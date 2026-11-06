Perú

¿Cómo llegar al Estadio Nacional para el encuentro con el papa León XIV?

La ATU señaló que el transporte público será reforzado para facilitar el traslado de jóvenes y universitarios al encuentro con el sumo pontífice

Los servicios regulares A y C del Metropolitano comenzarán a operar desde las 4 a. m. el jueves 12 de noviembre - Créditos: Andina.
Los servicios regulares A y C del Metropolitano comenzarán a operar desde las 4 a. m. el jueves 12 de noviembre - Créditos: Andina.
Guardar

Los jóvenes y universitarios que participarán en el encuentro con el papa León XIV en el Estadio Nacional de Lima, programado para el jueves 12 de noviembre, contarán con alternativas de transporte público reforzadas para facilitar sus desplazamientos. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció medidas especiales que comprenderán al Metropolitano, los corredores complementarios Azul y Morado, además de unidades convencionales.

La disposición forma parte del plan de movilidad “El Papa vuelve a casa”, presentado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que contempla un despliegue especial para atender la demanda de pasajeros durante las principales actividades de la visita pontificia.

PUBLICIDAD

¿Qué servicios del Metropolitano estarán disponibles?

Los asistentes podrán utilizar los servicios C y Expreso 1 del Metropolitano, que serán reforzados debido a la vigilia de oración que reunirá al pontífice con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

La llegada de León XIV al Estadio Nacional estará acompañada por un operativo especial de transporte para facilitar el acceso de los jóvenes - Créditos: Andina.
La llegada de León XIV al Estadio Nacional estará acompañada por un operativo especial de transporte para facilitar el acceso de los jóvenes - Créditos: Andina.

Estas unidades permitirán atender el desplazamiento de pasajeros hacia el recinto deportivo y sus alrededores. La medida busca facilitar la conexión con distintos sectores de Lima durante una de las actividades centrales de la agenda del papa en la capital.

Además, el jueves 12 de noviembre, los servicios regulares A y C del Metropolitano iniciarán sus operaciones desde las 4 a. m. Esta programación especial también responderá a las actividades que León XIV desarrollará durante esa jornada, entre ellas un encuentro en la Plaza de Armas.

PUBLICIDAD

Corredores Azul y Morado también reforzarán sus operaciones

Los corredores complementarios Azul y Morado también incrementarán sus servicios para atender a quienes acudirán al Estadio Nacional. Ambos sistemas forman parte de las alternativas contempladas por la ATU para facilitar el traslado de los asistentes.

El transporte público será reforzado para acompañar la jornada en la que León XIV se encontrará con jóvenes y universitarios - Créditos: Andina.
El transporte público será reforzado para acompañar la jornada en la que León XIV se encontrará con jóvenes y universitarios - Créditos: Andina.

El operativo de transporte incluirá unidades adicionales de estos corredores en puntos estratégicos. Al término del encuentro que el pontífice sostendrá en la Plaza de Armas, se dispondrán buses del corredor Azul en la avenida Tacna y del Morado en la avenida Abancay.

Por su parte, el Metropolitano contará con vehículos de reserva en la Estación Central para responder al movimiento de pasajeros en las estaciones Jirón de la Unión y Tacna.

¿Dónde habrá transporte convencional?

Los asistentes también tendrán a disposición unidades de transporte convencional en tres vías próximas al Estadio Nacional:

  • Paseo de la República: contará con buses para facilitar las conexiones con otros sectores de Lima.
  • Avenida Isabel La Católica: será otro de los puntos habilitados para el desplazamiento de pasajeros.
  • Bausate y Meza: dispondrá de alternativas de transporte para quienes necesiten movilizarse después de la actividad.

Estos servicios tendrán conexiones hacia Ate, Miraflores, Santiago de Surco y Villa El Salvador, lo que permitirá ampliar las posibilidades de retorno para los asistentes.

El despliegue de unidades busca responder a la concentración de personas que se espera durante la vigilia y facilitar la circulación en los alrededores del recinto deportivo.

Las medidas forman parte de un operativo más amplio que acompañará las actividades del papa León XIV en Lima, con refuerzos en los principales sistemas de transporte público y alternativas convencionales para los ciudadanos.

¿Cómo conseguir entradas gratis para la vigilia juvenil con el papa León XIV?

Aprende cómo obtener tu entrada para la Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV. Sigue estos 4 pasos sencillos para registrarte en Teleticket y asegurar tu lugar en este evento especial. Te explicamos todo lo que necesitas saber sobre los requisitos y el proceso.

Los jóvenes de 18 a 35 años podrán obtener su entrada gratuita mediante Teleticket. El procedimiento consta de cuatro pasos:

  • Paso 1: Ingresa a Teleticket. Accede a www.teleticket.com.pe e inicia sesión o crea una cuenta.
  • Paso 2: Busca el evento. Selecciona Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV, programada para el jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional.
  • Paso 3: Registra tus datos. Ingresa tus nombres, apellidos y número de DNI o carné de extranjería. Verifica que coincidan con tu documento de identidad.
  • Paso 4: Confirma tu entrada. Revisa la información y entra a la sección Mis compras para comprobar que el boleto electrónico se haya generado correctamente.

¿Cómo registrarse si tienes 16 o 17 años?

Los adolescentes de 16 y 17 años también podrán asistir, pero deberán realizar la inscripción mediante un padre, madre o apoderado legal, quien tendrá que acompañarlos durante el evento.

  • Paso 1: Ingresa a Teleticket. El adulto responsable deberá acceder a www.teleticket.com.pe con su cuenta personal.
  • Paso 2: Busca el evento. Selecciona Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV y elige la opción destinada a menores de edad.
  • Paso 3: Registra los datos y descarga la declaración jurada. Consigna la información del adolescente y descarga el documento de autorización. El padre, madre o apoderado deberá firmarlo y llevarlo impreso el día del evento. El sistema también generará una segunda entrada para el adulto acompañante, quien puede ser mayor de 35 años.
  • Paso 4: Verifica ambas entradas. Ingresa a Mis compras y comprueba que se hayan emitido los dos boletos. Tanto el adolescente como su acompañante deberán llevar sus respectivas entradas y documentos de identidad.

Temas Relacionados

Papa León XIVEstadio NacionalRobert PrevostATUMetropolitanoCorredor Azulperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Receta de enrollado de pollo relleno

Aprende cómo preparar enrollado de pollo relleno de jamón, queso y verduras. Una receta fácil al horno, ideal para compartir en familia.

Receta de enrollado de pollo relleno

Vladimiro Montesinos denuncia penalmente al fiscal que se opone a su pedido de libertad

La defensa del exasesor presidencial acusa al fiscal superior Daniel Jara Espinoza de prevaricato tras su dictamen desfavorable. Por ello pidió su apartamiento, pero la Sala Penal rechazó excluirlo y ratificó la audiencia para el 24 de noviembre

Vladimiro Montesinos denuncia penalmente al fiscal que se opone a su pedido de libertad

Empresas ahora ven con pesimismo la economía peruana para los próximos meses

A pesar de algunas mejoras en las perspectivas empresariales en los últimos meses, ahora la mayoría ha caído. La más importante: cómo ven la economía en estos meses del fenómeno El Niño

Empresas ahora ven con pesimismo la economía peruana para los próximos meses

Keiko Fujimori llegó a Tumbes para inspeccionar albergue temporal y hospital de campaña

En su viaje N° 28, la mandataria estará acompañada de los ministros de Salud, Luis Dyer y de Defensa, Rafael Belaunde, el jefe de Indeci, gobernadores regionales y autoridades locales.

Keiko Fujimori llegó a Tumbes para inspeccionar albergue temporal y hospital de campaña

Viaje del papa León XIV EN VIVO: Robert Prevost inicia su camino de regreso a Perú desde Roma, itinerario, agenda y últimas noticias

El pontífice inició su recorrido el viernes 6 de noviembre desde Roma y visitará Uruguay y Argentina antes de llegar al Perú el miércoles 11. Su agenda contempla vuelos internacionales, desplazamientos en helicóptero, misas multitudinarias y encuentros con autoridades, jóvenes y comunidades religiosas. Permanecerá en territorio peruano hasta el lunes 16, cuando emprenderá el viaje de regreso al Vaticano

Viaje del papa León XIV EN VIVO: Robert Prevost inicia su camino de regreso a Perú desde Roma, itinerario, agenda y últimas noticias
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vladimiro Montesinos denuncia penalmente al fiscal que se opone a su pedido de libertad

Vladimiro Montesinos denuncia penalmente al fiscal que se opone a su pedido de libertad

Los Pulpos, La Jauría, Tren de Aragua, Los Choneros y Comando Vermelho, en la mira del Poder Ejecutivo

Renovación Popular pide que Roberto Burneo no intervenga en debate sobre credenciales de Rafael López Aliaga

Cien días del gobierno de Keiko Fujimori: balance del inicio del mandato de Fuerza Popular

Martha Maisch no va más en el JNE: Tomás Gálvez dispone cese de magistrada por límite de edad

ENTRETENIMIENTO

Brunella Torpoco gana ‘Mejor Artista Salsa’ frente a Marc Anthony y Rubén Blades y dedica su premio a su hijo y al Perú

Brunella Torpoco gana ‘Mejor Artista Salsa’ frente a Marc Anthony y Rubén Blades y dedica su premio a su hijo y al Perú

Florcita Polo denuncia por brutal agresión a Luiggi Yarasca: documento detalla forcejeo, empujones y reclamos por celos

Pamela López sorprende como conductora en los Premios Heat 2026

Gian Marco, Brunella Torpoco y Grupo 5 arrasan en los Premios HEAT 2026: una noche histórica para el Perú en México

Bahiano, voz histórica de Los Pericos, regresa a Lima con concierto exclusivo de reggae

DEPORTES

Ministerio Público vigila el tramo decisivo de la Liga 1 2026 tras polémica arbitral: ¿Qué tiene que ver Alianza Lima?

Ministerio Público vigila el tramo decisivo de la Liga 1 2026 tras polémica arbitral: ¿Qué tiene que ver Alianza Lima?

Programación de octavos de final ida por la Copa Perú 2026: partidos, horarios y canales TV de la Etapa Nacional

Carlos Desio reveló por qué renovó con Sport Boys pese que tuvo ofertas importantes de otros clubes de la Liga 1: “Pedí cuatro o cinco refuerzos”

Resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Partidos de hoy, jueves 5 de noviembre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo