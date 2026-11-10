Perú

Viajes aéreos dentro del Perú: Indecopi advierte qué deben revisar los pasajeros antes de comprar sus pasajes

La entidad recordó que las aerolíneas deben informar sobre las restricciones de peso y dimensiones de las maletas, los servicios incluidos en cada tarifa y los posibles cobros adicionales, en medio del aumento de desplazamientos hacia distintas regiones por la próxima visita del pontífice

La recomendación cobra importancia ante el aumento de viajes a Chiclayo, donde el papa León XIV cumplirá actividades religiosas y pastorales el 13 y 14 de noviembre.
La recomendación cobra importancia ante el aumento de viajes a Chiclayo, donde el papa León XIV cumplirá actividades religiosas y pastorales el 13 y 14 de noviembre. Foto: ComexPerú
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El incremento de los viajes aéreos dentro del Perú por la visita del papa León XIV ha llevado al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) a emitir una serie de recomendaciones para los pasajeros. La entidad recordó que, antes de adquirir un boleto, los consumidores deben conocer las condiciones establecidas por las aerolíneas para el transporte de equipaje, así como las posibles tarifas adicionales que podrían aplicarse durante el servicio.

La advertencia cobra relevancia ante los desplazamientos previstos hacia distintas regiones del país, especialmente Chiclayo, donde el pontífice permanecerá el 13 y 14 de noviembre. Su agenda contempla celebraciones religiosas en las Pampas de Pimentel y Santa Cruz de Succhabamba, además de encuentros en la Catedral de Santa María y la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Frente a esta mayor demanda de vuelos, los usuarios deben comprobar qué servicios están incluidos en sus pasajes y cuáles podrían generar gastos adicionales.

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¿Qué deben revisar los pasajeros sobre el equipaje antes de comprar sus boletos?

Uno de los principales aspectos que deben comprobar los viajeros son las dimensiones y el peso permitido para el equipaje. Indecopi recomienda consultar las condiciones publicadas por cada aerolínea en sus páginas web, aplicaciones y otros canales oficiales, con el propósito de evitar que una maleta sea observada al momento de abordar o que el pasajero tenga que pagar un monto adicional en el aeropuerto.

La información proporcionada por las compañías debe coincidir con las medidas de los espacios destinados a verificar el equipaje en las terminales aéreas. Por ello, no basta con conocer el peso aproximado de una maleta: también es necesario comprobar que sus dimensiones se encuentren dentro de los límites establecidos por la empresa que prestará el servicio.

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El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) ha lanzado una cartilla de orientación para los turistas que visitarán Perú durante la próxima visita del Papa Francisco. Conoce las recomendaciones para un viaje seguro y una experiencia inolvidable.

Otro punto importante es identificar qué tipo de equipaje contempla la tarifa del pasaje. Algunas modalidades pueden incluir únicamente una pieza de equipaje de mano, mientras que otras permiten llevar maletas en cabina o registrarlas para su traslado en bodega. Los pasajeros deben verificar estas condiciones antes de concretar la compra para conocer con anticipación si necesitarán contratar algún servicio adicional.

Esta revisión resulta especialmente importante para quienes tienen previsto viajar durante los días de mayor movimiento de pasajeros. Conocer las restricciones de cada compañía permite organizar mejor el traslado de las pertenencias y evitar inconvenientes derivados de diferencias entre el equipaje que lleva el consumidor y las condiciones contratadas.

El comprobante que debe entregar la aerolínea cuando la maleta va en bodega

Cuando un pasajero entrega sus pertenencias para que sean transportadas en la bodega del avión, la aerolínea tiene la obligación de proporcionarle un ticket de equipaje. Este documento debe permitir identificar las piezas registradas, su peso y el destino al que serán trasladadas.

La conservación de este comprobante es importante porque constituye un respaldo para el consumidor ante eventuales problemas durante el servicio. Si una maleta se extravía, presenta daños o llega después del tiempo previsto, el pasajero podrá utilizar el ticket para sustentar su reclamo y facilitar la identificación del equipaje involucrado.

La aerolínea debe entregar un ticket de equipaje al pasajero que registre una maleta en bodega, con información sobre las piezas, su peso y destino.
La aerolínea debe entregar un ticket de equipaje al pasajero que registre una maleta en bodega, con información sobre las piezas, su peso y destino. Foto: Facebook

Por esa razón, los viajeros deben asegurarse de recibir el documento al momento de entregar sus pertenencias y conservarlo hasta comprobar que todas sus maletas fueron recibidas en el destino. Se trata de una medida que permite contar con información necesaria si ocurre algún inconveniente durante el traslado aéreo.

Cobros adicionales y penalidades: qué pueden exigir las aerolíneas

Indecopi también recordó que las compañías aéreas no están autorizadas a incorporar servicios adicionales no solicitados por los consumidores. Para efectuar un cobro de este tipo, debe existir una aceptación expresa del pasajero, quien tiene que conocer previamente qué está contratando y cuánto deberá pagar.

La misma obligación de información se aplica a las penalidades relacionadas con modificaciones en los itinerarios. Las aerolíneas deben comunicar las condiciones y los posibles cargos por cambios antes de que el consumidor contrate el servicio. De esta manera, los viajeros pueden evaluar las restricciones de su boleto y decidir si las condiciones ofrecidas se ajustan a sus necesidades.

Este aspecto adquiere importancia cuando se organizan desplazamientos con fechas y horarios vinculados a actividades específicas, como las celebraciones previstas durante la visita del papa León XIV. Contar con información anticipada sobre las condiciones de modificación permite conocer las consecuencias económicas de cualquier cambio que el pasajero necesite realizar.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, aborda el impacto económico y turístico de los eventos masivos en el Perú. Durante la conversación, se analizan las proyecciones de ingresos y la llegada de miles de visitantes a la capital con motivo de espectáculos internacionales. Fuente: TV Perú Noticias

Cómo presentar un reclamo ante Indecopi por problemas con una aerolínea

En caso de que los consumidores consideren que una aerolínea no respetó las condiciones contratadas o incumplió sus obligaciones, pueden utilizar el Libro de Reclamaciones de la compañía para dejar constancia de lo ocurrido y solicitar una respuesta.

Asimismo, Indecopi mantiene habilitados sus canales de atención para recibir consultas y reclamos relacionados con los servicios de transporte aéreo. Los pasajeros pueden comunicarse al número 224 7777, correspondiente a Lima, o al 0 800 44040, destinado a las regiones.

Otra alternativa es utilizar la plataforma Reclama Virtual, mediante la cual los usuarios pueden presentar sus reclamos ante la institución. Estas vías permiten que los consumidores comuniquen los inconvenientes que puedan experimentar durante la contratación o prestación del servicio.

La entidad recomienda revisar las condiciones comerciales y las restricciones del equipaje antes de adquirir los boletos. De esta manera, quienes viajen dentro del país durante los próximos días podrán conocer sus derechos, anticipar posibles gastos y evitar contratiempos al momento de trasladarse.

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