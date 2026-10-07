Traslado de feriados a los lunes: Diputados no dieron facultades para que el Ejecutivo los mueva

Traslado de feriados en pausa. La medida podría ser considerada en la Cámara de Senadores o el Gobierno podría presentar un proyecto de ley aparte para que se apruebe. - Crédito Andina

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Se aprobaron en una primera instancia el pedido de facultades que solicitó el Ejecutivo al Congreso. La Cámara de diputados, tras varias horas de debate, validó en altas horas de la noche, finalmente, un texto sustitutorio del pedido de facultades.

Sin embargo, el cúmulo de medidas para las cuales el gobierno de Keiko Fujimori había pedido facultades se habría reducido considerablemente, y algunas quedaron fuera de lo aprobado.

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Por ejemplo, la Cámara de diputados eliminó del pedido de facultades la modificación del régimen de feriados, que buscaba el gobierno para mover los días libres que caigan de martes a viernes a los lunes más próximos. Sin embargo, este no será el fin de la medida.

El pleno del Congreso de la República del Perú aprobó el pedido de facultades, pero acotado a alrededor de 20 medidas. - Crédito Andina

Feriados se moverían a los lunes

El gobierno buscaba “modificar el régimen de feriados no laborables, con la finalidad de optimizar su uso para fomentar la productividad, conciliar la vida laboral y familiar y promover el turismo”, el cual era uno de los puntos del pedido de facultades legislativas que dentro del proyecto que mandó al Congreso a fines de agosto.

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Se debe saber que durante los últimos años el sector empresarial ha intercedido ante gobiernos anteriores para que se eliminen los feriados que aprobó el Congreso anterior. Varias medidas se presentaron desde el Congreso, e inclusive desde la Defensoría del Pueblo, y en su momento el mismo Ejecutivo lo estaba considerando. Esto, con motivo de “recuperar productividad” para el país.

Ahora, la solución del nuevo gobierno, el de Keiko Fujimori, es trasladar los feriados, y ya no eliminarlos, para no partir la semana laboral en medio. ¿De qué se trata esta medida?

Juan Sheput, ministro de Trabajo, reveló que hará estudio de impacto de los feriados. Pero actualmente no se prevé reducirlos. - Crédito Presidencia

Todos los feriados que caigan de martes a viernes, se mueven al lunes más próximo

Esto se aplicará para 10 feriados, y se exceptúan Semana Santa, Fiestas Patrias, Navidad y Año Nuevo

Aplicaría a partir del 2027, pero debe aprobarse primero la medida.

Pero la Cámara de diputados del Congreso no le dio luz verde a este pedido del Gobierno; es decir, no otorgó facultades para que el Ejecutivo cambie el régimen de feriados. Sin embargo, la medida aún volvería a plantearse.

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Congreso sugiere que tema se vea aparte

En un dictamen en minoría, se consideró que si bien la propuesta de mover los feriados sería viable, esto debería presentarse aparte del pedido de facultades.

El Ministro de Economía detalla la propuesta del gobierno para trasladar los días feriados a los lunes, creando así fines de semana largos. Según el ministro, esta medida busca beneficiar al sector turismo sin afectar la productividad de otras industrias. (Canal N)

“La propuesta de reorganización del régimen de feriados persigue objetivos vinculados con la productividad, la conciliación de la vida laboral y familiar y la promoción del turismo. Sin embargo, por su incidencia sobre el descanso laboral y sus efectos en las distintas actividades económicas, resulta pertinente que sea desarrollada mediante el procedimiento legislativo ordinario, que permitirá evaluar integralmente sus implicancias laborales, económicas y sociales, con participación de las entidades competentes y los actores involucrados”, se opina en ese texto.

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Así, el dictamen sugiere que corresponde “la presentación de un proyecto de ley, cuyo análisis y deliberación parlamentaria permitan construir consensos sobre la organización de los feriados no laborables. Esta vía facilitará una adecuada ponderación entre la promoción del turismo, la conciliación de la vida laboral y familiar, la productividad, la continuidad de los servicios públicos y el respeto de los feriados nacionales y las tradiciones”.

“En mérito al análisis realizado, si bien la presente materia cumple los requisitos formales de constitucionalidad, se considera que la materia no debe ser delegada, a fin de ser evaluada de manera amplia y detallada”, se concluía sobre este punto.

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