Túnel Ollachea de Puno gana oro en premio internacional de ingeniería: la obra peruana que enfrentó aguas a 71,2 °C

La entrada del túnel Ollachea muestra el acceso a la infraestructura vial construida en la provincia de Carabaya, en la región de Puno.

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Una obra construida en los Andes peruanos, en medio de terrenos inestables y aguas geotérmicas que alcanzaron temperaturas superiores a los 70 °C, acaba de recibir uno de los principales reconocimientos internacionales de la ingeniería subterránea. El túnel Ollachea, ubicado en la región Puno, obtuvo la medalla de oro en los ITA Tunnelling Awards 2026, celebrados en Lisboa, Portugal, donde compitió con proyectos de Europa y Asia.

La infraestructura, situada en la provincia de Carabaya, fue reconocida como Proyecto del Año en la categoría de obras de hasta 100 millones de euros, convirtiéndose en la ganadora de una competencia en la que fue la única representante latinoamericana entre los finalistas de su categoría.

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El reconocimiento, entregado el 4 de noviembre por la Asociación Internacional de Túneles y Espacio Subterráneo (ITA), destacó una construcción que debió superar dificultades geológicas excepcionales y que cuenta, además, con un récord Guinness por la temperatura de las aguas geotérmicas atravesadas durante su ejecución.

Representantes del proyecto del túnel Ollachea de Puno posan en Lisboa con la bandera de Perú tras recibir el galardón en los premios internacionales de túneles.

¿Por qué el túnel Ollachea ganó un premio internacional?

El proyecto peruano se impuso al acueducto Novaliches-Balara 4, de Filipinas, y a dos proyectos correspondientes a la ampliación de la Línea Circular del Metro de Lisboa, en Portugal.

La competencia reunió 81 postulaciones de 27 países, de las cuales un jurado internacional seleccionó 29 finalistas distribuidos en ocho categorías.

Un operario recorre el interior del túnel Ollachea, infraestructura construida en Puno para optimizar el tránsito en la carretera Interoceánica Sur.

El túnel Ollachea fue ejecutado por Intersur Concesiones, mediante una Asociación Público-Privada (APP) con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), como parte del tramo 4 de la carretera Interoceánica Sur.

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“Este reconocimiento es del equipo de ingenieros, técnicos y trabajadores que avanzó metro a metro en un terreno sin precedentes para una obra vial, y también de los miembros de la comunidad de Ollachea, que fueron parte de este proyecto”, señaló Juan Carlos Salcedo, gerente general de la concesionaria.

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la intervención demandó una inversión aproximada de 100 millones de dólares y busca mejorar la seguridad de los desplazamientos en este corredor vial del sur peruano.

El desafío de construir un túnel entre aguas a 71,2 °C

Uno de los aspectos más complejos de la construcción fue la presencia de un sistema hidrotermal activo dentro de la montaña.

Durante las excavaciones, los equipos de ingeniería encontraron aguas geotérmicas que alcanzaban los 71,2 °C, una condición excepcional para una infraestructura destinada al tránsito vehicular.

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Este registro permitió que la obra obtuviera, en diciembre de 2025, un reconocimiento de Guinness World Records por atravesar las aguas geotérmicas de mayor temperatura documentada en un túnel vehicular.

Para enfrentar estas condiciones se aplicó el Nuevo Método Austriaco de Construcción de Túneles (NATM), una técnica que permite adaptar el sostenimiento de la excavación a las características del terreno.

Los trabajos incluyeron concreto lanzado, pernos de anclaje, marcos metálicos, sistemas de control de filtraciones y medidas especiales de aislamiento térmico.

Estas soluciones fueron necesarias tanto para garantizar la estabilidad de la estructura como para proteger al personal que trabajaba en condiciones de elevada complejidad geológica.

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Una infografía de Infobae detalla las soluciones técnicas, la longitud y las distinciones del túnel Ollachea en Puno frente a las aguas geotérmicas de 71,2 °C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde está el túnel Ollachea y por qué fue construido?

La infraestructura se encuentra en el distrito de Ollachea, provincia de Carabaya, en Puno, entre los kilómetros 232 y 233 de la carretera Interoceánica Sur, en el tramo Puente Inambari-Azángaro.

La intervención tiene una extensión total de 1.024 metros, de los cuales 906 corresponden al túnel y el resto a sus accesos.

Su construcción respondió a un problema que se había prolongado durante más de una década. Desde 2013, el sector vial registraba continuos deslizamientos y caídas de rocas que interrumpían el tránsito, exponían a los conductores a situaciones de riesgo y ocasionaban pérdidas económicas.

La alternativa de construir un túnel permitió evitar el área más inestable de la ladera, donde el desprendimiento de materiales desde zonas elevadas representaba una amenaza constante para los vehículos.

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El MTC puso la infraestructura en funcionamiento el 23 de diciembre de 2025, con el objetivo de ofrecer una conexión más segura y reducir las interrupciones en esta importante ruta de transporte.

Una vía que beneficia a más de un millón de personas

Actualmente, el túnel cuenta con iluminación automatizada, ventilación mecánica, cámaras de videovigilancia y sistemas de detección de incendios y gases.

También dispone de dispositivos de seguridad y monitoreo destinados a supervisar su funcionamiento y facilitar la atención de eventuales emergencias.

El distrito de Ollachea, ubicado en la provincia de Carabaya, se extiende a lo largo de un valle interandino junto a la carretera Interoceánica Sur en el departamento de Puno. (Facebook)

De acuerdo con las estimaciones del MTC, la infraestructura beneficia a más de un millón de personas, al contribuir a la conectividad entre Puno y otras regiones del país.

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Su funcionamiento también resulta relevante para el transporte de productos agrícolas y mercancías hacia los mercados y puertos del litoral peruano.

Con el reconocimiento obtenido en Lisboa, el túnel Ollachea suma un segundo hito internacional después del récord Guinness de 2025, esta vez por el desempeño de su ingeniería frente a los desafíos que presentó su construcción.