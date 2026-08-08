El criterio del MEF para mover los feriados: Si cae sábado o domingo no se moverían al lunes

Se moverán los feriados, pero aún el criterio del MEF falta definirse para dar con las fechas exactas en 2027. Este es un aproximado. - Crédito Andina/Daniel Bracamonte

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Luego de, inicialmente, plantear que los feriados se muevan a los viernes, el ministro de Economía y Finanzas ha corregido sus declaraciones dadas en la conferencia de prensa y señaló que sería mejor que pasarán a los lunes (en entrevista con Canal N). Y ahora, en entrevista con RPP, ha confirmado que los feriados se pasarían a descansarse los lunes más próximos a la fecha original.

Así, el titular del MEF, Elmer Cuba, ha detallado el criterio que se seguirá para mover los feriados (que se sugiere que ya han usado para calcular cómo se moverán los del 2027 en adelante). En este no se incluyen los casos en que caigan sábado ni domingo.

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Los feriados de Semana Santa, el 28 de julio (Cuba no menciona el 29 de julio), Navidad y Año Nuevo no se tocan. Quedan inmóviles

Si un feriado cae martes, miércoles o jueves, se mueve al lunes anterior

Si un feriado cae viernes, se mueve al lunes siguiente

Pero no se cambiarían los feriados que caigan sábado o domingo.

Keiko Fujimori cumpliría su promesa y no eliminará feriados. Pero su gobierno sí los moverá al lunes. - Crédito Presidencia

Así se aplica el criterio para 2027

Infobae Perú aplicó este critero, explicado por Elmer Cuba, nuevo MEF, en entrevista con RPP, y encontró que aún hay detalles por afinar, al menos según lo que dio a entender el ministro.

La máxima es que si un feriado cae en día de semana se mueve al lunes. Pero no se aplicaría lo mismo si cae en sábados y domingos. Esto sería contraproducente con lo que busca el MEF de no crear más feriados, dado que en la práctica un ‘feriado perdido’ para el trabajador, que cae en fin de semana, se volvería en un aprovechable, si se aplica el criterio del MEF a los que caen en fin de semana.

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Así, según la aproximación de Infobae Perú, para 2027, la lista se vería así:

Viernes 1 de enero, Año Nuevo, no se toca

Jueves 25 de marzo, Semana Santa, no se toca

Viernes 26 de marzo, Semana Santa, no se toca

Sábado 1 de mayo, Día del trabajo no se toca

Lunes 7 de junio, Día de la Bandera no se toca

Lunes 28 de junio , Día de San Pedro y San Pablo. Antes habría sido martes 29 de junio

Lunes 26 de julio , Día de la Fuerza Aérea del Perú. Antes habría sido viernes 23 de julio

Miércoles 28 de julio no se toca, Fiestas Patrias

Lunes 26 de julio , Fiestas Patrias, antes habría sido jueves 29 de julio

Lunes 9 agosto , Batalla de Junín. Antes habría sido viernes 6 de agosto

Lunes 30 de agosto no se toca, Santa Rosa de Lima

Lunes 11 de octubre , Combate de Angamos. Antes habría sido viernes 8 de octubre

Lunes 1 de noviembre no se toca, Día de Todos los Santos

Lunes 6 de diciembre , Inmaculada Concepción. Antes habría sido miércoles 8 de diciembre. Aquí queda la duda, dado que con el criterio del MEF, este y el siguiente se moverían al mismo lunes

Lunes 13 de diciembre , Batalla de Ayacucho. Antes habría sido jueves 9 de diciembre. Esto se aproxima si es que no queda en el aire dado que el anterior ya ocupa un lunes

Sábado 25 de diciembre no se toca, Navidad.

Infobae Perú verifico la lista de feriados que se pasarían al lunes para 2027, según el criterio que detalló el MEF en entrevista con RPP. - Crédito MEF

Como se ve queda en el aire los feriados que están cerca de si mismo, como el 8 y el 9 de diciembre, y el feriado extra de Fiestas Patrias.

La medida ya estaba en el Congreso

Como se recuerda, en un dictamen anterior, llamado “Ley que modifica el artículo 7 del decreto legislativo 713 y establece reglas en la aprobación de días feriados y días no laborables para evitar la inseguridad jurídica y optimizar la productividad laboral”, la Comisión de Trabajo había afinado una propuesta que ya incluía mover los feriados.

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El Ministro de Economía detalla la propuesta del gobierno para trasladar los días feriados a los lunes, creando así fines de semana largos. Según el ministro, esta medida busca beneficiar al sector turismo sin afectar la productividad de otras industrias. (Canal N)

Esta modificación plantea introducir el siguiente texto en la norma de feriados:

“Artículo 7. Los feriados de Año Nuevo (1 de enero), Jueves Santo y Viernes Santo (movibles), Día del Trabajo (1 de mayo), San Pedro y San Pablo (29 de junio), Fiestas Patrias (28 y 29 de julio), Santa Rosa de Lima (30 de agosto), Combate de Angamos (8 de octubre), Inmaculada Concepción (8 de diciembre), Batalla de Ayacucho (9 de diciembre) y Navidad del Señor (25 de diciembre) se celebrarán en la fecha respectiva”, señalaba el texto el dictamen.

Y los descansos correspondientes “a los demás feriados señalados en el artículo 7, así como cualquier otro feriado no laborable de ámbito no nacional o gremial, se harán efectivos el lunes inmediato posterior a la fecha, aun cuando coincida con el día de descanso del trabajador.”

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