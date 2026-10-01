Perú

Presunto reclutador de peruanos para Rusia es intervenido en Comas: ofrecía seguridad, pero terminaban en medio de la guerra

La Fiscalía sostiene que el investigado habría ofrecido pagos de USD 2.300 mensuales y un bono de USD 20.000 al completar un año de servicio, además de la posibilidad de obtener la nacionalidad rusa

Un reporte periodístico informa sobre un operativo de allanamiento realizado en una vivienda en el distrito de Comas. Durante las diligencias, efectivos de la Policía Nacional del Perú y del Ministerio Público inspeccionaron el inmueble, incautaron dinero en efectivo, examinaron documentos y revisaron dispositivos electrónicos. Fuente: Latina Noticias
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Un operativo en Comas puso nuevamente bajo investigación a Pocho Wilson Pinto Peña, un militar en retiro señalado por la Policía como presunto reclutador de peruanos que viajaron a Rusia con la promesa de realizar trabajos de seguridad. Los agentes llegaron hasta su vivienda con una orden judicial de allanamiento y detención preliminar, en una diligencia coordinada con el Ministerio Público.

Según informó Latina Noticias, durante la intervención fueron encontradas algunas armas y otros elementos que serán incorporados a la investigación. El hombre habría mostrado inicialmente resistencia al ingreso de los efectivos, aunque las diligencias continuaron con la revisión del inmueble, celulares y demás objetos encontrados en el lugar.

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El caso busca determinar si ciudadanos peruanos fueron captados mediante anuncios publicados en redes sociales para trabajar en Rusia y terminaron vinculados con actividades relacionadas con la guerra entre Rusia y Ucrania.

La Policía tiene identificadas tres denuncias, pero maneja la hipótesis de que podría haber hasta 50 posibles víctimas vinculadas con esta modalidad.
Mochila verde militar con bandera peruana en primer plano. Tres soldados de espaldas caminan en campamento nevado con carpas y bandera rusa de fondo.
Una mochila con la bandera peruana en primer plano, mientras soldados caminan entre carpas nevadas de un campamento militar genérico bajo una bandera rusa en un día frío y brumoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fiscalía investiga una presunta trata de personas con fines de explotación laboral

La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima Norte consiguió una orden de detención preliminar judicial por siete días contra Pocho Pinto, investigado por presunta trata de personas agravada con fines de explotación laboral. La medida comprende el caso de Julio Salazar, quien falleció durante el conflicto, y otros tres ciudadanos peruanos.

Según la investigación fiscal, Pinto habría captado, coordinado, financiado y facilitado el traslado de las víctimas en marzo de 2026, bajo la promesa de acceder a trabajos de seguridad y resguardo en una base militar de la Federación de Rusia. Para convencerlos, habría ofrecido remuneraciones de aproximadamente 2.300 dólares mensuales y un bono de 20.000 dólares al finalizar el primer año de servicio.

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La Fiscalía sostiene que el investigado también habría asegurado a los agraviados que no serían enviados a una zona de guerra ni a la primera línea de combate. La ruta prevista para el viaje era Lima-París-Estambul-Moscú-Ufa.

Sin embargo, de acuerdo con las pesquisas, Salazar fue trasladado a instalaciones militares, recibió entrenamiento y habría sido obligado a firmar un contrato redactado en ruso que no comprendía. Posteriormente, fue llevado a la primera línea del frente de combate, donde falleció en abril durante el conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

Varias personas y agentes del orden rodean a un hombre con el rostro pixelado sentado frente a una mesa llena de documentos en un espacio interior
Agentes policiales y del Ministerio Público allanan la vivienda de Pocho Wilson Pinto Peña en Comas por presunto reclutamiento de peruanos hacia Rusia. (Captura: PNP)

La diligencia se ejecutó en dos inmuebles de Comas, donde los agentes incautaron celulares, dispositivos USB, un arma de fuego, tarjetas de crédito, dinero en efectivo en soles y dólares, además de otras especies consideradas de interés para la investigación. El operativo estuvo a cargo de la fiscal provincial Luisa Inés Quispe Asmat, en coordinación con la DIRITPTIM de la Policía Nacional.

Redes sociales eran usadas para captar a peruanos con ofertas laborales en Rusia

La investigación apunta a una modalidad de captación mediante redes sociales. Según la información difundida por Latina Noticias, los anuncios presentaban oportunidades laborales en Rusia, principalmente relacionadas con labores de seguridad, que podían resultar atractivas para personas con experiencia militar.

La hipótesis investigada sostiene que algunos de los ciudadanos que aceptaron estas propuestas conocieron una realidad distinta una vez que llegaron al país. Según las denuncias, en lugar de desempeñar únicamente las funciones ofrecidas, habrían sido destinados a actividades vinculadas con la guerra entre Rusia y Ucrania.

El abogado Percy Salinas, quien representa a familiares de algunos afectados, declaró en abril a RPP que una presunta red internacional contactaba principalmente a licenciados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Según su versión, se ofrecían trabajos de seguridad, cocina o instrucción, con remuneraciones que podían alcanzar los 4.000 dólares y un bono inicial de 20.000 dólares.

Fotografía compuesta por objetos incautados sobre una cama y un agente policial junto a un hombre que lee un documento
Agentes policiales allanan la vivienda del militar en retiro Pocho Wilson Pinto Peña durante una investigación por presunto reclutamiento de ciudadanos peruanos hacia Rusia. (Composición: Infobae Perú / PNP)

Salinas también señaló que los contactos se realizaban a través de Instagram y otras plataformas digitales. De acuerdo con su denuncia, algunos interesados eran citados en centros comerciales, restaurantes o parques para continuar con el proceso de contratación. Las familias entregaron videos, capturas de conversaciones y otros materiales a la Policía.

Pocho Pinto Peña ya había respondido a las denuncias en abril

El nombre de Pinto Peña ya había aparecido en denuncias relacionadas con el reclutamiento de peruanos para Rusia. En abril, el militar en retiro habló con Panamericana TV y rechazó que hubiera engañado a las personas que viajaron mediante los contactos que él proporcionó.

En aquella oportunidad, sostuvo que la mayoría de los ciudadanos que refirió eran militares en retiro con experiencia en Irak y Afganistán. Según explicó, los interesados pasaban un filtro y exámenes médicos antes de firmar un contrato. También afirmó que conocían las condiciones bajo las cuales viajarían.

Un militar en retiro, señalado como el principal reclutador de peruanos para el ejército ruso, rompe su silencio. En una entrevista exclusiva, defiende su accionar y explica cómo sus excompañeros de armas llegaron al frente de batalla, mientras surgen denuncias de engaños y malos tratos.| Panamericana TV / La Calle No Calla

Pinto Peña aseguró además que quienes eran contratados recibían un bono de 20.000 dólares y salarios mensuales de entre 2.500 y 3.500 dólares, además de alojamiento, alimentación e internet. Frente a las denuncias de familiares, sostuvo que los peruanos sabían que trabajarían en una base militar y que luego serían asignados a diferentes áreas.

Las familias afectadas mantienen una versión distinta. Según lo expuesto por su defensa, algunos ciudadanos fueron captados bajo ofertas laborales y terminaron en zonas relacionadas con el conflicto. La intervención realizada ahora en Comas permitirá a la Policía y al Ministerio Público profundizar las pesquisas y determinar qué ocurrió con los ciudadanos que viajaron bajo estas propuestas.

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