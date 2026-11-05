Perú

Valorizada en más de S/8 millones: Comando Unificado destruyó logística de minería ilegal en Madre de Dios

La operación alcanzó balsas, motores, campamentos, combustible y otros recursos empleados en la extracción ilícita de oro en los sectores de Balata y Yarinal, en Inambari

Destruyen logística de minería ilegal por más de S/8 millones en Madre de Dios.
Destruyen logística de minería ilegal por más de S/8 millones en Madre de Dios.
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El Comando Unificado destruyó logística de minería ilegal valorizada en S/8′246.650 durante operaciones en Balata y Yarinal, sectores del distrito de Inambari, en la provincia de Tambopata, región Madre de Dios. El despliegue reunió a las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y a la Policía Nacional del Perú (PNP). La intervención se concentró en bienes usados para extraer oro fuera de la ley.

De acuerdo con el Ministerio de Defensa (Mindef), la acción estuvo a cargo del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, por medio del Comando Operacional del Sur y de la Segunda Brigada de Selva de Protección de la Amazonía.

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Las unidades actuaron con apoyo de la Policía Nacional e intervinieron instalaciones destinadas a la extracción ilegal de minerales en los dos sectores señalados por la cartera de Defensa.

En Balata, donde se calculó la afectación económica, las autoridades incautaron 13 balsas traca, 17 motores sumergidores y 2.250 galones de combustible. El registro incluyó, además, un motor adicional, diez pozas y tres tolvas de madera.

También fueron intervenidos 16 campamentos rústicos, tres motocicletas y tres motosierras que formaban parte de la logística hallada en el área intervenida por el operativo estatal conjunto en Inambari durante las jornadas.

Destruyen logística de minería ilegal por más de S/8 millones en Madre de Dios.
Destruyen logística de minería ilegal por más de S/8 millones en Madre de Dios.

La intervención alcanzó maquinaria, insumos y campamentos en Balata y Yarinal

El Mindef señaló que la intervención buscó afectar la capacidad logística y operativa de la minería ilegal en Madre de Dios, mediante la destrucción de infraestructura, maquinaria, equipos e insumos.

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La valorización de S/8′246.650 corresponde, de forma específica, a los recursos materiales detectados en Balata. El comunicado no detalló la valorización individual de los bienes ubicados en Yarinal ni precisó sus características técnicas en el informe difundido.

Participaron también el Ministerio Público (MP) y el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernamp). Su presencia formó parte de una acción articulada contra actividades ilícitas en la Amazonía peruana.

El ministerio indicó que este tipo de operaciones apunta a restringir los medios empleados para extraer minerales al margen de las normas y a preservar recursos naturales, ecosistemas y condiciones de seguridad de las poblaciones amazónicas locales.

Las intervenciones se desarrollaron en Inambari, distrito situado en Tambopata, una de las provincias de Madre de Dios.

La información oficial describió la destrucción de bienes vinculados con operaciones de minería ilegal, pero no señaló detenciones ni informó sobre la identificación de responsables. Tampoco precisó si habría nuevas acciones en Balata, Yarinal u otros puntos de la región, según el comunicado oficial difundido por Defensa.

Proponen reemplazar el REINFO con una ley y un censo de mineros

El debate sobre una nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) aparece mientras continúan las intervenciones contra la minería ilegal.

El abogado Willy Pasos Peralta sostuvo que la norma debería sustituir al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), porque el régimen no incorporó a la formalidad a la mayoría de sus inscritos. De acuerdo con su evaluación, entre el 2% y el 5% completó el proceso estatal.

Pasos Peralta propuso un censo que identifique a quienes trabajan, dónde lo hacen, qué extraen y bajo qué título. “El Estado debe saber quién trabaja, dónde trabaja, qué extrae y bajo qué título lo hace”, indicó. Pidió distinguir a quienes buscan formalizarse de quienes usan el registro. “No se puede tratar de la misma manera a quien intenta formalizarse y a quien usa el sistema para encubrir delitos”.

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