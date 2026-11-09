Economía

“El que trabaja la tierra está por el suelo”: la carta de los productores de la infusión más popular del país al Papa

Cinco organizaciones yerbateras le enviaron al Papa León XIV un documento con datos sobre la crisis que atraviesa uno de los cultivos más tradicionales del nordeste argentino

Un clérigo con casulla blanca, mitra y báculo camina junto a otro sacerdote cerca de un altar adornado con flores y candelabros
El papa León XIV durante la ceremonia religiosa en el Monumento de los Españoles (EFE)
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En medio de la visita del papa León XIV a la Argentina, cinco organizaciones de productores primarios de Misiones le hicieron llegar una carta abierta en la que describen la situación del sector y le piden que “ayude a contarle al mundo el sufrimiento de los productores primarios de yerba mate y de los tareferos”.

El documento toma como punto de partida las palabras que el Pontífice pronunció en Paysandú, Uruguay, días antes de su llegada al país, donde describió al mate como “signo de familiaridad, de amistad y de encuentro” y destacó que “nos enseña a compartir, a estar juntos, a estrechar los lazos que nos unen y hermanan”.

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“Quisiéramos contarle algo sobre ese mate que usted acaba de reconocer como símbolo de fraternidad”, señalaron los productores en el documento, que, a su vez, recuerda el origen guaraní de la yerba mate y la historia de su cultivo ligada a las misiones jesuíticas: “El mate que llega a nuestra mesa es el resultado de una historia colectiva: la tierra, el productor, el tarefero, el secadero, el molino y las familias que mantienen viva esa tradición. Sin embargo, quienes hacen posible materialmente ese encuentro están padeciendo las consecuencias de un modelo económico que concentra cada vez más el poder de decisión y apropiación de la riqueza”.

El título de la carta toma un verso de la canción “Tractor Opaco”, del músico misionero Joselo Schuap: “Como puede ser, qué ocurrió en el cielo, que el que trabaja la tierra está por el suelo”.

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Los agricultores aseguran que trabajan a pérdida (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los agricultores aseguran que trabajan a pérdida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El precio que recibe el productor cubre menos de la mitad del costo de producción

El eje del reclamo es concreto: por cada kilogramo de hoja verde, los productores reciben entre $ 230 y $ 280. Según la última actualización de la grilla de costos del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) —de julio de 2026—, producir ese kilo cuesta $ 473,70, sin contemplar impuestos ni rentabilidad. La pérdida por kilo es de $ 193,70, equivalente al 69,2% de lo que percibe el productor.

La brecha se amplía cuando se compara ese precio con el valor del producto en las góndolas: un kilo de yerba mate se comercializa actualmente en supermercados entre $ 4.300 y $ 5.500. Entre el campo y la góndola intervienen costos de secado, molienda, empaque, logística y distribución en todo el país, pero el productor primario captura el 16,1% del precio de venta final, el peor registro del primer semestre desde 2019, según datos de la consultora CEPA.

A eso se suma un sistema de pagos escalonado: el 50% se cobra al momento de la entrega y el resto en cuotas a 30, 60, 90 y hasta 120 días, con un aumento de cheques rechazados que reduce aún más la liquidez disponible para afrontar cada campaña.

La quita del precio mínimo, el cambio que el sector señala como punto de quiebre

Hasta fines de 2023, el INYM tenía la facultad de fijar precios mínimos obligatorios para la hoja verde y la yerba canchada. El DNU 70/2023 del gobierno de Javier Milei eliminó esa atribución: desde entonces, los valores se negocian libremente entre compradores y vendedores.

Los productores vinculan ese cambio con el deterioro de sus ingresos. En la carta, señalan que “las políticas de desregulación económica impulsadas por el gobierno argentino han profundizado esta situación, debilitando las herramientas institucionales que permitían ordenar la actividad y proteger a quienes producimos”.

La tensión escaló en septiembre de 2026, cuando productores de Comandante Andresito, San Pedro, Apóstoles, Oberá y Aristóbulo del Valle convocaron a un “tractorazo” para el 4 de ese mes, en coincidencia con una visita del presidente Milei a Puerto Iguazú. Esa misma semana, productores y tareferos presentaron en la Legislatura de Misiones un proyecto para declarar la emergencia del sector, que facultaría al Poder Ejecutivo provincial a establecer un precio mínimo obligatorio para la hoja verde.

En materia de exportaciones, los últimos datos de CEPA muestran un cuadro dispar para la actividad en su conjunto. En el acumulado enero-julio de 2026, los envíos al exterior alcanzaron un récord histórico de 32,1 millones de kilogramos, con un alza del 4,0% interanual y un aumento del 27,5% frente al promedio 2019-2026. Los principales destinos son Siria, Chile, España y Estados Unidos.

Al mismo tiempo, la cosecha acumulada al primer semestre de 2026 cayó 7,2% interanual: ingresaron a los secaderos 568,9 millones de kilogramos de hoja verde entre enero y julio, 71,5 millones menos que en igual período de 2025, la sexta peor marca de los últimos ocho años. El consumo interno, por su parte, registró una caída del 0,7% interanual en el primer semestre del año.

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