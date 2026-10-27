Perú

Marisel Linares busca ser excluida del proceso por presunto encubrimiento tras la muerte de Lizeth Marzano

La audiencia será este miércoles, mientras la familia de la deportista exige que se valoren las pruebas antes de resolver y teme demoras ante el vencimiento de la prisión preventiva del principal investigado

Marisel Linares pidió ser excluida de la investigación por el atropello fatal de la deportista Lizeth Marzano en San Isidro
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La periodista Marisel Linares ha solicitado ser excluida de la investigación por la muerte de la deportista Lizeth Marzano, atropellada mientras trotaba en febrero pasado en el distrito limeño de San Isidro, informó este miércoles el hermano de la víctima.

En declaraciones a ATV Noticias, Gino Marzano indicó que este 28 de octubre se celebrará una audiencia para evaluar la solicitud de la comunicadora, investigada por su presunta participación en el encubrimiento de los hechos posteriores al accidente, cometido por Adrián Villar, de 21 años.

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“Hay mucha evidencia. De hecho, ella lanzó un comunicado deslindando la responsabilidad de que no manejaba el auto y desde ahí creo que parte el encubrimiento, porque ella sabía desde un momento quién tenía el auto, quién lo manejaba y por qué no lo comunicó”, manifestó.

El hermano de la deportista también aludió a las imágenes de las cámaras de seguridad que, según indicó, muestran al investigado regresar al lugar del accidente. A su juicio, estos registros deben ser evaluados antes de que se decida si Linares continúa en el proceso.

La periodista Marisel Linares se pronunció ante la Fiscalía sobre el caso que involucra a Adrián Villar, joven que atropelló a la deportista Lizeth Marzano, y explicó por qué decidió regalarle la camioneta implicada en el accidente.América Televisión/ Domingo al día.

De igual modo, expresó su indignación por la solicitud y cuestionó las versiones difundidas sobre el vehículo implicado en el caso. “Hay imágenes, hay una publicación en redes sociales en donde dicen que yo no sé quién es el auto. Después el auto aparece. Da mucho que pensar, sobre todo por un tema de ética periodística”, afirmó.

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El familiar también señaló que se han presentado distintas versiones sobre lo ocurrido y mencionó un documento que, según su relato, habría sido utilizado para sostener que el automóvil fue donado. Posteriormente, agregó, aparecieron pruebas que ponían en duda su autenticidad.

“Hay tantas versiones en este hecho que creo que ya hay que tomar decisiones rápidas y poder tener una sentencia ejemplar”, señaló.

Marzano manifestó, además, su preocupación por el vencimiento de los nueve meses de prisión preventiva dictados contra Villar, previsto para el 25 de noviembre, y por la ampliación del plazo de las diligencias preparatorias. No obstante, consideró que el material reunido permite avanzar en el esclarecimiento del caso.

“Sentimos que hay unos retrasos, sobre todo por la cantidad de material que hay, y creo que ese material permite tomar decisiones rápidas”, sostuvo.

Adrian Villar se disculpa en video publicado por su madre: “Lamento muchísimo lo que hice”. (Foto: marcela_chirinos_ayala)
Linares es investigada por un presunto encubrimiento posterior al accidente atribuido a Adrián Villar, de 21 años

El hermano de la víctima advirtió que la proximidad de esa fecha genera inquietud en la familia, que teme que el proceso no avance con la celeridad necesaria. “Yo como hermano voy a, por todos los medios, buscar que se haga justicia. Es algo que le prometí a mi hermana y no vamos a parar hasta que realmente se logre”, afirmó.

Asimismo, reconoció que volver a revisar las imágenes del atropello y acudir al lugar donde ocurrió el accidente resulta doloroso para sus familiares, pero aseguró que continuará haciendo seguimiento a las diligencias judiciales.

Marzano, seleccionada peruana de apnea o buceo libre, trotaba junto a la vereda en las inmediaciones de la avenida Camino Real, frente a la sede del Lima Golf Club, cuando fue embestida por el vehículo conducido por Villar.

El conductor huyó tras el impacto y le impidió recibir atención inmediata mediante el seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT). El automóvil implicado pertenecía a Linares, quien es pareja del padre de Villar.

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