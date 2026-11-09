Euro hoy en Perú: cotización de cierre del 9 de noviembre

En el cierre de operaciones, el cambio del euro frente al sol peruano se situó en 3,82 soles, lo que representa una disminución de -0,3% respecto al precio de cierre anterior de 3,83 soles. Fuente: Dow Jones.
En la última semana, el euro experimentó un descenso del 1,33%, mientras que en el ámbito interanual, su valor se ha reducido en un 1,67%.
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El tipo de cambio del euro al sol peruano ha presentado una tendencia negativa durante los últimos seis días, reflejando un debilitamiento de la moneda europea frente al sol. La volatilidad actual se sitúa en 3,98%, inferior a la volatilidad de referencia de 6,85%, lo que sugiere un panorama de estabilidad en el mercado cambiario.
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