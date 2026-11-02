Presentan lista de más de 70 religiosos peruanos acusados de abusos sexuales a días de la llegada del papa León XIV

Una organización internacional presentará en Lima una base de datos con denuncias contra más de 70 integrantes del clero católico que ejercieron en Perú

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Una organización internacional de investigación con sede en Estados Unidos presentará en Lima una nueva base de datos pública que reúne denuncias contra más de 70 integrantes del clero católico que desarrollaron actividades en Perú, entre sacerdotes, religiosos y laicos consagrados.

La iniciativa se dará a conocer este jueves 5 de noviembre, seis días antes de la llegada al país del papa León XIV, quien se reunirá con denunciantes durante su gira, en una muestra de su “voluntad de expresar cercanía a quienes han sufrido y siguen sufriendo a causa de esta violencia”.

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La plataforma, elaborada por BishopAccountability.org, incluye resúmenes de los casos y enlaces a cientos de documentos y fuentes relacionados con las acusaciones. De acuerdo con una nota oficial, Perú será el sexto país en contar con una base de datos de este tipo elaborada por la organización, que también ha publicado registros sobre Argentina, Chile, Irlanda y Filipinas.

La presentación se realizará durante una conferencia de prensa en el hotel Crowne Plaza Lima, en Miraflores, con la participación de Anne Barrett Doyle, codirectora de BishopAccountability.org; Jose Enrique Escardó, fundador de Red de Sobrevivientes Perú, y Reinaldo Nann, exobispo de Caravelí.

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Los impulsores pedirán que la Iglesia peruana publique los nombres de religiosos con acusaciones fundamentadas y sancione posibles encubrimientos

Doyle expondrá cinco casos que considera especialmente preocupantes por el presunto encubrimiento de autoridades eclesiásticas. Asimismo, pedirá al pontífice que investigue y sancione a los obispos y superiores religiosos señalados por proteger a integrantes del clero acusados de abusos.

“Nuestros hallazgos plantean serias dudas sobre el compromiso de la jerarquía peruana con la protección de los niños y la reparación de las víctimas”, afirmó la investigadora.

También cuestionó que las autoridades eclesiásticas mantengan en reserva los nombres de sacerdotes denunciados y permitan que algunos continúen ejerciendo funciones religiosas pese a las acusaciones.

Los participantes reclamarán que los obispos peruanos hagan públicos los nombres de los sacerdotes contra quienes existan acusaciones fundamentadas y adopten medidas para proteger a menores y adultos vulnerables.

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Asimismo, destacaron que el pontífice, quien fue obispo de Chiclayo, intervino en el proceso que culminó con la supresión del Sodalicio de Vida Cristiana, cuyos abusos fueron denunciados públicamente por primera vez por Escardó.

La presentación también abordará el papel de León XIV en el proceso que culminó con la disolución del Sodalicio de Vida Cristiana

El también periodista lideró el pedido para que León XIV, quien obtuvo la nacionalidad peruana tras sus años como misionero y obispo en el país, se reúna con las víctimas y supervivientes del SVC, disuelto por Francisco.

Robert Prevost, su sucesor, ha defendido en varias ocasiones que garantizar justicia y reparación a las víctimas de abusos, así como prevenir estos delitos, constituye “un mandato para todos” dentro de la Iglesia.

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El ahora papa León XIV comprendió que los abusos del Sodalicio no se limitaban al ámbito sexual y consideró que la organización carecía de carisma eclesiástico. En 2023, Francisco lo nombró prefecto del Dicasterio para los Obispos, cargo desde el cual impulsó la renuncia del obispo emérito de Piura José Antonio Eguren, vinculado al SVC e investigado por un presunto caso de tráfico de tierras.

Posteriormente, el Vaticano también envió a Perú a Charles Scicluna y Jordi Bertomeu para investigar los abusos en la organización.