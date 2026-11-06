¿Cómo llegar al Estadio Nacional para el encuentro con el papa León XIV?

Los servicios regulares A y C del Metropolitano comenzarán a operar desde las 4 a. m. el jueves 12 de noviembre - Créditos: Andina.

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Los jóvenes y universitarios que participarán en el encuentro con el papa León XIV en el Estadio Nacional de Lima, programado para el jueves 12 de noviembre, contarán con alternativas de transporte público reforzadas para facilitar sus desplazamientos. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció medidas especiales que comprenderán al Metropolitano, los corredores complementarios Azul y Morado, además de unidades convencionales.

La disposición forma parte del plan de movilidad “El Papa vuelve a casa”, presentado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), que contempla un despliegue especial para atender la demanda de pasajeros durante las principales actividades de la visita pontificia.

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¿Qué servicios del Metropolitano estarán disponibles?

Los asistentes podrán utilizar los servicios C y Expreso 1 del Metropolitano, que serán reforzados debido a la vigilia de oración que reunirá al pontífice con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

La llegada de León XIV al Estadio Nacional estará acompañada por un operativo especial de transporte para facilitar el acceso de los jóvenes - Créditos: Andina.

Estas unidades permitirán atender el desplazamiento de pasajeros hacia el recinto deportivo y sus alrededores. La medida busca facilitar la conexión con distintos sectores de Lima durante una de las actividades centrales de la agenda del papa en la capital.

Además, el jueves 12 de noviembre, los servicios regulares A y C del Metropolitano iniciarán sus operaciones desde las 4 a. m. Esta programación especial también responderá a las actividades que León XIV desarrollará durante esa jornada, entre ellas un encuentro en la Plaza de Armas.

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Corredores Azul y Morado también reforzarán sus operaciones

Los corredores complementarios Azul y Morado también incrementarán sus servicios para atender a quienes acudirán al Estadio Nacional. Ambos sistemas forman parte de las alternativas contempladas por la ATU para facilitar el traslado de los asistentes.

El transporte público será reforzado para acompañar la jornada en la que León XIV se encontrará con jóvenes y universitarios - Créditos: Andina.

El operativo de transporte incluirá unidades adicionales de estos corredores en puntos estratégicos. Al término del encuentro que el pontífice sostendrá en la Plaza de Armas, se dispondrán buses del corredor Azul en la avenida Tacna y del Morado en la avenida Abancay.

Por su parte, el Metropolitano contará con vehículos de reserva en la Estación Central para responder al movimiento de pasajeros en las estaciones Jirón de la Unión y Tacna.

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¿Dónde habrá transporte convencional?

Los asistentes también tendrán a disposición unidades de transporte convencional en tres vías próximas al Estadio Nacional:

Paseo de la República: contará con buses para facilitar las conexiones con otros sectores de Lima.

Avenida Isabel La Católica: será otro de los puntos habilitados para el desplazamiento de pasajeros.

Bausate y Meza: dispondrá de alternativas de transporte para quienes necesiten movilizarse después de la actividad.

Estos servicios tendrán conexiones hacia Ate, Miraflores, Santiago de Surco y Villa El Salvador, lo que permitirá ampliar las posibilidades de retorno para los asistentes.

El despliegue de unidades busca responder a la concentración de personas que se espera durante la vigilia y facilitar la circulación en los alrededores del recinto deportivo.

Las medidas forman parte de un operativo más amplio que acompañará las actividades del papa León XIV en Lima, con refuerzos en los principales sistemas de transporte público y alternativas convencionales para los ciudadanos.

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¿Cómo conseguir entradas gratis para la vigilia juvenil con el papa León XIV?

Aprende cómo obtener tu entrada para la Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV. Sigue estos 4 pasos sencillos para registrarte en Teleticket y asegurar tu lugar en este evento especial. Te explicamos todo lo que necesitas saber sobre los requisitos y el proceso.

Los jóvenes de 18 a 35 años podrán obtener su entrada gratuita mediante Teleticket. El procedimiento consta de cuatro pasos:

Paso 1: Ingresa a Teleticket. Accede a www.teleticket.com.pe e inicia sesión o crea una cuenta.

Paso 2: Busca el evento. Selecciona Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV, programada para el jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional.

Paso 3: Registra tus datos. Ingresa tus nombres, apellidos y número de DNI o carné de extranjería. Verifica que coincidan con tu documento de identidad.

Paso 4: Confirma tu entrada. Revisa la información y entra a la sección Mis compras para comprobar que el boleto electrónico se haya generado correctamente.

¿Cómo registrarse si tienes 16 o 17 años?

Los adolescentes de 16 y 17 años también podrán asistir, pero deberán realizar la inscripción mediante un padre, madre o apoderado legal, quien tendrá que acompañarlos durante el evento.

Paso 1: Ingresa a Teleticket. El adulto responsable deberá acceder a www.teleticket.com.pe con su cuenta personal.

Paso 2: Busca el evento. Selecciona Vigilia de los Jóvenes con el Papa León XIV y elige la opción destinada a menores de edad.

Paso 3: Registra los datos y descarga la declaración jurada. Consigna la información del adolescente y descarga el documento de autorización. El padre, madre o apoderado deberá firmarlo y llevarlo impreso el día del evento. El sistema también generará una segunda entrada para el adulto acompañante, quien puede ser mayor de 35 años.

Paso 4: Verifica ambas entradas. Ingresa a Mis compras y comprueba que se hayan emitido los dos boletos. Tanto el adolescente como su acompañante deberán llevar sus respectivas entradas y documentos de identidad.