Perú

Hasta 10 horas sin electricidad: estos distritos de Lima y Callao tendrán cortes de luz este sábado 7 de noviembre

Los vecinos de cuatro distritos deberán tomar precauciones ante las suspensiones programadas. Revisa si tu asociación, urbanización o calle aparece en la relación de Pluz.

Al menos 10 zonas capitalinas se verán afectadas por la suspensión temporal del servicio, según informó Luz del Sur.
Al menos 10 zonas capitalinas se verán afectadas por la suspensión temporal del servicio, según informó Luz del Sur. (Crédito: Andina)
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Este sábado 7 de noviembre, varios sectores de Lima Metropolitana y el Callao tendrán cortes de luz programados durante la jornada. Las interrupciones se realizarán en distintos horarios y tendrán una duración variable según la zona comprendida.

La lista incluye calles, asociaciones de vivienda, cooperativas y asentamientos humanos de Los Olivos, Ventanilla, Puente Piedra y San Martín de Porres. En algunos lugares, la suspensión del servicio se prolongará durante varias horas, mientras que en otros será de menor duración. Los cortes serán focalizados y no abarcarán necesariamente distritos completos.

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¿Qué zonas tendrán cortes de luz este sábado 7 de noviembre?

De acuerdo con la información proporcionada por Pluz, estas son las zonas comprendidas en las interrupciones eléctricas:

Los Olivos: de 11:00 a. m. a 12:00 p. m.

  • A.H. 12 de Agosto: manzanas A, B, C, D, E, E1, G, H, I, J, K, L y M.
  • Asociación Virgen del Sol: manzanas A, B y D.
  • Urbanización Micaela Bastidas: manzanas D1, E1, F1, K1, L1, U y V.
  • Avenida Las Palmeras: cuadras 41 y 42.
  • Avenida Los Alisos: cuadras 7 y 8.
  • Jr. Los Ciruelos: cuadra 6.
  • Jr. Los Limoncillos: cuadra 42.
  • Jr. Las Margaritas: cuadra 1.
  • Jr. Las Palmeras: cuadras 41 y 42.
  • Pasaje Las Guirnaldas: cuadra 7.
  • Pasaje Los Cerezos: cuadra 2.
  • Pasaje Los Melones: cuadra 1.
  • Pasaje Los Helenios: cuadra 42.
  • Pasaje Las Salvias: cuadra 6.
  • Pasaje Las Margaritas: cuadra 1.
  • Cooperativa de Vivienda Mcal. Gamarra: manzanas M, N, Ñ y R.
  • Jr. El Amargón: cuadra 40.
  • Jr. Amarantos: cuadras 9 y 11.
  • A.H. Nueva Amistad Los Olivos: manzanas A y B.

Ventanilla: de 8:30 a. m. a 6:30 p. m.

  • A.H. Jaime Yoshiyama: manzanas A1, A2, A3, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, U prima, V, W, X, Y y Z.
  • A.H. Jaime Yoshiyama: manzanas A3, H, I, N, O, R, S, V, Z prima 2 y Z2.

Puente Piedra: de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

  • Asociación de Vivienda Las Perlas de Puente Piedra: manzanas A, B y C.
  • Programa de Vivienda Los Sauces: manzanas A y B.
  • Asociación de Vivienda Pequeños Propietarios Las Cañas: manzana A.

San Martín de Porres: de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

  • Asociación de Vivienda Paraíso Florido: manzanas A, B, B1, C, D, E, F, G y H.
  • Cooperativa de Vivienda Huanaspampa: manzanas A, B y J.
  • Urbanización San Antonio: manzanas A, B y C.
  • Asociación Pro Vivienda Los Andes: manzanas A, B, C, D, E y G.
  • Asociación de Vivienda Residencial San Francisco: manzanas A, B, C, D, E y G.
  • Asociación de Vivienda Santa María del Valle: manzanas A, G, H, J y K.
  • Asociación de Vivienda Los Jardines de Santa Rosa: manzanas C, E, F, G, H y K.
  • Asociación de Vivienda San Juan Salinas: manzanas A, B, C, D, E y F.
  • Urbanización Las Brisas de Santa Rosa: manzanas J, L y M.

¿Qué hacer antes de un corte de luz?

Ante una interrupción programada, se recomienda cargar con anticipación los celulares y otros dispositivos, así como desconectar los equipos eléctricos sensibles para evitar posibles daños cuando se restablezca el servicio.

También es conveniente mantener cerradas las puertas del refrigerador y congelador para conservar la temperatura de los alimentos. Los hogares que dependen de equipos médicos eléctricos deben prever una fuente de energía alternativa.

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¿Cómo prevenir accidentes eléctricos ante las lluvias del fenómeno El Niño?

Una mano acciona un interruptor rojo en un panel eléctrico oscuro, mientras otra mano sostiene una vela blanca encendida
Unas manos accionan el interruptor "OFF" de un panel eléctrico, mientras otras sostienen una vela encendida para iluminar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las lluvias intensas y los huaicos asociados al fenómeno El Niño podrían dañar líneas de transmisión y provocar cortes temporales de electricidad en algunas regiones del norte del Perú. Ante este riesgo, Pluz Energía difundió recomendaciones para proteger las instalaciones eléctricas de viviendas y negocios y evitar accidentes durante posibles inundaciones.

Entre las principales medidas preventivas figuran:

- Identificar la llave general de electricidad: todos los integrantes del hogar deben saber dónde está el interruptor principal y cómo desconectarlo. Si el agua ingresa a la vivienda, se debe cortar el suministro siempre que sea seguro hacerlo. Antes de restablecerlo, un técnico calificado debe revisar las instalaciones para descartar filtraciones en los ductos del cableado.

- No manipular el medidor: si queda expuesto al agua, no se debe tocar ni intentar repararlo. Es necesario mantener distancia y esperar la intervención del personal de Pluz Energía.

- Elevar los electrodomésticos y equipos eléctricos: colocarlos en lugares secos y alejados de posibles zonas de inundación. También se recomienda evitar extensiones directamente sobre el piso y, en zonas inundables, instalar los tomacorrientes a más de un metro de altura.

- Alejarse de cables expuestos: no tocarlos ni intentar moverlos, pues podrían seguir energizados. Se debe mantener alejados a niños y mascotas y desconectar la llave general únicamente si hacerlo no representa un riesgo.

En caso de una emergencia eléctrica, los clientes de Pluz Energía pueden comunicarse al Fonocliente 517-1717, disponible las 24 horas, los siete días de la semana.

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