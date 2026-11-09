Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 9 de noviembre de 2026

Un sismo de magnitud 7.2 con epicentro en Coracora, Ayacucho, remeció varias regiones del Perú. Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explica que la profundidad de 108 km hizo que el movimiento se sintiera en lugares tan lejanos como Lima, Ica y Puno, y detalla los primeros reportes de daños.

Manténgase informado sobre la actividad geológica en el país. Este lunes 9 de noviembre, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) continúa con el rastreo minuto a minuto de los sismos que sacuden las distintas regiones del país.

Debido a que el Perú se encuentra sobre la placa tectónica sudamericana, la cual colisiona frontalmente con la placa de Nazca, la liberación de energía es un fenómeno constante.

Revise en este espacio el informe oficial actualizado, los mapas de intensidad y el consolidado de los últimos temblores reportados por las estaciones de monitoreo oficiales en todo el territorio nacional.