Perú

Yestelin Torres es hallada sin vida en San Martín de Porres: PNP detuvo al principal sospechoso de feminicidio

Las amigas de la estudiante siguieron la geolocalización que ella mantenía activa y llegaron a un descampado durante la madrugada del domingo, donde encontraron el cadáver tras advertir movimientos inusuales en el mapa

Reportaje informativo sobre el hallazgo del cuerpo sin vida de Jestelyn Torres, una estudiante de 20 años, en la zona de la muralla de Chuquitanta, distrito de San Martín de Porres. La joven fue encontrada en un terreno descampado por sus amigas a través del rastreo de ubicación en tiempo real de su teléfono móvil. La nota incluye declaraciones de allegados, imágenes del lugar y registros audiovisuales de la víctima.
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Tenía 20 años, estudiaba Ciencias de la Comunicación y esa noche salió a reunirse con amigas. Yestelin Torres Común, conocida por todos como Yes, fue hallada sin vida en la muralla de Chuquitanta, en el distrito de San Martín de Porres, luego de que su ubicación en tiempo real —compartida con su grupo de amigas— condujera a las jóvenes hasta un descampado donde encontraron su cuerpo. La madrugada del domingo 8 terminó en tragedia para una familia que no sabía quién era el hombre con el que ella había regresado.

La joven había estado reunida con sus amigas horas antes. Durante esa noche incluso le cantaron el feliz cumpleaños al sujeto que hoy figura como el principal sospechoso del crimen. Identificado solo bajo el alias de Sebastián, el hombre había llegado de forma inesperada a la reunión, y Yestelin aceptó retornar a casa en su compañía. Ninguna de sus amigas lo conocía de antes; ninguna anticipó lo que ocurriría después.

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La madre de Jess recordó las últimas palabras que su hija le dirigió antes de salir. “Mamá, voy a estar acá a la vuelta con mis amigas, un ratito nomás, ahorita vengo”, relató entre lágrimas. Dijo que no conocía al joven y que nunca lo había visto antes. Su hija trabajaba y estudiaba todos los días, describió; era, en sus palabras, “una niña estudiosa”.

Captura de pantalla de un noticiero con una joven pelirroja dentro de un vehículo y un cintillo informativo en la parte inferior
Un reporte de Panamericana Televisión informa sobre el hallazgo del cuerpo de Yestelin Torres en la zona de Chuquitanta, en el distrito de San Martín de Porres.

Según los amigos y familiares que llegaron al lugar, intentaron comunicarse con Sebastián durante la madrugada. Él cortaba las llamadas y aseguraba que ya estaba en su casa y que había dejado a Yestelin. “Yo lo llamaba y cortaba las llamadas. Me decía: ‘No, yo ya estoy en mi casa, yo a ella ya la dejé’”, contó uno de los allegados. Mientras tanto, la ubicación de la joven seguía activa y marcaba un descampado.

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Sus amigas rastrearon la ubicación en tiempo real y llegaron primero al lugar

Alrededor de las cuatro y casi cinco de la mañana, Yestelin Torres Común compartió su ubicación en tiempo real con el grupo de amigas. Una de ellas, que ya había regresado a su casa, revisó el mapa antes de dormir y notó algo que no cerraba. “Verifico la ubicación, veo que sigue la ubicación compartida y estaba aquí en un descampado”, relató. Lo que más le llamó la atención fue que el punto se movía: iba hacia un lugar, retrocedía, volvía a moverse.

“Un rato estaba aquí, después subía para allá. Iba y venía dos veces. Y a mí se me hizo raro”, describió la joven. Sin esperar más, reunió a las demás amigas, tomaron la primera moto que encontraron y se dirigieron al punto marcado en el chat grupal. Se perdieron en el camino y tardaron más de lo esperado, pero llegaron. Lo que encontraron al llegar fue el cuerpo de Yestelin, ya sin signos vitales.

Captura de pantalla de un noticiero con la imagen de una joven en primer plano y un rótulo inferior sobre un hecho policial
Una transmisión informativa reporta el hallazgo del cuerpo de Yestelin Torres en un descampado del distrito de San Martín de Porres.

Sebastián estaba en el lugar y dio una versión que la policía desestimó

Cuando las amigas encontraron a Jess en el descampado, el sospechoso también estaba presente. Una de las jóvenes contó que al principio no lo vio, pero que al poco rato lo notó moviéndose a unos metros. “Lo que veo es que no lo veo golpeado, no lo veo nada”, señaló. La única explicación que él ofreció fue que lo habían traído a la fuerza hasta ese lugar; también alegó, en algún momento, que le habían quitado el celular.

Pese a esa primera versión, la Policía Nacional del Perú (PNP) lo detuvo como principal sospechoso del feminicidio. Los familiares que llegaron al lugar confirmaron que la ubicación de la joven seguía activa al momento del hallazgo, lo que contradecía directamente el relato del detenido sobre su paradero. Las pesquisas para esclarecer los hechos continuaban este domingo.

La muralla de Chuquitanta acumula hechos de sangre sin cámaras ni vigilancia

El lugar donde fue hallado el cuerpo de Yestelin Torres Común no es desconocido para los vecinos del distrito. La muralla de Chuquitanta, en San Martín de Porres, se ha convertido en un punto recurrente de violencia, según los propios residentes de la zona. Afirman que la oscuridad y la ausencia de cámaras de seguridad permiten que los delincuentes actúen sin ser registrados. “No hay semana en que no ocurra un hecho de sangre en este lugar”, advirtieron.

Captura de pantalla de un noticiero televisivo con el video de una mujer joven de noche y un rótulo con texto en la parte inferior
Un reporte de Panamericana Televisión informa sobre el caso de Yestelin Torres, cuyo cuerpo fue hallado en el sector de la muralla de Chuquitanta, en San Martín de Porres.

Este no fue el primer crimen que se registró en ese descampado ni, probablemente, será el último mientras persistan las mismas condiciones de abandono. Las autoridades locales no han anunciado medidas concretas para reforzar la seguridad en la zona. La familia de Jess, en tanto, llegó al lugar para identificar a su hija y exigir justicia por su muerte.

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