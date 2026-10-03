Feriados serán movidos a los lunes en 2027, pero alertan de ‘efecto acordeón’: ¿De qué se trata?

Más semanas laborales sin feriados en medio. Pero podría impactar en la carga laboral. - Crédito ComexPerú

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El Ministerio de Economía y Finanzas ya ha revelado que el Gobierno planea mover los feriados que caigan de martes a viernes a los lunes más próximos. Así, también se crearán nuevos fines de semana largos.

Como se sabe, Perú tiene 16 feriados nacionales, y el sector empresarial desde el año pasado ha venido intentado reducirlos, pidiéndolo directamente al Ejecutivo, y logrando que el Congreso y hasta el Defensor del Pueblo mande su propia propuesta al Parlamento.

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La salida ‘salomónica’ del Gobierno ha sido ahora moverlos, para, al menos, no partir las jornadas laborales en medio de la semana, y así evitar alguna pérdida de productividad. Pero ahora, se alerta del ‘efecto acordeón’ que esto podría tener, el cual significaría que ahora podrían haber recargas laborales en los días antes del feriado.

Los peruanos tienen 16 días feriados en el calendario nacional. - Crédito Pinterest

El impacto de trasladar los feriados

La empresa Adecco Perú, consultora de Recursos Humanos ha resaltado que la propuesta de trasladar determinados feriados nacionales a los lunes podría generar beneficios para las empresas y sus trabajadores al reducir la fragmentación de las semanas laborales y facilitar una mayor previsibilidad en la organización del trabajo.

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Pero también señalan que el impacto dependerá de la capacidad de las organizaciones para anticipar efectos operativos y gestionar adecuadamente las cargas de trabajo.

“La medida no debería evaluarse únicamente por el número de feriados, sino por la forma en que permite ordenar el calendario y anticipar sus efectos. El objetivo debe ser combinar previsibilidad para las empresas con un descanso efectivo para las personas”, señala Andre Robilliard, VP General Counsel y Head of Integrity & Compliance LATAM de Adecco.

El Ministro de Economía detalla la propuesta del gobierno para trasladar los días feriados a los lunes, creando así fines de semana largos. Según el ministro, esta medida busca beneficiar al sector turismo sin afectar la productividad de otras industrias. (Canal N)

El ‘efecto acordeón’

Robilliard advierte que los fines de semana largos podrían generar un “efecto acordeón”. Es decir, una mayor intensidad de trabajo antes del feriado para cerrar pendientes y una nueva presión al retorno para recuperar ritmo, atender acumulaciones o cumplir compromisos con clientes.

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Así, para evitarlo, las empresas deberían planificar las cargas de trabajo con anticipación, evitar deadlines artificiales en semanas reducidas y distribuir las tareas de manera equitativa. También será importante definir previamente coberturas, responsables y prioridades.

Si la medida avanza, Robilliard recomienda revisar las políticas internas de descansos y turnos, actualizar los sistemas de nómina, asistencia y control de jornadas, y comunicar con anticipación qué días serán feriados, cómo funcionarán las coberturas y cómo se reconocerá el trabajo realizado.

Juan Sheput, ministro de Trabajo, reveló que hará estudio de impacto de los feriados. Pero actualmente no se prevé reducirlos. - Crédito Presidencia

También será clave diferenciar los feriados nacionales de los días no laborables compensables —que sí requieren recuperación de horas— para evitar aplicar esquemas que no correspondan. La recomendación es preparar un calendario anual integrado, validarlo con las áreas críticas y comunicarlo antes de que comiencen los ciclos de planificación de personal.

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¿Una oportunidad para atraer talento?

Pero el nuevo esquema también podría convertirse en un elemento de la propuesta de valor para los trabajadores. Para Robilliard, los fines de semana largos pueden contribuir al bienestar y, por esa vía, influir en la atracción y retención de talento, especialmente en un mercado donde el equilibrio entre vida laboral y personal tiene un peso creciente.

No obstante, estos beneficios no sustituyen una propuesta integral de empleo. Deben acompañarse de liderazgo de calidad, oportunidades de desarrollo, condiciones competitivas y reglas equitativas para quienes trabajan en operaciones continuas. “Un buen calendario solo genera valor si también mejora la forma en que se organiza el trabajo”, concluye Robilliard.

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