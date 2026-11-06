Perú

Sol peruano perdería valor y dólar se fortalecería hacia el 2028, proyecta el mercado

La nueva Encuesta de Expectativas Macroeconómicas del Banco Central de Reserva del Perú no solo revela que las empresas ven peor la economía para los próximos meses. También da alcances sobre lo que se espera para el tipo de cambio

moneda de 1 sol sostenida por dos dedos
El sol peruano peruano ha sido resiliente, pero hacia el 2028, las empresas esperan que su valor disminuya. - Crédito Captura de Andina
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La semana pasada el precio del dólar subió inclusive hasta S/3,4700, según los datos del Banco Central de Reserva del Perú, pero ya el tipo de cambio se ha regulado y ha bajado hasta S/3,42 esta mañana, luego de las elecciones primarias en Estados Unidos.

¿Qué le espera al dólar este año? Si bien el BCRP no hace proyecciones, sí realiza la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas todos los meses, donde justamente se encuentran las cifras que el mercado peruano espera para el tipo de cambio a fines de este 2026.

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“La expectativa de tipo de cambio para el cierre de 2026 se ubicó en un rango de S/ 3,38 a S/ 3,40 por dólar; mientras que, para 2027, entre S/ 3,40 y S/ 3,45 por dólar. Para 2028, el rango fue de S/ 3,40 a S/ 3,47 por dólar”, resalta el BCRP sobre los resultados de la encuesta.

Esta mañana, en algunas casas de cambio el dólar ya se cotizaba en S/ 4.
El dólar se fortalecería hacia el 2028, según lo que espera el mercado peruano. - Crédito Andina

Tendencia del dólar

Según la expectativa del dólar para este año, el mercado peruano o espera mayor cambio. Así lo ven los consultados de la encuesta del BCRP.

  • Analistas económicos esperan un dólar a S/ 3,38 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,39 en agosto y S/ 3,37 en setiembre)
  • Sistema financiero espera un dólar a S/ 3,40 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,35 en agosto y S/ 3,35 en setiembre)
  • Empresas no financieras esperan un dólar a S/ 3,40 a fines del 2026 (la proyección fue de S/ 3,40 en agosto y S/ 3,40 en setiembre).

Sin embargo, esto cambio comparado hacia el horizonte de consulta, a fines del 2028, para cuando se espera un dólar más fortalecido y un sol peruano más débil.

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  • Analistas económicos esperan un dólar a S/ 3,45 a fines del 2028 (la proyección fue de S/ 3,45 en agosto y S/ 3,45 en setiembre).
  • Sistema financiero espera un dólar a S/ 3,40 a fines del 2028 (la proyección fue de S/ 3,40 en agosto y S/ 3,40 en setiembre).
  • Empresas no financieras esperan un dólar a S/ 3,47 a fines del 2028 (la proyección fue de S/ 3,47 en agosto y S/ 3,47 en setiembre).
Mano agarrando billetes de dólares
El dólar sí bajaría este año un poco más. - Crédito Andina

¿Cómo está el dólar en noviembre?

Como se ve en las proyecciones del mercado, se espera un dólar más alto, una tendencia al alza, hacia el 2028. ¿Y cómo está actualmente?

Según la apertura del tipo de cambio en Perú, este se encuentre alrededor de S/3,42, con caída con respecto a la semana anterior.

El BCRP, además, resalta que entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre el dólar se depreció en los mercados internacionales “El índice del dólar disminuyó 0,6 por ciento asociado a menores tensiones geopolíticas (por negociaciones entre Estados Unidos e Irán) y la caída en el precio del petróleo (que reducen los temores sobre la inflación). Destacan la depreciación frente al euro (0,7 por ciento) y respecto al franco suizo (1,3 por ciento)”, acotó.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Asimismo, apuntó que en octubre, el dólar se depreció 1,5 por ciento respecto a una canasta de divisas.

Otros factores de la economía peruana

¿Y cómo le irán a las otras cifras macroeconómicas del país? Así resalta el BCRP la opinión del mercado peruano:

  • En octubre, la expectativa de crecimiento del PBI para 2026 de los grupos consultados se ubicó en un rango de 3,1 a 3,2 por ciento; para 2027, se situó entre 3,0 y 3,3 por ciento. Para 2028 se espera un crecimiento entre 3,5 y 4,0 por ciento
  • Según la Encuesta de Expectativas Macroeconómicas, la expectativa de inflación a 12 meses de los analistas económicos y del sistema financiero disminuyó de 3,09 por ciento en setiembre a 3,05 por ciento en octubre de 2026.

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