Escolar denunció a su profesor por abuso sexual dentro de un colegio de Huancayo: Fiscalía investiga el caso

Un docente de la institución educativa Mariscal Castilla en Huancayo fue separado preventivamente de sus funciones tras ser denunciado por presunta agresión sexual en agravio de una estudiante de 16 años. El caso se encuentra bajo investigación policial y fiscal, mientras la UGEL local inició las indagaciones administrativas. Durante el informe televisivo también se expusieron cifras oficiales sobre cientos de profesores procesados a nivel nacional por acusaciones similares.

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Un profesor del colegio Mariscal Castillo, en Huancayo, fue separado preventivamente de sus funciones luego de ser denunciado por presunta violencia sexual contra una estudiante de 16 años. El padre de la adolescente presentó la denuncia ante la comisaría de El Tambo, mientras que el Ministerio Público inició las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Según el testimonio de la menor, uno de los hechos denunciados habría ocurrido el pasado 8 de octubre, cuando el docente del área de Educación para el Trabajo lo habría llevado a un lugar apartado dentro de la institución educativa, donde presuntamente se produjo la agresión sexual.

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UGEL Huancayo inició investigaciones

Walter Oré, director de la UGEL Huancayo, informó que, tras tomar conocimiento de la denuncia, se activaron los procedimientos correspondientes y el caso fue derivado a las áreas de Convivencia Escolar y de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios.

El funcionario precisó que ambas instancias realizarán el seguimiento y las investigaciones administrativas, de manera paralela a las diligencias que desarrollan la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres de Huancayo tiene previsto realizar una entrevista en cámara Gesell al adolescente, como parte de las diligencias para recoger su testimonio.

Como medida preventiva, la UGEL dispuso separar al profesor de sus funciones. Esto significa que no podrá regresar al colegio mientras continúen las investigaciones.

La fachada de la institución educativa Mariscal Castilla en Huancayo acompaña los reportes sobre un caso de violencia sexual registrado en el plantel. (Infobae Perú)

Consultado sobre posibles antecedentes del docente, Oré indicó que, hasta el momento, la institución no tiene conocimiento de denuncias anteriores en su contra. Sin embargo, señaló que también se verificará si existen otros registros.

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UGEL reporta 13 denuncias contra docentes y personal administrativo

El director de la UGEL Huancayo reveló que su jurisdicción registra 13 denuncias por presunto acoso y violencia sexual contra docentes y trabajadores administrativos de instituciones educativas.

La cifra se conoce en un contexto de preocupación por los casos de agresiones sexuales dentro de los colegios. De acuerdo con información del Ministerio de Educación, existen 432 profesores vinculados a procesos por agresiones sexuales contra estudiantes o investigaciones relacionadas con estos hechos.

El caso registrado en el colegio Mariscal Castillo se suma a las denuncias que involucran a integrantes de la comunidad educativa y vuelve a poner atención sobre los mecanismos de prevención, protección de menores y sanción frente a posibles agresiones sexuales en las instituciones escolares.

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Canales de ayuda y dónde denunciar casos de violencia sexual

Ante un caso de presunta violencia sexual contra niñas, niños o adolescentes, los familiares o cualquier persona que conozca los hechos pueden acudir a una comisaría de la Policía Nacional del Perú (PNP) o presentar una denuncia directamente ante el Ministerio Público. No es necesario esperar a tener pruebas para comunicar una situación de violencia: las autoridades competentes deben recibir la denuncia y activar las diligencias correspondientes.

En el ámbito educativo, también se puede reportar el caso a la dirección del colegio y a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) correspondiente. El Ministerio de Educación cuenta con la plataforma SíseVe, que permite comunicar situaciones de violencia escolar, incluidas las agresiones sexuales.

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Entre los principales canales de atención se encuentran:

- Línea 100: servicio gratuito del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), disponible las 24 horas del día, todos los días de la semana. Brinda orientación, consejería y soporte emocional a víctimas de violencia sexual o a personas que conocen un caso.

- Central de Emergencias 105: permite comunicarse con la Policía Nacional ante una situación de peligro. También se puede acudir directamente a la comisaría más cercana para formalizar la denuncia.

- Ministerio Público: las denuncias pueden presentarse ante las fiscalías penales o de familia. Además, la institución cuenta con un portal de denuncias en línea y la línea gratuita 0800-00-205 para informes y denuncias.

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- Plataforma SíseVe del Ministerio de Educación: permite reportar situaciones de violencia ocurridas en instituciones educativas. También se puede solicitar orientación a través del teléfono (01) 615-5970. Este mecanismo permite activar la atención desde el sector educativo, pero no reemplaza la denuncia penal ante la Policía o la Fiscalía.

Asimismo, los familiares pueden acudir a un Centro Emergencia Mujer (CEM) para recibir orientación legal, psicológica y social gratuita. Es importante recordar que, ante una sospecha de violencia sexual contra un menor de edad, cualquier persona puede comunicar los hechos a las autoridades y solicitar su intervención, sin esperar a que la víctima presente lesiones o pruebas.

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