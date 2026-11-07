Dos países de Latinoamérica alertan por Squishy Dumpling: Riesgoso juguete viral se vende en Perú

Cuidado con los Squishy dumplings y similares. Pueden tener químicos riesgosos, elementos cancerígenos y hasta pedazos pequeños que pueden causar asfixia. - Crédito Red de Consumo y Salud de la OEA

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Nuevas alertas sanitarias han sido difundidas en países latinoamericanos con respecto a un nuevo juguete viral. De cara a la campaña navideña que ya está a la ‘vuelta de la esquina’, es importante que los consumidores y emprendedores conozcan qué productos podrían significar un peligro para la salud.

Se tratan de lotes de juguetes de los Squishy Dumplings (empanadillas exprimibles), que han recibido alertas El Salvador y Argentina en las últimas semanas. Por un lado se menciona en el primer país que estas tendrían riesgo de asfixia o sofocación; mientras, en el segundo se dio la alerta porque una serie de llaveros de estos “podrían presentar un riesgo a la salud” por contener ftalatos, en porcentajes que superan los límites de las normas técnicas de seguridad de ese país.

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Pero ya a mediados de este año, en Reino Unido se ordenó el retiro del mercado del popular juguete sensorial tras detectar que su capa exterior contiene benceno en niveles de 20 mg/k, lo que sería cancerígeno. En Perú ni el Minsa ni Indecopi se han pronunciado, pero un hospital sí advirtió del riesgo.

En Argentina, el caso del Squeezy Dumpling expuso que residuos químicos de procesos industriales pueden permanecer en productos destinados al uso infantil

Alerta por squishy dumplings

Ante alertas internacionales por la presencia de sustancias tóxicas en determinados juguetes tipo “squishy”, el Hospital Nacional Dos de Mayo (HNDM) sí advirtió sobre los riesgos que estos productos pueden representar para la salud de los niños y recomendó a los padres verificar su procedencia, composición y certificación antes de adquirirlos.

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“Los juguetes blandos contienen bolitas de agua. Si se ingieren, estas bolitas se expanden y pueden causar asfixia, obstrucción intestinal y otros riesgos mortales para el niño, provocando malestar intenso, vómitos, deshidratación e incluso la muerte”, alertaron a fines de setiembre.

La advertencia se produjo luego de que autoridades del Reino Unido dispusieran el retiro de un modelo denominado ‘Squeezy Dumplings’ (otro nombre que también se usa), tras detectar una concentración de benceno superior a los límites permitidos. El producto fue clasificado como de riesgo químico grave debido a la posible exposición de los menores a esta sustancia.

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La Cámara Argentina de la Industria del Juguete emitió una alerta de seguridad por el retiro preventivo del juguete Squeezy Dumplings en Reino Unido debido a benceno cancerígeno (CAIJ)

Asimismo, entonces el Dr. Walter Luque Uturunco, jefe del Departamento de Pediatría del HNDM, señaló que la apariencia infantil, los colores llamativos y la textura de estos productos pueden generar una falsa sensación de seguridad e incentivar que los niños los manipulen constantemente o se los lleven a la boca.

“Estos productos pueden parecer juguetes inofensivos, pero representan un peligro para los niños ya que tienen sustancias tóxicas en su composición. Además, el riesgo no se limita únicamente a la ingesta, algunos compuestos, como el benceno, son volátiles y también pueden ingresar al organismo por inhalación”, explicó el especialista.

Luque Uturunco informó que en la Emergencia Pediátrica del Hospital Nacional Dos de Mayo se han atendido niños de diferentes edades con cuadros abdominales agudos asociados, de acuerdo con los antecedentes recogidos durante la atención, a la ingesta de productos de este tipo. Por ello, precisó que una indicación que restrinja su uso en menores de tres años no elimina el riesgo para niños de mayor edad.

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También explicó que una exposición prolongada a concentraciones elevadas de benceno puede generar efectos perjudiciales para la salud y está asociada a riesgos a largo plazo. Por esta razón, recomendó retirar inmediatamente del alcance de los niños cualquier producto de procedencia desconocida, sin etiquetado adecuado, que presente roturas o desprenda un olor químico intenso.

En Argentina, la prohibición nacional de los juguetes squeeze toy o squishy con forma de gyoza o dumpling alcanza la importación, la fabricación, la comercialización y el almacenamiento. (Infobae en Vivo)

El especialista en pediatría recomendó que, ante una posible ingesta o exposición y la aparición de dolor abdominal, vómitos, irritación u otros síntomas, el menor sea llevado a un establecimiento de salud para su evaluación. Además, exhortó a no inducir el vómito ni administrar sustancias o medicamentos sin indicación médica.

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Productos se siguen vendiendo

Pero, a pesar de la alerta del hospital, no ha habido mayor impacto en el país. Basta buscar en internet, para ver que si bien algunos lugares de venta retiraron lotes, aún se venden en tiendas y supermercados del país.

Es más, aún mayores entidades de salud, Indecopi y otras instituciones no han emitido alertas sobre esto. Pero sí en el portal de Indecopi se ha incluido enlaces a reportes del portal de la OEA, que incluye las últimas alertas de Argentina y El Salvador sobre este producto.