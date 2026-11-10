Perú

Papa León XIV en Perú: conoce los puntos donde los fieles podrán verlo durante sus recorridos en papamóvil por Lima, Cusco, Chiclayo y Pucallpa

La Conferencia Episcopal Peruana presentó los desplazamientos previstos para el Santo Padre desde su llegada al país. Conoce las avenidas por donde pasará, dónde utilizará el papamóvil y qué recorridos todavía dependen de evaluaciones climáticas y de seguridad

Conoce los detalles y la planificación oficial de las rutas y los puntos de encuentro para la próxima visita del Papa Francisco al Perú. Información clave sobre el itinerario y la logística.
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La visita del papa León XIV al Perú incluirá recorridos por distintas ciudades del país, con puntos específicos para que los fieles puedan acercarse y verlo durante sus desplazamientos. La organización de estas rutas contempla diferencias entre los trayectos en vehículos cerrados y aquellos en los que el pontífice utilizará el papamóvil.

La planificación también establece lugares de concentración para quienes deseen participar en el recibimiento, así como controles de ingreso en determinados espacios. Las autoridades eclesiásticas y policiales presentaron los detalles del desplazamiento durante una conferencia de prensa organizada por la Conferencia Episcopal Peruana.

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Uno de los aspectos centrales será la circulación del Santo Padre por avenidas y espacios públicos de Lima, además de los recorridos previstos en Cusco, Pucallpa y Chiclayo. Sin embargo, algunas rutas provinciales todavía estarán sujetas a evaluaciones por las distancias y las condiciones climáticas.

Monseñor Guillermo Inca Pereda, coordinador nacional de la visita apostólica, explicó que la elaboración de los trayectos respondió a la necesidad de permitir el encuentro con los ciudadanos sin descuidar las medidas de seguridad. La presentación también incluyó información sobre los aforos y los accesos habilitados para las actividades en la capital.

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¿Qué ruta seguirá el papa León XIV el día de su llegada a Lima?

El papa llegará al Grupo Aéreo N.° 8 y se trasladará en vehículo cerrado por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil. Luego cambiará al papamóvil en la Basílica de María Auxiliadora para continuar hacia la Plaza de Armas. Captura de pantalla
El papa llegará al Grupo Aéreo N.° 8 y se trasladará en vehículo cerrado por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil. Luego cambiará al papamóvil en la Basílica de María Auxiliadora para continuar hacia la Plaza de Armas. Captura de pantalla

El miércoles 11 de noviembre, el papa León XIV llegará al Perú y será recibido en el Grupo Aéreo N.° 8. Desde ese punto, se trasladará en un vehículo cerrado por las avenidas Faucett, La Marina y Brasil.

El cambio al papamóvil está previsto en la Basílica de María Auxiliadora, ubicada cerca de la plaza Bolognesi. A partir de ese lugar, el pontífice continuará en el vehículo descubierto por la avenida Brasil, la avenida Bolivia, la avenida Garcilaso y el jirón Conde de Superunda, hasta ingresar a la Plaza de Armas de Lima.

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En este espacio se encontrará con los fieles y participará en las actividades protocolares previstas con la presidenta de la República. Posteriormente, saldrá con dirección al Gran Teatro Nacional.

Monseñor Guillermo Inca precisó que el tramo por la avenida Brasil hasta la Basílica de María Auxiliadora se realizará en un automóvil cerrado. Por tanto, el recorrido en papamóvil comenzará después del cambio de vehículo.

Recorrido del 12 de noviembre: desde la Nunciatura hasta la Plaza de Armas

Está previsto un desplazamiento desde el aeropuerto hasta Sacsayhuamán, con una distancia aproximada de ocho kilómetros. Su realización dependerá de las condiciones climáticas. Composición: Infobae
Está previsto un desplazamiento desde el aeropuerto hasta Sacsayhuamán, con una distancia aproximada de ocho kilómetros. Su realización dependerá de las condiciones climáticas. Composición: Infobae

Para el jueves 12 de noviembre, el desplazamiento del Santo Padre comenzará en la Nunciatura Apostólica. El primer tramo será en un vehículo cerrado hasta la altura del Centro Cívico, donde subirá al papamóvil.

Desde allí, avanzará por la avenida Garcilaso de la Vega y la avenida Tacna. Al llegar al Santuario de las Nazarenas, descenderá brevemente para realizar una oración y luego continuará hacia la Plaza de Armas.

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En ese espacio están previstas reuniones con los obispos, el clero, las religiosas y los equipos pastorales sinodales. También se realizará el encuentro denominado Desafíos y Esperanzas, con representantes de cuatro grupos específicos: familias, mujeres, emprendedores y Cultura y Paz.

Monseñor Guillermo Elías Millares, responsable de la organización de la visita papal en Lima, aclaró que las actividades del 12 de noviembre no tendrán carácter masivo. El ingreso estará sujeto a pases distribuidos previamente entre los participantes convocados.

Rutas del Papa en Cusco, Pucallpa y Chiclayo

Fotomontaje de un religioso con sotana blanca que saluda junto a una plaza con un monumento blanco y un letrero con la palabra Pucallpa.
Un montaje combina a un prelado con vestiduras blancas que saluda al público y la plaza central con el letrero de la ciudad de Pucallpa en Perú.

En Cusco, el recorrido proyectado contempla un desplazamiento desde el aeropuerto hasta el complejo arqueológico de Sacsayhuamán. La distancia aproximada es de ocho kilómetros y su realización dependerá de las condiciones climatológicas.

A su retorno, el pontífice pasará por la Plaza de Armas y continuará hacia el aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Pucallpa.

En esta última ciudad, la propuesta contempla un recorrido en papamóvil desde la Plaza de Armas hasta La Videnita. Sin embargo, monseñor Guillermo Inca indicó que el trayecto todavía requiere una evaluación debido a su extensión.

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La ruta definitiva se conocerá después de la última revisión prevista para el 13 de noviembre. El coordinador nacional señaló que las autoridades de Pucallpa comunicarán los detalles una vez concluida esa evaluación.

En Chiclayo, el recorrido en papamóvil se concentrará principalmente en el área de las pampas de Pimentel, donde se desarrollará la misa. La distancia hasta ese espacio, calculada en aproximadamente 20 kilómetros, limita la posibilidad de establecer un trayecto más extenso.

También están previstos desplazamientos más cortos en la Universidad Bausate y Meza y en Santa Cruz. En esos puntos se utilizará un vehículo de menor tamaño para facilitar el contacto del pontífice con los fieles.

Plaza de Armas de Lima: aforo y control de ingresos

Durante la conferencia de prensa, los representantes de la organización explicaron que la Plaza de Armas tendrá condiciones de acceso diferentes según la fecha y las actividades programadas.

Para el recibimiento del 11 de noviembre se contempla un aforo de 11.000 personas. Según informó monseñor Guillermo Inca, la distribución de pases ya se encontraba prácticamente completa durante la presentación de las rutas.

El 12 de noviembre, en cambio, el acceso estará reservado para los grupos convocados a las actividades pastorales. La organización estableció sectores específicos y coordinó con la Policía Nacional los puntos de ingreso.

Policía desplegará más de 37.000 efectivos para la visita papal

Serpost lanza cuatro sellos postales conmemorativos por la visita del santo padre.
Serpost lanza cuatro sellos postales conmemorativos por la visita del santo padre.

El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Freddy López Mendoza, informó que la institución tendrá a su cargo la seguridad del pontífice desde su llegada, prevista para el 11 de noviembre a las 17:30, hasta su salida del país el 16 de noviembre, aproximadamente a las 13:45.

Para Lima y Callao se destinarán alrededor de 22.400 efectivos policiales. El despliegue cubrirá las rutas de traslado y los escenarios donde se desarrollarán las actividades, entre ellos el Estadio Nacional, la Base Aérea Las Palmas, el Gran Teatro Nacional y la Plaza Mayor.

En las sedes de provincia se contará con otros 14.600 policías, distribuidos entre Chiclayo, Ucayali, Santa Cruz y Cusco. El operativo también incluirá más de 500 motocicletas, nueve helicópteros y tres aviones.

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López Mendoza pidió a los asistentes revisar previamente la ubicación de sus puertas de ingreso y acudir con anticipación. Asimismo, explicó que los pases tendrán un código QR para facilitar los controles de acceso y evitar aglomeraciones en los espacios destinados a las actividades.

La información sobre los recorridos y puntos de encuentro fue presentada por la Conferencia Episcopal Peruana, con participación de representantes de las instituciones públicas y organismos involucrados en la organización de la visita apostólica.

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