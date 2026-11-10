Intervienen en el megapuerto de Chancay a cargamento de mandos piratas de PlayStation: importador alegó “fines académicos” y fue multado

Sony denunció el 18 de julio de 2025 la importación no autorizada de los mandos por parte de Epic Import y Export, operación registrada en la DAM N° 370-2025-10-008957 del 4 de julio. Foto: eBay

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Indecopi declaró fundada la denuncia de Sony Interactive Entertainment Inc. contra Epic Import y Export S.A.C. al determinar que la empresa importó 600 controles para videojuegos con signos similares a marcas registradas por la compañía. Los productos fueron detectados en el depósito de almacenamiento temporal del megapuerto de Chancay.

La Resolución N° 2323-2026/CESD-INDECOPI, accedida en primicia por Infobae Perú, del 20 de julio de 2026, la Comisión impuso una multa de 4,44 UIT y ordenó el comiso definitivo. La importadora alegó que los artículos no tenían marca y que se destinaban a “fines académicos”, sin propósito comercial ni de lucro.

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La intervención se realizó en el depósito del megapuerto de Chancay

Sony denunció el 18 de julio de 2025 que Epic Import y Export había importado los mandos sin su autorización. La operación quedó registrada en la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) N° 370-2025-10-008957, numerada el 4 de julio de ese año.

El 24 de julio, la Comisión admitió la denuncia, ordenó inspeccionar el depósito de COSCO SHIPPING PORTS CHANCAY PERU S.A. y dictó medidas cautelares de cese de uso y comiso. La diligencia del 11 de agosto permitió incautar 600 controles: 300 de la serie 59, 100 de la serie 60 y 200 de la serie 81.

La empresa alegó que los controles carecían de marca y tenían fines académicos. Sin embargo, la Comisión precisó que la infracción de propiedad industrial genera responsabilidad objetiva, independientemente de la buena fe. Foto: Indecopi

La importadora alegó fines académicos y ausencia de marca

Durante el procedimiento, Epic Import y Export sostuvo que los controles no tenían marca y que la importación se realizó de buena fe, con fines académicos y sin lucro. La Comisión respondió que la responsabilidad administrativa por infracciones de propiedad industrial es objetiva; por ello, la buena fe alegada no impedía determinar que se había cometido una infracción.

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La Comisión añadió que, si la intención era evitar el ingreso de los productos al país, la empresa debió tramitar su devolución y no declarar la importación. Este procedimiento permitía el ingreso de la mercadería al territorio nacional, con posibles efectos sobre los derechos de Sony y de los consumidores.

Indecopi identificó semejanzas con marcas registradas por Sony

La Comisión verificó que Sony tenía dos marcas vigentes en la clase 28, que comprende productos vinculados con juegos y artículos recreativos. Una de las inscripciones protege expresamente controladores para consolas de videojuegos y palancas de mando, por lo que los productos importados estaban relacionados con artículos cubiertos por esos registros.

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En la comparación gráfica, Indecopi observó que los mandos reproducían las figuras de un triángulo, un círculo, un aspa y un cuadrado, como las marcas de Sony. Los segmentos que cortaban esos símbolos y los elementos de color no eliminaban la semejanza visual. Como los controles eran productos similares o complementarios y podían venderse en los mismos establecimientos, la Comisión concluyó que existía riesgo de confusión e infracción del artículo 155, literal d), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina.

La Comisión admitió la denuncia el 24 de julio y ordenó inspeccionar el depósito de COSCO SHIPPING PORTS CHANCAY, donde el 11 de agosto se incautaron 600 controles. Foto: Indecopi

La multa asciende a 4,44 UIT y se ordenó el comiso definitivo

Para calcular la sanción, Indecopi estimó en S/ 5.773,70 el beneficio ilícito, según el valor CIF de las tres series: S/ 1.887,50 para la 59, S/ 1.887,50 para la 60 y S/ 1.998,70 para la 81. La probabilidad de detección fue considerada alta porque la información estaba disponible en el portal público de la Sunat.

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Con esos criterios, la multa base fue de S/ 24.402,79. Al no identificar agravantes ni atenuantes, la Comisión fijó la sanción final en 4,44 UIT. La empresa deberá pagarla en un plazo de 15 días útiles, bajo apercibimiento de cobranza coactiva. Podrá obtener una rebaja de 25% si cancela antes del vencimiento y no interpone un recurso impugnativo.

Indecopi prohibió a la empresa utilizar el signo cuestionado para distinguir controles de videojuegos, incluso junto con otros elementos o colores. También ordenó retirar los materiales que lo reproduzcan, prohibió importar o exportar esos productos y dispuso el comiso definitivo de las unidades. Epic deberá asumir las costas y costos del procedimiento en los que incurrió Sony.

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La resolución es de primera instancia y puede ser apelada

El pronunciamiento fue emitido por la Comisión de Emergencia y Transitoria de Signos Distintivos, que resolvió la denuncia en primera instancia. No es una decisión del Tribunal del Indecopi.

Indecopi prohibió a Epic utilizar el signo cuestionado y comercializar los controles, ordenó el comiso definitivo de las unidades y dispuso que la empresa asuma los gastos del procedimiento. Foto: Google Maps

Las partes que se consideren afectadas pueden presentar un recurso de apelación, que será revisado por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal.La rebaja de 25% solo procede si la empresa paga dentro de los 15 días útiles y no impugna la resolución.