomeu

De acuerdo con el comunicado del episcopado, durante un encuentro con comuneros en la Nunciatura Apostólica de Lima, Bertomeu sostuvo que la celebración era una “compensación simbólica que llega muy tarde y es insuficiente”. En esa misma intervención, señaló que la iniciativa se realizó por voluntad del papa Francisco, confirmada por León XIV, con el objetivo de abrir un proceso de reparación y justicia.

En publicaciones posteriores, la congresista Ruth Luque difundió otra frase atribuida a Bertomeu durante el acto en Catacaos: “Debimos venir hace 20 años, hoy les pedimos perdón”. En su relato, describió un pedido de perdón realizado “de rodillas” frente a familiares y comuneros que sostuvieron por años una oposición activa al tráfico de tierras relacionado con empresas vinculadas al disuelto Sodalicio.

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Familiares de las víctimas

Víctimas recordadas y el reclamo por la tierra

En sus mensajes, Luque indicó que en la iglesia de Catacaos estuvieron familiares de Cristino Melchor Flores y Guadalupe Zapata Sosa, ambos mencionados como personas que murieron tras oponerse al tráfico de tierras. También asistieron familiares e integrantes de la Comunidad Campesina de Catacaos, en un marco de memoria y reconocimiento a quienes, según los comuneros, cargaron con años de miedo, abuso y silencio.

La Conferencia Episcopal Peruana enmarcó el acto como una respuesta al pedido de reparación de comunidades que denunciaron más de una década de hostigamiento, criminalización y despojo. La misa funcionó, en ese contexto, como un gesto público de reconocimiento hacia el reclamo central de los Tallán: la defensa de su territorio y la exigencia de justicia.

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Carlos Castiilo

La mirada política: “Pedir perdón no borra el sufrimiento”

Luque afirmó que participar del pedido de perdón fue “un momento profundamente emotivo, lleno de memoria, dolor y esperanza”. Sostuvo que pedir perdón “no borra el sufrimiento vivido” ni devuelve “los años de abuso, miedo y silencio”, pero consideró que el gesto representa un paso hacia la verdad y la justicia, al reconocer públicamente a las víctimas.

La legisladora también planteó una responsabilidad del Estado, sus autoridades y la sociedad para proteger a las comunidades, garantizar justicia efectiva, reparar a las víctimas y defender los territorios, con una premisa: que ninguna institución, sea religiosa, política o económica, quede por encima de la dignidad humana.

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El antecedente: el mensaje del papa Francisco en 2024

El episcopado recordó además que el papa Francisco envió el 14 de abril de 2024 un mensaje de cercanía y aliento a la comunidad Tallán. En ese texto, los animó a perseverar en la defensa de su dignidad y de sus tierras: “Yo sé lo que les pasa a ustedes. Defiendan la tierra, no se la dejen robar. Gracias por lo que hacen”.