Elecciones en Estados Unidos 2026: qué hay que saber sobre la votación de medio término

Más de 100 millones de votantes acudirán a las urnas el 3 de noviembre para definir el control del Congreso de Estados Unidos (REUTERS/Shannon Stapleton)

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Más de 100 millones de votantes acudirán a las urnas el próximo 3 de noviembre en las elecciones de medio término de Estados Unidos, una cita que definirá el control del Congreso y pondrá a prueba la gestión del presidente Donald Trump, indicó la cobertura de Reuters.

Los comicios abarcan los 435 escaños de la Cámara de Representantes, un tercio de los 100 asientos del Senado y las gobernaciones de 39 de los 50 estados. Los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro bancas en la Cámara —donde los republicanos mantienen una mayoría de 218-214— y otras cuatro en el Senado, controlado 53-47 por el oficialismo, para hacerse con ambas cámaras.

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Al menos 10 contiendas senatoriales, entre ellas las de Maine, Ohio, Carolina del Norte, Iowa y Georgia, podrían inclinar la balanza.

La campaña electoral de medio término superó los 15.000 millones de dólares recaudados y marcó un récord histórico de gasto político (REUTERS/Shannon Stapleton)

Cómo funciona el sistema de votación en los comicios de mitad de término

Las elecciones de mitad de término se celebran dos años después de los comicios presidenciales, en el punto medio del mandato de cuatro años, según la organización apartidista US Vote Foundation.

El calendario electoral de 2026 se divide en dos etapas: las primarias, que comenzaron en marzo y se extendieron hasta mediados de septiembre con fechas propias en cada estado, y la elección general, fijada el mismo día en todo el territorio nacional.

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La fecha del 3 de noviembre responde a una norma que se remonta a la Ley Electoral de 1845, que estableció el primer martes posterior al primer lunes de noviembre como jornada de votación federal.

La disposición respondió a la cultura agrícola del siglo XIX: para esa fecha ya había concluido la cosecha y el frío invernal todavía no llegaba, mientras que el martes permitía a los agricultores votar después de asistir a oficios religiosos el domingo y disponer del resto de la semana para regresar a sus tierras.

Cada estado administra de forma independiente sus plazos de inscripción de votantes, voto anticipado y voto por correo, por lo que los requisitos difieren según el territorio.

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US Vote Foundation mantiene un registro de esos plazos a través de su herramienta de Fechas y Plazos Electorales, con el fin de que los votantes elegibles conozcan con anticipación las fechas clave de inscripción y emisión del sufragio. En los comicios de mitad de término de 2022, la participación alcanzó el 52,2% del padrón, una cifra inferior a la registrada en citas anteriores, según datos de esa organización.

Las elecciones de medio término de 2026 se celebrarán el 3 de noviembre, según un calendario que rige desde 1845 (REUTERS/Daniel Cole)

La carrera electoral más cara de la historia reciente

La campaña de medio término de 2026 se perfila como la más costosa jamás registrada. Se recaudaron más de USD 15.000 millones para influir en el resultado, según NPR.

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Solo en avisos políticos ya emitidos, el gasto superó los USD 3.800 millones hasta el 12 de octubre, de acuerdo con la firma de seguimiento AdImpact. Las contiendas senatoriales de Texas, Ohio y Míchigan concentran los mayores desembolsos.

Elon Musk destinó cerca de USD 366 millones a respaldar candidatos republicanos, indican los registros de financiamiento de campaña. Pese a ello, en las 13 carreras más competitivas que identifica el Cook Political Report, los candidatos demócratas recaudan cinco veces más que sus rivales republicanos.

Aproximadamente el 75% de las compras de publicidad programadas se dirige a distritos clasificados como reñidos o con leve ventaja republicana.

Las posibilidades para candidatos demócratas

Un triunfo aplastante de la oposición dista de ser un hecho consumado. Los republicanos cuentan con una ventaja de gasto en varias campañas, y el escepticismo de una franja del electorado hacia el Partido Demócrata persiste. Además, algunas victorias de candidatos de ala izquierda en las primarias podrían ahuyentar a votantes moderados.

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Un dato estructural refuerza la posición republicana a nivel subnacional: ese partido controla el 55% de los escaños legislativos estatales en todo el país, frente al 43,8% de los demócratas, según Ballotpedia.

El Partido Demócrata necesita una ganancia neta de cuatro escaños en la Cámara de Representantes y cuatro en el Senado para asegurar la mayoría legislativa (REUTERS/Kylie Cooper)

Hakeem Jeffries aspira a presidir la Cámara para los demócratas

De ganar la Cámara, el representante demócrata Hakeem Jeffries de Nueva York, se convertiría en el primer afroamericano en ocupar la presidencia de ese cuerpo, el segundo cargo en la línea sucesoria tras el vicepresidente.

Jeffries anticipó que bajo su conducción se lanzarían investigaciones sobre lo que describió como “niveles sin precedentes de corrupción” en la administración Trump, según declaraciones recogidas por Reuters.

En materia legislativa, Jeffries señaló que la prioridad demócrata sería abaratar costos de salud, alimentos, vivienda y energía.

En cambio, un triunfo republicano mantendría al actual presidente de la Cámara, Mike Johnson, o a quien lo desafíe, con una agenda centrada en recortes fiscales adicionales, aumentos de gasto militar y reducciones más profundas en programas sociales, en continuidad con la ley “One Big Beautiful Bill” de Trump de 2025.

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Hakeem Jeffries (izquierda) y el presidente Mike Johnson (derecha) representan a las fuerzas demócrata y republicana en la contienda por la Cámara de Representantes de Estados Unidos (Reuters)

Los resultados podrían demorar días o semanas en distritos clave

El conteo de votos no terminará la noche del 3 de noviembre en todos los distritos. Según expertos consultados por NPR, la demora depende de la combinación entre márgenes estrechos y velocidad de procesamiento de boletas.

California, con tres distritos considerados competitivos por el Cook Political Report, enfrenta el problema de millones de boletas por correo que se entregan el mismo día de la elección y requieren verificación de firma y sobre. El estado destinó USD 40 millones a acelerar su conteo este año, parte de los cuales se invirtieron en campañas de educación para que los votantes envíen sus boletas antes del día de la elección.

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Alaska representa otro caso de espera prolongada: en 2024 fue el último estado en alcanzar el 95% de su escrutinio, y la carrera por la Cámara no se resolvió hasta el 20 de noviembre, 15 días después de los comicios. Este año, una reñida contienda senatorial en ese estado podría mantener en vilo la definición del control del Senado durante semanas.

El procesamiento de boletas por correo en California y Alaska demorará la confirmación de los resultados finales durante días o semanas (REUTERS/Paul Ratje/File Photo)

Las carreras más vigiladas se libran en Nueva York, Pensilvania y Nebraska

Entre las contiendas por la Cámara que concentran mayor atención figura la del republicano Mike Lawler, quien busca la reelección en un distrito de Nueva York que la candidata demócrata Kamala Harris ganó en la presidencial de 2024.

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También se observa un escaño abierto en un distrito pendular de Nebraska, donde agricultores y camioneros enfrentan un fuerte encarecimiento del combustible derivado del conflicto con Irán. Los demócratas aspiran además a arrebatar dos bancas en Pensilvania y una en Nueva Jersey.

Sobre todas estas contiendas planea la incógnita de si Trump intentará intervenir en el proceso electoral, administrado por cada estado de forma independiente. Desde 2020, el mandatario insistió en la existencia de fraude generalizado sin presentar pruebas. Funcionarios electorales estatales y demócratas en el Congreso prepararon estrategias legales para responder a posibles maniobras de la administración federal.