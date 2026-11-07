Perú

Alerta: Minsa ordena retiro de bidones y botellas de agua mineral contaminada, ¿de qué marca?

La empresa no solo comercializa agua embotellada, sino también es proveedora de bidones para dispensadores

Minsa ofrece tratamiento gratuito y ambulatorio para la lepra. (Foto: Agencia Andina)
Minsa alerta sobre marca de agua de mesa que tiene productos contaminados. - Crédito Andina
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¿Vas a consumir agua de mesa? Cuidado con la marca Manantial Adonai. El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria (Digesa), emitió una alerta sanitaria de inocuidad alimentaria y exhortó a la ciudadanía a no adquirir ni consumir agua de mesa de esta marca.

Esta decisión se tomó tras detectar la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa que representa un riesgo para la salud pública.

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El hallazgo se produjo durante las acciones permanentes de vigilancia y control de seguridad sanitaria que realiza la autoridad competente. La presencia de esta bacteria patógena en varios lotes de la línea de producción constituye un indicador de contaminación y puede provocar infecciones y enfermedades, especialmente en personas con el sistema inmunológico vulnerable.

Botellón Manantial Adonais
La marca se comercializa bajo el nombre Manantial Adonai. - Crédito Difusión

Minsa pide no comprar ni tomar la marca

Ante esta situación, Digesa exhortó a la población a no adquirir ni consumir agua de mesa de dicha marca, en ninguna de sus presentaciones ni lotes. Infobae Perú pudo comprobar que la marca produce agua mineral en bidones para casa, oficinas y más, teniendo como público a familias y también haciendo ventas corporativas.

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Asimismo, se dispuso que supermercados, bodegas, mercados, distribuidores y demás establecimientos comerciales retiren inmediatamente de la exhibición y venta los productos señalados. En tanto, Digesa mantiene las acciones de vigilancia y control sobre el fabricante para verificar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias.

La autoridad competente exhorta a la ciudadanía a que, si identifica este producto en algún establecimiento, comunique el hecho a la autoridad sanitaria de su jurisdicción, a través de las Diris, Geresas o Diresas, según corresponda.

También cuidado con los productos falsificados: vendedor ambulante llena botellas y las ofrece como agua mineral. (Crédito: ATV NOTICIAS EDICIÓN MATINAL)

“El Minsa, a través de Digesa, continuará actuando con firmeza y sin renunciar a su responsabilidad de proteger la salud pública, fortaleciendo la vigilancia sanitaria y adoptando las medidas que correspondan para garantizar la seguridad de los alimentos y bebidas que consume la población”, informaron.

También retiraron aguas minerales en botellas

También hace unas semanas la Dirección General de Salud Ambiental (Digesa) ordenó el retiro inmediato de todas las presentaciones y lotes de las aguas de mesa Timonel y Lybre tras detectar la presencia de la bacteria Pseudomonas aeruginosa, la misma que la de las aguas de Manantial Adonai

Esta medida alcanzó a productos fabricados en 2026 y se aplica en supermercados, bodegas, mercados y distribuidores de todo el país.

También la alerta sanitaria, identificada con el código A005006 y emitida el 17 de septiembre, advierte que el microorganismo hallado en diversos lotes constituye un indicador de contaminación. La autoridad sanitaria informó que esta puede provocar infecciones y enfermedades, con mayor riesgo para personas que tienen el sistema inmunológico debilitado.

Timonel - agua
Digesa advirtió que la Pseudomonas aeruginosa es un indicador de contaminación y puede causar infecciones, en especial en personas con el sistema inmunológico debilitado.

Asimismo, tras la alerta de Digesa, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) solicitó información a Innovación y Comercialización Brands Perú S.A.C. (INCO Brands Perú S.A.C.), empresa vinculada a la comercialización de los productos.

Este proveedor contaba con cinco días hábiles, desde el día de la notificación, para remitir información sobre los lotes y las unidades alcanzadas, las regiones donde se distribuyeron las aguas, las comunicaciones enviadas a consumidores y proveedores, y las medidas previstas para atender los reclamos o devoluciones.

Este requerimiento también incluye los canales que la empresa habilitará para los consumidores afectados. Indecopi informó que mantiene el seguimiento del caso dentro de sus atribuciones de protección al consumidor.

Finalmente, la entidad recordó que fabricantes, importadores, distribuidores y comercializadores deben informar sobre riesgos asociados a productos puestos en el mercado. Si se comprueba una infracción a las normas del Sistema de Alertas de Consumo, las sanciones pueden llegar a 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), además de las medidas correctivas que correspondan.

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