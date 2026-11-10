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Perú se endeuda por USD 4.500 millones en la mayor emisión de bonos en dólares de su historia

La fuerte demanda acercó el costo de endeudamiento de Perú al de EEUU, según el MEF. Es la mayor colocación de deuda sostenible en dólares ejecutada por un país de América Latina

Perú colocó USD 4.500 millones en bonos sostenibles en dólares con plazos a 12 y 30 años. REUTERS/Rick Wilking/File Photo
Perú colocó USD 4.500 millones en bonos sostenibles en dólares con plazos a 12 y 30 años. REUTERS/Rick Wilking/File Photo
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Perú se endeudó por USD 4.500 millones en los mercados internacionales mediante la mayor emisión de bonos en dólares de su historia, una operación que recibió ofertas por más de USD 21.000 millones.

Los títulos fueron emitidos a plazos de 12 y 30 años, bajo el “Marco de Bonos Sostenibles” aprobado por el Gobierno en mayo de 2026, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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¿Cómo funciona la emisión de bonos?

Los bonos son una forma de préstamo. El Estado vende estos títulos a inversionistas, que entregan dinero hoy a cambio de recibir intereses durante un período determinado y recuperar el capital al vencimiento.

En este caso, Perú deberá pagar intereses anuales y devolver los USD 4.500 millones en los plazos acordados. Las ofertas por USD 21.000 millones no implican más deuda: reflejan el monto que los inversores estuvieron dispuestos a prestar, aunque el país solo aceptó una parte.

Reformas tributarias del MEF buscan cerrar vacíos normativos y fortalecer la lucha contra la evasión. (Foto: Agencia Andina)
La demanda de los inversores superó los USD 21.000 millones a través de más de 320 cuentas participantes. (Foto: Agencia Andina)

Perú se endeudó con bonos a 12 y 30 años

El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, informó que la colocación fue la mayor emisión de bonos sostenibles en dólares efectuada hasta ahora por un país de América Latina.

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También indicó que la demanda registrada fue la segunda más alta de la historia para una operación de deuda peruana y la mayor desde las emisiones realizadas durante la pandemia.

La transacción se dividió en dos bonos globales. El primero, con vencimiento a 12 años, obtuvo una tasa cupón de 6,06%. El segundo, a 30 años, tendrá una tasa de 6,45%. Esas tasas definen el interés que el Estado pagará a quienes compraron los títulos.

La demanda superó en casi cinco veces el monto colocado

Las órdenes de compra superaron los USD 21.000 millones. Esa cifra fue más de siete veces mayor que el monto inicialmente previsto y casi cinco veces superior a los USD 4.500 millones finalmente adjudicados.

La participación de más de 320 cuentas nacionales e internacionales permitió mejorar las condiciones iniciales de la oferta. Los inversores incluyeron fondos, administradores de activos y otros participantes del mercado de deuda.

Antes de la colocación, el diferencial previsto para ambos bonos era de 160 puntos básicos sobre los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Tras la recepción de las ofertas, ese margen se redujo a 42 puntos básicos para el bono a 12 años y a 40 puntos básicos para el tramo a 30 años.

PBI - San Isidro - crecimiento económico
El Ministerio de Economía y Finanzas abrió un canje de bonos con vencimientos entre 2027 y 2031 por títulos al año 2038.

Perú tuvo más inversores interesados de los que necesitaba

El MEF indicó que el bono de menor plazo se colocó con prima de nueva emisión negativa, mientras que el título a 30 años no tuvo una prima adicional.

En términos simples, la elevada demanda permitió al Estado obtener condiciones más favorables que las esperadas al inicio de la operación.

“Hemos conseguido uno de los diferenciales de tasas de interés más bajos de nuestra historia”, afirmó Cuba. La colocación muestra que Perú conserva acceso al financiamiento externo de largo plazo.

MEF busca postergar pagos que vencen entre 2027 y 2031

Junto con la emisión de bonos, el Gobierno lanzó una oferta de intercambio para títulos globales en dólares que vencen en 2027, 2030 y 2031. La propuesta permite a los tenedores canjearlos por nuevos bonos con vencimiento en 2038.

Este mecanismo no elimina la deuda, pero modifica el calendario de pagos. Si los acreedores aceptan el canje, el Estado reemplaza parte de sus obligaciones más próximas por compromisos que vencerán más adelante.

El objetivo oficial es mejorar el perfil de la deuda pública y fortalecer la curva de rendimiento de Perú en moneda extranjera. La estrategia permite extender plazos, aunque también mantiene obligaciones financieras durante más años.

Elmer Cuba
La emisión de deuda pública se rigió bajo el Marco de Bonos Sostenibles oficializado en mayo de 2026.

Los recursos se destinarán a enfrentar El Niño

La colocación se realizó bajo el Marco de Bonos Sostenibles del Perú. El Gobierno prevé vincular los recursos con proyectos de adaptación al cambio climático, gestión del riesgo de desastres e infraestructura resiliente.

Entre las áreas consideradas figuran acciones frente al Fenómeno El Niño, obras de prevención y programas dirigidos a reducir brechas sociales. El MEF también mencionó iniciativas para reforzar la protección de poblaciones vulnerables y financiar proyectos de crecimiento inclusivo.

La operación deja a Perú con nuevos compromisos de pago en dólares hasta dentro de tres décadas, mientras el Gobierno busca reordenar parte de los vencimientos de su deuda externa.

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