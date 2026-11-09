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Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 9 de noviembre de 2026

Tras un domingo marcado por tres sismos consecutivos en el litoral y el sur, el Centro Sismológico Nacional mantiene el monitoreo en tiempo real. Conozca las últimas alertas, epicentros y magnitudes registradas en el país

Un sismo de magnitud 7.2 con epicentro en Coracora, Ayacucho, remeció varias regiones del Perú. Hernando Tavera, jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), explica que la profundidad de 108 km hizo que el movimiento se sintiera en lugares tan lejanos como Lima, Ica y Puno, y detalla los primeros reportes de daños.

Manténgase informado sobre la actividad geológica en el país. Este lunes 9 de noviembre, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) continúa con el rastreo minuto a minuto de los sismos que sacuden las distintas regiones del país.

Debido a que el Perú se encuentra sobre la placa tectónica sudamericana, la cual colisiona frontalmente con la placa de Nazca, la liberación de energía es un fenómeno constante.

Revise en este espacio el informe oficial actualizado, los mapas de intensidad y el consolidado de los últimos temblores reportados por las estaciones de monitoreo oficiales en todo el territorio nacional.

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Últimas actualizaciones

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09:40 hsHoy

Sismo de magnitud 4,8 se registró al sur de Tacna

El Instituto Geofísico del Perú reportó un sismo de magnitud 4,8 a las 06:58 de este 8 de noviembre, con epicentro a 198 kilómetros al sur de Tacna. El movimiento tuvo una profundidad de 64 kilómetros y se percibió con una intensidad II en la ciudad.

TEMBLOR EN PERÚ: sismo de magnitud 4.8 sacudió la región de Tacna, según el reporte oficial del IGP.
TEMBLOR EN PERÚ: sismo de magnitud 4.8 sacudió la región de Tacna, según el reporte oficial del IGP.
09:32 hsHoy

El sismo de mayor magnitud se produjo cerca de Panao, en Huánuco

El segundo movimiento ocurrió a las 02:27:16 del mismo sábado y tuvo una magnitud de 3,8. Según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0768, el epicentro se localizó a 57 kilómetros al este de Zarumilla, en la región Tumbes, con una profundidad de 38 kilómetros e intensidad II-III en esa provincia fronteriza.

La intensidad II-III indica que el movimiento pudo ser percibido por algunas personas, en especial por quienes permanecían en reposo o dentro de viviendas. En estos casos, es posible advertir leves vibraciones en puertas, ventanas, objetos colgantes o recipientes, aunque la percepción varía de acuerdo con la distancia al epicentro, la profundidad y las condiciones del suelo.

Estación de medición con pantalla, antena y sensores frente a un valle montañoso nocturno con un pueblo iluminado y ondas gráficas.
Una estación del Instituto Geofísico del Perú registra actividad sísmica frente al valle de Panao en la región de Huánuco. (Imagen Ilustrativa Infobae)
09:32 hsHoy

El IGP procesa las señales de su red sísmica en todo el país

El IGP mantiene una vigilancia permanente de la actividad sísmica a través de estaciones instaladas en distintas regiones. El Centro Sismológico Nacional, conocido como Censis, recibe las señales de esos equipos y establece los parámetros técnicos de cada evento: hora, magnitud, profundidad, coordenadas, epicentro e intensidad.

Los valores iniciales pueden modificarse tras una revisión de mayor precisión. Ese ajuste responde al análisis de datos recogidos por más estaciones y no supone, por sí solo, una variación en las condiciones de riesgo. Por ese motivo, las autoridades recomiendan consultar únicamente los comunicados oficiales antes de difundir versiones sobre presuntos daños, réplicas o alertas.

Un sismógrafo digital con pantalla verde, una tira de papel con ondas impresas, una mano sobre una perilla y un mapa de Perú en la pared.
Un sismógrafo del Centro Sismológico Nacional imprime el registro de un sismo en la costa central de Perú junto a una pantalla de medición técnica. (Imagen Ilustrativa Infobae)
09:31 hsHoy

Los sismos ocurren en la costa, la sierra y la selva peruana

La actividad sísmica en Perú está vinculada en gran parte al contacto entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, frente al océano Pacífico. La primera se desplaza por debajo de la segunda en un proceso de subducción que libera energía y origina movimientos telúricos de distinta magnitud en el territorio nacional.

Los eventos no se concentran únicamente frente al litoral. También pueden ocurrir en la sierra y la selva, como muestran los reportes de Huánuco y Tumbes. Un sismo profundo en Pachitea puede tener características distintas de otro registrado cerca de la costa de Arequipa, Ica o Lima, donde influyen la distancia, el tipo de falla geológica y la propagación de las ondas.

Rescatistas con cascos y chalecos reflectantes transportan a una persona en una camilla de noche en un parque
Brigadistas de rescate y personal municipal trasladan a una persona en camilla durante el III Simulacro Nacional Multipeligro en el parque Carlos Lissón de Lima. (Municipalidad de Lima )
09:31 hsHoy

La placa de Nazca se introduce bajo la placa Sudamericana

La placa de Nazca es una porción de la corteza terrestre situada bajo el océano Pacífico oriental. Se mueve hacia el continente y se introduce por debajo de la placa Sudamericana. Ese proceso explica la elevada actividad sísmica y volcánica de varios países ubicados en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico.

La placa Sudamericana, en cambio, sostiene buena parte del territorio continental de América del Sur. La fricción y la presión acumulada entre ambas estructuras pueden liberarse en forma de sismos. La profundidad del foco permite establecer si un evento ocurrió cerca de la superficie, a niveles intermedios o a más de 100 kilómetros bajo tierra, como el registrado cerca de Panao.

Mapa topográfico de Sudamérica con las placas de Nazca y Sudamericana delimitadas con líneas rojas y un epicentro sísmico marcado en Arequipa.
Un mapa sísmico señala la interacción entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana con un foco en Arequipa, Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
09:31 hsHoy

Sismo, terremoto y cataclismo no describen lo mismo

Un sismo es un movimiento de la corteza terrestre producido por la liberación de energía. El término incluye eventos de baja, mediana o alta magnitud. La palabra temblor se emplea de forma cotidiana para describir estos movimientos, aunque no constituye una categoría técnica distinta dentro de los reportes sísmicos.

Un terremoto suele referirse a un sismo que provoca daños graves, víctimas o alteraciones importantes en una zona poblada. En cambio, cataclismo es una expresión amplia y no forma parte de la clasificación técnica que utiliza el IGP. Puede aludir a una catástrofe natural de gran escala, aunque no permite precisar la magnitud, la intensidad ni las consecuencias de un movimiento telúrico.

Los escombros de una iglesia local tras el terremoto de magnitud 5,6 que sacudió el centro de Perú el sábado, en Chongos Bajo, Perú, el 19 de julio de 2026. Fotografía tomada con exposición prolongada. REUTERS/Yershon Vilca
Los escombros de una iglesia local tras el terremoto de magnitud 5,6 que sacudió el centro de Perú el sábado, en Chongos Bajo, Perú, el 19 de julio de 2026. Fotografía tomada con exposición prolongada. REUTERS/Yershon Vilca
09:31 hsHoy

Las familias deben identificar zonas seguras antes de una emergencia

El Instituto Nacional de Defensa Civil recomienda que cada hogar defina zonas seguras dentro de la vivienda y rutas de evacuación hacia espacios abiertos. Estos lugares deben estar alejados de vidrios, estantes, repisas, bibliotecas, espejos y objetos pesados que puedan desprenderse durante un movimiento sísmico.

Una preparación básica incluye medidas que pueden desarrollarse antes de cualquier emergencia:

  • Definir un punto de encuentro familiar fuera de la vivienda, con atención especial a niños, adultos mayores y personas con discapacidad.
  • Mantener libres los pasillos, puertas y escaleras para facilitar una salida ordenada cuando termine el movimiento.
  • Revisar las conexiones de gas, agua y electricidad, además de conocer la ubicación de las llaves de corte.
  • Preparar una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, linterna, radio portátil, pilas, cargador externo, botiquín, medicamentos personales, abrigo, documentos y dinero en efectivo.
Mapa en relieve de Perú con dos marcadores rojos, un monitor sísmico, una regla, una brújula y carpetas con logotipos.
Un mapa en relieve de Perú señala epicentros sísmicos en las regiones del sur junto a material institucional del IGP y de Indeci. (Imagen Ilustrativa Infobae)
09:31 hsHoy

Durante un temblor se debe proteger la cabeza y evitar los ascensores

Durante un sismo, las personas deben conservar la calma, proteger la cabeza y el cuello, y mantenerse lejos de ventanas, fachadas, cables eléctricos y elementos que puedan caer. No se aconseja correr hacia la calle mientras el suelo continúa en movimiento, ya que esa decisión puede aumentar la exposición a golpes, caídas o desprendimientos.

Conoce cuantos temblores se reportaron en lo que va del año en Perú. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)
Conoce cuantos temblores se reportaron en lo que va del año en Perú. (Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

Una vez que termina el movimiento, la evacuación debe realizarse por las rutas previstas y sin utilizar ascensores. Si existen daños visibles en muros, techos o columnas, se recomienda no ingresar nuevamente al inmueble hasta que personal especializado evalúe sus condiciones. Ante una emergencia, los Bomberos atienden llamadas en el 116 y el Sistema de Atención Móvil de Urgencia, en el 106.

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