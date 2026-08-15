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¿Es hora de comprar dólares en Perú? Esta es la tendencia del tipo de cambio que espera el mercado

El precio del dólar ha bajado esta semana en Perú, a pesar de que el último cierre tuviese una ligera alza. El mercado peruano ya ha ajustado su expectativa para el tipo de cambio a fines del 2026

persona cambia dólares en casa de cambio
Este es el valor que espera el mercado peruano del dólar para este y los próximos años. - Crédito Andina
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El dólar cerró la sesión del pasado viernes 14 de agosto con poca alternación, al subir a S/3,3670, en un contexto de debilidad del dólar a nivel global tras la publicación de datos económicos estadounidenses más débiles de lo esperado.

Así, esta semana el valor ha pasado de cerrar el lunes a S/3,3750 a baja hasta S/3,3670, alejándose así del rango del S/3,39-S/3,41 de las últimos semanas. Y si bien esta bajada podría significar el momento de comprar dólares para usuarios interesados en ver crecer su dinero, las proyecciones de las empresas financieras y analistas sugieren que el dólar caería más.

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  • Los analistas económicos ven que en 2026 el dólar llegaría hasta S/3,35
  • Las empresas del sistema financiero ven un dólar de S/3,36 a fin de año
  • Las empresas no financieras sí ve un dólar más alto, de S/3,40 para fin de este 2026.
Mano agarrando billetes de dólares
El dólar bajaría este año un poco más. - Crédito Andina

La tendencia del dólar: a la baja

Las empresas y analistas encuestados ven una tendencia a la baja del tipo de cambio. Se debe tener en cuenta que estas respuestas fueron dadas el 31 de julio, justo luego de que se conocieran los anuncios de la presidenta Keiko Fujimori en su primer Mensaje a la Nación.

“La expectativa de tipo de cambio para el cierre del 2026 disminuyó a un rango de S/ 3,35 y S/ 3,40 por dólar; mientras que, para 2027, entre S/ 3,35 y S/ 3,45 por dólar. Para 2028, pasó a un rango de entre S/ 3,40 y S/ 3,50 por dólar”, resumió el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

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Asimismo, la expectativa de tipo de cambio a 12 meses, para el promedio de analistas económicos y del sistema financiero, pasó de S/3,39 por dólar en junio a S/3,37 por dólar en julio. Es decir, se ve más posible un caída del dólar hacia el 2027. Sin embargo, estos datos se deben tomar como lo que espera el mercado peruano del dólar, y no necesariamente una recomendación para comprar dólares.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

¿Cómo le va al sol peruano?

“En Latinoamérica, el sol y otras monedas de la región retrocedieron luego de una apertura con apreciación inicial, con el real brasileño y el peso colombiano registrando las mayores caídas”, señaló Kambista sobre la sesión del viernes.

Asimismo, Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, apuntó que “la semana pasó de mostrar una inflación controlada a evidenciar también debilidad en el consumo estadounidense, fortaleciendo el argumento a favor de una Fed más flexible en la próxima decisión de septiembre y explicando la presión bajista observada sobre el dólar al cierre de la semana”.

Mientras, en el frente geopolítico, Huayta indicó que el mercado continúa monitoreando la evolución del conflicto entre Estados Unidos e Irán y el riesgo sobre el suministro energético. La menor percepción de escalamiento ha limitado el soporte del petróleo, aunque la incertidumbre en torno al Estrecho de Ormuz mantiene elevada la sensibilidad del mercado ante nuevos acontecimientos.

Julio Velarde al lado de moneda de 1 sol
A Julio Velarde se le adjudica la buena gestión del BCRP y la fortaleza monetaria. - Crédito Andina

Aquí el experto destaca que, en el plano local, el sol cerró la semana con una apreciación cercana al 0,53%. “El mercado continúa incorporando el respaldo del BCRP tras mantener su tasa de referencia en 4,25% por duodécimo mes consecutivo, conservando un diferencial de tasas favorable para el sol y brindando soporte al carry trade”, añade.

Pero igual se ven posibles amenazas y “los agentes monitorean la evolución de la inflación y las condiciones climáticas asociadas al El Niño Costero, cuyos posibles efectos sobre la pesca, agricultura y actividad económica podrían generar riesgos para la inflación en los próximos meses”.

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