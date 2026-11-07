Papa León XIV en Perú: ¿Qué debes llevar y qué objetos no podrás ingresar a la misa?

León XIV encabezará la misa desde un escenario principal ubicado en la zona central de Las Palmas - Créditos: VATICAN MEDIA / AFP.

Guardar

Los fieles que asistan a la misa de clausura del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas este lunes 10 de noviembre a las 10:30 a. m. podrán ingresar con agua, alimentos ligeros, bloqueador solar y medicamentos personales. Sin embargo, deberán dejar fuera mochilas, envases de vidrio, bebidas alcohólicas, objetos punzocortantes y otros artículos que puedan afectar la seguridad o la circulación dentro del recinto.

Para acceder, cada persona deberá presentar su DNI, pasaporte o carné de extranjería, además de la entrada digital o impresa con código QR. El Arzobispado de Lima recordó que el boleto es individual e intransferible: el documento presentado debe coincidir con los datos registrados en la entrada.

PUBLICIDAD

Antes de salir de casa, los asistentes deberán verificar el bloque, la puerta y el horario de ingreso indicados en el pase. La organización recomendó planificar el traslado con anticipación y priorizar el transporte público, debido a la afluencia prevista en los alrededores del recinto. Al llegar, cada fiel tendrá que dirigirse a la puerta asignada y mantener a la mano su documento de identidad y el código QR para facilitar los controles.

Conoce todos los detalles sobre la próxima visita del Papa León XIV a Perú. Infórmate sobre la misa multitudinaria en la Base Aérea Las Palmas, cómo adquirir tus entradas y el cronograma de actividades.

¿Qué objetos sí se podrán llevar a Las Palmas?

Por las horas de espera previstas antes de la celebración, el Arzobispado de Lima autorizó el ingreso de artículos básicos para el cuidado personal. Los asistentes podrán llevar agua o bebidas rehidratantes en botellas de plástico, una medida pensada para enfrentar la permanencia prolongada en el predio.

PUBLICIDAD

También estarán permitidos los alimentos ligeros para consumo personal. La lista incluye frutas, galletas, snacks y barras energéticas. Estos productos deberán ser fáciles de transportar y no interferir con los controles de acceso ni con la movilidad de las personas dentro de los sectores asignados.

Entre los artículos recomendados figuran el bloqueador solar, la gorra y los medicamentos de uso personal. Las personas que requieran asistencia para movilizarse podrán ingresar con sillas de ruedas. Asimismo, los adultos mayores podrán llevar sillas pequeñas, ligeras y plegables, siempre que no obstruyan los corredores ni las rutas de seguridad.

Las familias con niños de hasta cinco años podrán acudir con coches de bebé. La organización pidió que los asistentes que acompañen a menores, adultos mayores o personas que requieran cuidados especiales permanezcan cerca de ellos durante toda la jornada y respeten las indicaciones del personal desplegado en el lugar.

PUBLICIDAD

El papa León XIV ofrecerá una misa en la Base Aérea Las Palmas, recinto que espera recibir más de un millón de fieles - Créditos: Imagen Ilustrativa Infobae.

Los objetos que estarán prohibidos durante la misa

La lista de restricciones incluye armas, objetos punzocortantes, pirotecnia, bebidas alcohólicas y sustancias ilegales. Tampoco se permitirá el ingreso de cigarrillos ni dispositivos para vapear, y estará prohibido fumar o vapear dentro de la Base Aérea Las Palmas.

Los fieles no podrán entrar con envases de vidrio, maletas, mochilas, paquetes grandes ni coolers. Estas limitaciones buscan evitar dificultades en los controles y mantener despejadas las zonas de circulación. También estarán prohibidas las banderolas, pancartas, sombrillas grandes, palos rígidos y palos de banderas.

La restricción se extiende a drones, punteros láser, trípodes y bocinas. Las sillas grandes o reclinables tampoco podrán ingresar al recinto, a diferencia de las sillas plegables pequeñas autorizadas para adultos mayores. Las mascotas no podrán acceder, salvo los perros guía.

PUBLICIDAD

Una vez dentro, los asistentes deberán ubicarse en el bloque que figura en su entrada y seguir las instrucciones del personal de seguridad. El Arzobispado de Lima solicitó no correr, empujar ni intentar cambiar de sector durante el recorrido del pontífice. También pidió mantener despejados los corredores y las rutas de emergencia para asegurar una jornada ordenada.

Una infografía detalla los artículos restringidos y autorizados por el Arzobispado de Lima para el ingreso a la Base Aérea Las Palmas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el mapa de ubicación de la misa del papa León XIV?

Zona occidental: Los bloques 16 al 27 están ubicados hacia el lado de Chorrillos, cerca de los ingresos por la avenida El Sol.

Bloques de este sector: Comprende los números 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26.

Accesos cercanos: Las puertas 12, 13, 14, 15 y 16 corresponden a esta parte del recinto.

Zona central: Los bloques 1, 2, 3, 12, 13, 14, 15, 28, 29, 30 y 31 se distribuyen hacia la parte central del plano, en dirección a Surco.

Puertas próximas: Los asistentes asignados a estos sectores deberán utilizar los accesos 7, 8, 9, 10 y 11.

Zona oriental: En el extremo correspondiente a Surco se encuentran los bloques 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 32, 33, 34, 35, 36 y 37.

Ingresos de este sector: Las puertas 2, 3, 4 y 6 aparecen como los accesos más cercanos.

Escenario principal: Estará ubicado en la parte superior central del plano.

Ubicación dentro de los bloques: La entrada permitirá conocer el sector asignado a cada persona, pero no habrá asientos numerados ni lugares individuales.

1. Los asistentes deberán permanecer en el sector indicado en su entrada, respetar las zonas de circulación y seguir las instrucciones del personal de seguridad durante la misa - Créditos: Ticketmaster

¿Dónde está cada puerta de ingreso?

Puerta 2: Avenida Surco, cuadra 1. Será destinada a personas con discapacidad o movilidad reducida y sus acompañantes, siempre que ambos cuenten con entradas registradas.

Puerta 3: Jirón San Juan 54, próxima al extremo noreste de la Base Aérea Las Palmas.

Puerta 4: Cruce de la avenida Paseo de la República con la calle El Cohete. Es uno de los accesos situados más hacia el este.

Puerta 6: Intersección de la avenida Jorge Chamot Biggs con el jirón General Pedro Silva.

Puerta 7: Cruce de la avenida Jorge Chamot Biggs con la calle Rodrigo Franco.

Puerta 8: Intersección de la avenida Jorge Chamot Biggs con el jirón Nicolás Copérnico.

Puerta 9: Avenida Jorge Chamot Biggs con la calle Las Alondras.

Puerta 10: Avenida Jorge Chamot Biggs, a la altura de la calle Los Jilgueros.

Puerta 11: Esquina del jirón Tambo Real con el jirón Tambo Grande.

Puerta 12: Jirón Tambo Real 770.

Puertas ubicadas en Chorrillos

Puertas 13 y 14: Ambas están en el cruce de la avenida El Sol con la avenida Las Gaviotas. Son accesos distintos, por lo que cada asistente deberá verificar cuál figura en su entrada.

Puerta 15: Intersección de la avenida El Sol con la calle Los Galenos.

Puerta 16: Cruce de la avenida El Sol con la calle Los Alarifes. Es el ingreso ubicado más hacia el extremo occidental del recinto.